بدائل - Wobb

CreatorDB

creatordb.app

CreatorDB عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تمكن المستخدمين من اكتشاف المؤثرين، وتحليل الأسواق، وتتبع الحملات، وتضم أكثر من 3 ملايين مؤثر، وأكثر من 130 مرشحًا، وأكثر من 500 موضوع، وما يقرب من 9000 مجال متخصص. يمنح CreatorDB المستخدمين إمكانية الوصول الدقيق إلى التسويق المؤثر ويهدف إلى تمكينهم من اكتشاف المؤ...