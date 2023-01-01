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Winker

Winker

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الموقع الإلكتروني: winker.com.br

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Winker على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تكامل النظام البيئي للوحدات السكنية، الذي يسهل ويبسط الإجراءات الروتينية، ويقدم المعلومات والاتصالات والابتكار.

الموقع الإلكتروني: winker.com.br

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Winker. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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