بدائل - WebinarNinja

Worksup

worksup.com

لقد قمنا بتنظيم المؤتمرات والفعاليات التجارية لأكثر من 20 عامًا. في مرحلة ما، وفي مواجهة تحديات صناعة الأحداث المختلفة، قررنا إنشاء منصة للأحداث، سهلة الاستخدام للحاضرين وسريعة الإعداد للمنظمين. الآن، تمتد خبرتنا إلى مجموعة كاملة من إدارة الأحداث، وتوفير البث المباشر للأحداث البسيطة، والأسئلة والأجو...