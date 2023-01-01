بدائل - Woosmap
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
StoreRocket
storerocket.io
StoreRocket هو أداة تحديد مواقع المتاجر المصممة بشكل جميل لموقعك على الويب. يمكنك توفير الوقت والمال من خلال أداة تحديد مواقع المتاجر الجاهزة للاستخدام والقابلة للتخصيص وسهلة التثبيت. يعمل مع أي منصة! احصل على منتجك في دقائق.
Solocal
solocal.com
نحن نساعد الشركات على النمو من خلال التكنولوجيا الرقمية. احصل على الفور على نصيحة مخصصة من خلال التدقيق الرقمي المجاني الخاص بك.
Fluid Ads
fluidads.com
نقدم في Fluid Ads خيارين للخدمة، يتضمن كل منهما المزايا التالية. توفر Fluid Ads القدرة على: - إنشاء إعلانات مصورة رقمية مذهلة باستخدام أداة إنشاء الإعلانات الخاصة بنا. - استهدف بدقة الجماهير التي تريد الوصول إليها في أي مكان في العالم وفي أي وقت من خلال نظام الاستهداف الجغرافي والسياج الجغرافي الرائ...
Mobal
mobal.io
قم بإدارة جميع قوائم أعمالك من مكان واحد، دون عناء. نحن نجعل إدارة قوائم أعمالك ممتعة وسريعة وممتعة.
Chatmeter
chatmeter.com
يوفر Chatmeter للعلامات التجارية متعددة المواقع الرؤى والأدوات المحلية التي تحتاجها لمراقبة تجربة العملاء وتحليلها وتحسينها على نطاق واسع.
Zoniz
zoniz.com
Zoniz Proximity Platform هي أداة تسويقية مبتكرة تعمل على تبسيط طريقة تفاعل الشركات مع العملاء، بناءً على الموقع.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate هو أحد حلول تسويق الموقع الذي يمكّن المسوقين من إشراك المستخدمين بناءً على موقعهم الدقيق.
Cloud4Wi
cloud4wi.com
يساعد Cloud4Wi المؤسسات على إطلاق العنان لقوة المواقع الفعلية. من خلال منصتنا السحابية، يمكن للمؤسسات توفير وصول سلس وآمن لشبكة WiFi وإطلاق العنان لتجارب مبتكرة تعتمد على الموقع، مع تحقيق نتائج الأعمال - دون أي عبء عمل إضافي على موظفي تكنولوجيا المعلومات. مع أكثر من 150 مليون مستخدم للهاتف المحمول م...
Blue Bite
bluebite.com
تعمل منصتنا الحاصلة على براءة اختراع على تمكين المبدعين من بناء تجارب رقمية ديناميكية وتوجيهها من خلال عناصر مادية باستخدام تقنيات مثل NFC وQR والسياج الجغرافي. ونظرًا لأن الأشياء المادية أصبحت أكثر ذكاءً، يمكن للمستخدمين الوصول إلى المحتوى القيم بمجرد نقرة أو مسح ضوئي للهاتف الذكي.
Bluedot
bluedot.io
الموقع يسلم الملاءمة والنية. تعمل Bluedot على تمكين الشركات (عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها) من الاستفادة من رؤى العالم الحقيقي والكشف عن اللحظات المناسبة لمراسلة العملاء على قنواتهم المفضلة. تتيح تقنية تحديد المواقع عبر الهاتف المحمول من Bluedot للعلامات التجارية والمؤسسات إسعاد العملاء - على ن...
Netmera
netmera.com
Netmera عبارة عن منصة تسويقية متعددة القنوات لمشاركة العملاء توفر تجارب مخصصة للعملاء. تتيح المنصة للمسوقين الرقميين ومديري المنتجات زيادة الإيرادات وعائد الاستثمار من خلال إشعارات الهاتف المحمول والويب والرسائل داخل التطبيق والنوافذ المنبثقة والتحليلات وأتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تصل...
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
منصة تسويق المطاعم CDP لجمع بيانات الضيوف وتنظيفها ومركزيتها. أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة السمعة لتعزيز النمو بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
Xtremepush US
xtremepush.com
يعد Xtremepush حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل ...
Xtremepush EU
xtremepush.com
يعد Xtremepush حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل ...
Cisco Spaces
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة...
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps هو برنامج يسمح للشركات بإنشاء وإدارة محددات مواقع المتاجر ومحددات مواقع المنتجات وأنواع أخرى من الخرائط. إنها أداة قوية ومرنة وسهلة الاستخدام ولا تتطلب أي معرفة بالبرمجة. يمكن استخدام WP Maps لإضافة مواقع متعددة إلى الخرائط، وإنشاء علامات وتسميات مخصصة، وإضافة مرشحات وطبقات إلى الخرائط، وتخص...
AIO Store Locator
allinonestorelocator.com
ساعد زوار موقعك في العثور على متجرك. برنامج مجاني لتحديد مواقع المتاجر/محدد مواقع التجار/محدد الرمز البريدي/محدد موقع المنتج باستخدام خرائط جوجل. يعد AIO Store Locator أبسط طريقة لزيادة الوصول إلى موقع الويب الخاص بك إلى أقصى حد من خلال محدد موقع المتجر المميز بشكل مثالي أو الباحث عن الرمز البريدي م...
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
خدمة تحديد مواقع المتاجر كاملة الميزات، تتميز بالسرعة وسهولة التهيئة وإضافة المواقع وتضمينها في موقع الويب الخاص بك. قم بتحميل مواقعك باستخدام ملفات CSV أو Excel أو، إذا كنت تفضل ذلك، استخدم واجهة برمجة التطبيقات المستندة إلى REST لإدارة الموقع. يدعم بشكل كامل جميع أنظمة إدارة علاقات العملاء الرئيسي...
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce هي منصة للتجارة الإلكترونية للبيع بالتجزئة تربط السلع الاستهلاكية المعبأة بتجار التجزئة، وتحول الأدوات القابلة للتسوق إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعمل على تعزيز تسويق الأداء. مجموعة أدوات Pear - بما في ذلك محددات مواقع المتاجر، والصفحات القابلة للتسوق، والروابط القابلة للتسوق، وPear Connect ...
MetaLocator
metalocator.com
يتميز MetaLocator بواحد من أفضل برامج تحديد مواقع المتاجر في السوق. فهو يسمح للمستخدمين بالبحث وعرض وإدارة عدد من المواقع على موقع الويب الخاص بك بطريقة سهلة وقابلة للتكوين للغاية. يحتوي برنامج تحديد مواقع المتاجر الخاص بـ MetaLocator على أكثر من 300 ميزة وهو برنامج محدد مواقع قابل للتكوين بدرجة عال...
Center.ai
center.ai
سيساعدك Center.ai على زيادة حركة المرور في متاجرك الفعلية بفضل تحسين الرؤية والسمعة على خرائط Google. باستخدام Center.ai، لن تتمكن فقط من توفير الوقت في إدارة قوائم خرائط Google اليومية، ولكن أيضًا تحليل تقييماتك مقابل منافسيك وزيادة ظهور قوائمك على خرائط Google بشكل أكثر فعالية، وهو ما سيترجم في ال...
Blipstar
blipstar.com
Blipstar هو برنامج لتحديد موقع المتجر يتيح إنشاء محدد موقع المتجر وتحريره وتكوينه ونشره على موقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي.
Storepoint
storepoint.co
تطبيق جميل لتحديد موقع المتجر، مخصص لموقعك على الويب. قم بإنشاء محدد موقع المتجر لموقع الويب الخاص بك في دقائق. سهل التثبيت وقابل للتخصيص بالكامل ويعمل مع جميع مواقع الويب.
Closeby
closeby.co
أداة حديثة لتحديد موقع المتجر للعلامات التجارية الحديثة. تخصيصات جميلة - اختر من بين خيارات السمات والألوان والخطوط القوية التي تناسب علامتك التجارية بشكل أفضل. اجعل تجربة رسم الخرائط الخاصة بك خاصة بك. محدد موقع المتجر المتكامل - انسخ والصق محدد موقع المتجر الأفضل في فئته لموقع الويب الخاص بك في دق...
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
تعتبر Neustar Localeze مزودًا موثوقًا لإدارة هوية قوائم الأعمال للبحث المحلي، حيث تساعد العلامات التجارية الوطنية والشركات المحلية على التحكم في قوائم أعمالها التجارية عبر الإنترنت وتحسين رؤيتها وتقديم معلومات أعمال محلية موثوقة وموثقة إلى شبكة واسعة من منصات البحث المحلية.
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO هي الشركة الرائدة في مجال التسويق المحلي للعلامات التجارية للمؤسسات، حيث تعمل على تشغيل منصة التجربة المحلية (LX) - وهي مجموعة شاملة ومتكاملة بسلاسة من حلول التسويق المحلي الجاهزة وتجربة العملاء (CX) التي تقدم تجارب محلية فائقة التأثير على نطاق واسع، عبر العلامة التجارية بأكملها. حضور. تعتمد...
Partoo
partoo.co
في Partoo، مهمتنا هي جعل الأعمال التجارية أكثر وضوحًا على الإنترنت، وتحسين سمعتها الإلكترونية ومساعدتها في كسب المزيد من العملاء. يعمل حلنا الشامل على تمكين اتخاذ القرارات الإستراتيجية من خلال لوحات المعلومات البديهية، مما يمكّن صناع القرار من قياس عائد الاستثمار وتعزيز العلاقات الدائمة مع العملاء. ...
Synup
synup.com
تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجار...
Adentro
adentro.com
Adentro هي منصة التسويق الوحيدة القائمة على الزيارة والتي تقترن بشبكة WiFi الموجودة في المتجر لجذب زيارات حقيقية للضيوف وإثبات ذلك. تساعدك تقنيتنا على تحديد العملاء غير المعروفين وجذب عملاء جدد وقياس سلوك زيارتهم. تعمل تقنية Walk-Through Rate™ الخاصة بنا جنبًا إلى جنب مع ملفات تعريف العملاء الغنية ع...
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...
Storemapper
storemapper.com
تعتمد آلاف الشركات على Storemapper لمساعدة العملاء في العثور على منتجاتهم وخدماتهم. إنه سهل التثبيت، وقابل للتخصيص، وأثبت نجاحه في زيادة المبيعات.
Uberall
uberall.com
تتأكد Uberall CoreX من أن أقرب موقع لنشاطك التجاري مرئي، مما يؤدي إلى زيادة التفاعل من الاكتشاف إلى الشراء وما بعده.
MikMak
mikmak.com
تسريع التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية متعددة القنوات. توفر MikMak تحليلات تسويق التجارة الإلكترونية وبرامج تمكين التجارة الإلكترونية لتسريع المبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية.
Loqate
loqate.com
تحسين جودة البيانات من خلال التقاط عناوين المملكة المتحدة الصحيحة. تعزيز التحويلات وتجربة المستخدم من خلال التحقق من عنوان الرمز البريدي وتقنية الترميز الجغرافي.