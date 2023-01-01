أكثر من 1000 علامة تجارية عالمية (بما في ذلك Office Depot وAllstate وEtisalat) تثق في Workpuls عندما يتعلق الأمر بإنتاجية موظفيها. يزودهم Workpuls بتقارير مفصلة حول سير عمل فريقهم، مما يسمح لهم بتحسين أداء الموظفين وإنتاجيتهم وكفاءتهم. تعد الفرق التي تستخدم Workpuls أكثر إنتاجية بنسبة 30% من نظيراتها، ويمكن لفريقك الانضمام إليهم اليوم.

الموقع الإلكتروني: workpuls.com

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