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بدائل - Whova

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

اكتشف منصتك المفضلة لمؤتمرات القمة الافتراضية والمؤتمرات عبر الإنترنت والأحداث المختلطة. مصممة للمشاركة من خلال تجربة مخصصة. حاول مجانا!

WebinarNinja

WebinarNinja

webinarninja.com

يتيح لك WebinarNinja إنشاء ندوات عبر الإنترنت واستضافتها ومشاركتها دون أي قلق. ابدأ اليوم وأنشئ أول ندوة عبر الإنترنت لك في 10 ثوانٍ.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية لخط الأنابيب من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent delivers an all-in-one event platform for any event, and every event. Our platform simplifies the management of each stage of the event lifecycle while giving you the data and insights you need to maximize your value. Whether in-person, virtual, or hybrid, you’ll have a single platform with ev...

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events (formerly Socio) is an end-to-end event management platform powering immersive, intuitive, and inclusive virtual, hybrid, and in-person events. Raise the bar with event apps, flexible registration, check-in and badge printing, lead retrieval, and live streaming technology. Webex Events ...

EventBookings

EventBookings

eventbookings.com

يعد EventBookings حلاً بسيطًا وسهل الاستخدام لإصدار تذاكر الأحداث للأحداث بجميع أنواعها وأحجامها. قم بالتسجيل واحصل على الحدث الأول مباشرة وقم ببيع التذاكر عبر الإنترنت.

Worksup

Worksup

worksup.com

لقد قمنا بتنظيم المؤتمرات والفعاليات التجارية لأكثر من 20 عامًا. في مرحلة ما، وفي مواجهة تحديات صناعة الأحداث المختلفة، قررنا إنشاء منصة للأحداث، سهلة الاستخدام للحاضرين وسريعة الإعداد للمنظمين. الآن، تمتد خبرتنا إلى مجموعة كاملة من إدارة الأحداث، وتوفير البث المباشر للأحداث البسيطة، والأسئلة والأجو...

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