WebCatalog
Workpuls

Workpuls

app.workpuls.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Workpuls على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أكثر من 1000 علامة تجارية عالمية (بما في ذلك Office Depot وAllstate وEtisalat) تثق في Workpuls عندما يتعلق الأمر بإنتاجية موظفيها. يزودهم Workpuls بتقارير مفصلة حول سير عمل فريقهم، مما يسمح لهم بتحسين أداء الموظفين وإنتاجيتهم وكفاءتهم. تعد الفرق التي تستخدم Workpuls أكثر إنتاجية بنسبة 30% من نظيراتها، ويمكن لفريقك الانضمام إليهم اليوم.

الموقع الإلكتروني: workpuls.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Workpuls. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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