بدائل - WebinarNinja
EventBookings
eventbookings.com
يعد EventBookings حلاً بسيطًا وسهل الاستخدام لإصدار تذاكر الأحداث للأحداث بجميع أنواعها وأحجامها. قم بالتسجيل واحصل على الحدث الأول مباشرة وقم ببيع التذاكر عبر الإنترنت.
Worksup
worksup.com
لقد قمنا بتنظيم المؤتمرات والفعاليات التجارية لأكثر من 20 عامًا. في مرحلة ما، وفي مواجهة تحديات صناعة الأحداث المختلفة، قررنا إنشاء منصة للأحداث، سهلة الاستخدام للحاضرين وسريعة الإعداد للمنظمين. الآن، تمتد خبرتنا إلى مجموعة كاملة من إدارة الأحداث، وتوفير البث المباشر للأحداث البسيطة، والأسئلة والأجو...
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية لخط الأنابيب من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.