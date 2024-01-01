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بدائل - Webex Events

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi عبارة عن منصة أعمال شاملة لإنشاء أعمالك المعرفية وتوسيع نطاقها. جرب Kajabi مجانًا مع نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا اليوم.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

أنشئ عضويات لكل شيء في Mighty Network أو قم بتحصيل رسوم مقابل الدورات والمجموعات المتميزة - من السهل إعدادها كما أن بيعها أسهل.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو...

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

اكتشف منصتك المفضلة لمؤتمرات القمة الافتراضية والمؤتمرات عبر الإنترنت والأحداث المختلطة. مصممة للمشاركة من خلال تجربة مخصصة. حاول مجانا!

JotForm

JotForm

jotform.com

إذا كنت بحاجة إلى نماذج عبر الإنترنت لجذب العملاء المحتملين، وتوزيع الاستطلاعات، وجمع المدفوعات والمزيد، فإن JotForm هو الحل المناسب لك. تعرف على المزيد حول كيف يمكننا المساعدة على JotForm.com.

Whova

Whova

whova.com

برنامج إدارة الأحداث الشامل للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

SeatGeek هو أكبر محرك بحث لتذاكر الأحداث على الويب. اكتشف الأحداث التي تحبها، وابحث في جميع مواقع التذاكر، وشاهد مواقع المقاعد، واحصل على أفضل العروض على التذاكر.

Heartbeat

Heartbeat

heartbeat.chat

يمكنك استضافة المحادثات والأحداث والمحتوى وغير ذلك الكثير على نطاقك الخاص. يمنحك Heartbeat العناصر الأساسية لإنشاء مجتمع مخصص تمامًا عبر الإنترنت.

ON24

ON24

on24.com

أفضل منصة للتجربة الرقمية لإنشاء وتقديم ندوات عبر الإنترنت صوتية وفيديو حية احترافية وغنية بالبيانات وذات علامة تجارية كاملة باستخدام ON24 Webcast Elite.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

قم بتشغيل الأحداث الخاصة بك بشكل أكثر ذكاءً وأفضل. Zoho Backstage هو برنامج لإدارة الأحداث يمكّن منظمي الأحداث من تخطيط وإدارة المؤتمرات والاجتماعات وإطلاق المنتجات بكفاءة وتأثير أكبر.

Podia

Podia

podia.com

Podia هي واجهة متجرك الرقمية الشاملة. أسهل طريقة لبيع الدورات التدريبية والتنزيلات والندوات عبر الإنترنت والعضويات عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى مهارات فنية. جربها مجانا!

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

اكتشف وتعلم مع ألمع المحترفين في العالم

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

دعوات رقمية أنيقة وصديقة للبيئة + تتبع الرد على الدعوة للمضيف الحديث.

Sansan

Sansan

sansan.com

Sansan هو حل لإدارة جهات الاتصال قائم على السحابة متعدد المنصات للشركات. تتمحور خدمة Sansan حول بطاقات العمل، وهي تمكنك من إنشاء قاعدة بيانات كاملة لجهات الاتصال بسهولة، ويمكن الوصول إليها من أي مكان.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo هو برنامج الأحداث الأكثر شعبية في العالم. تعمل منصتنا على تمكين كل منظم ومسوق وعارض وحاضر من إطلاق العنان لقوة الأحداث.

Bettermode

Bettermode

bettermode.com

منصة مجتمعية قوية، مدمجة في منتجك. زيادة مشاركة المستخدم، وزيادة معدل الاحتفاظ به، وتعزيز القيمة الدائمة للعميل. القبيلة سابقا.

Liveform

Liveform

livestorm.co

يوفر Livestorm برنامجًا بسيطًا لاتصالات الفيديو للأعمال. قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت، مباشرة أو مسجلة مسبقًا أو آلية، وقم بإنشاء الاجتماعات عبر الإنترنت والانضمام إليها بسهولة.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت سيحبها جمهورك. إذا كنت مستعدًا لبرنامج ندوة عبر الإنترنت سهل وقابل للتخصيص بدون تنزيلات أو متاعب، فمرحبًا بك في بيتك.

Run The World

Run The World

runtheworld.today

يساعدك Run The World على استضافة مؤتمرات ومحادثات وساعات سعيدة افتراضية. قم بإنشاء أحداث جذابة عبر الإنترنت للتدريس والتواصل وبناء المجتمع. ابدأ مجانًا!

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

يعد Ticket Tailor حلاً بسيطًا ومجانيًا لإصدار تذاكر الأحداث للأحداث بجميع الأشكال والأحجام. قم بالتسجيل مجانًا، واحصل على الحدث الأول مباشرة، وقم ببيع التذاكر عبر الإنترنت.

Evite

Evite

evite.com

Evite يجعل الجمع بين الناس أمرًا سهلاً! أرسل دعوات عبر الإنترنت مع تتبع RSVP وبطاقات مجانية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. احصل على هدايا رائعة وأفكار للحفلات أيضًا!

Disciple

Disciple

disciplemedia.com

حقبة جديدة لبناة المجتمع. انضم إلى حركتنا. اجمع الأشخاص والعضويات والمحتوى الخاص بك معًا في منصة مجتمعية خاصة ذات علامة تجارية كاملة. بيع الدورات وشحن الاشتراكات والبث المباشر وغير ذلك الكثير. كل ذلك دون أي قيود على وسائل التواصل الاجتماعي.

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

أنشئ أحداثًا ومؤتمرات ودورات افتراضية رائعة وغير ذلك الكثير للتفاعل مع جمهورك وتنمية مجتمعك من خلال التسويق القائم على الأحداث.

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource هو نظام تذاكر مجاني وسهل الاستخدام عبر الإنترنت لأي نوع من الأماكن أو الأحداث. قم بترويج وإدارة وبيع تذاكر الأحداث الخاصة بك عبر الإنترنت - كل ذلك مجانًا!

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث...

Remo

Remo

remo.co

اجعل التجارب الأصيلة عبر الإنترنت تنبض بالحياة مع Remo. ✓ الأحداث بجميع أنواعها ✓ المحتوى التفاعلي ✓ لافتات الرعاية ✓ 4X مشاركتك.

Khoros

Khoros

khoros.com

يساعدك برنامجنا على تقديم أفضل تجارب العملاء من خلال بناء وتوسيع نطاق الرعاية الرقمية والتسويق الاجتماعي ومجتمعات العلامات التجارية. انقر للبدء!

Nas.io

Nas.io

nas.io

العضويات والمنتجات الرقمية والأحداث المدفوعة وغير ذلك الكثير. تم تصميمه من الأسس للشركات التي يقودها المجتمع.

BlipCut

BlipCut

blipcut.com

قم بإنشاء مقاطع فيديو إبداعية بتقنية الذكاء الاصطناعي على Discord مجانًا تمامًا! قم بتحويل النص الخاص بك بسلاسة إلى مقاطع فيديو جذابة، وأعد تعريف السرد الخاص بك وعزز التجارب المرئية باستخدام مولد الفيديو المدعم بالذكاء الاصطناعي المتطور مثل Sora OpenAI.

StoryPrompt

StoryPrompt

storyprompt.com

StoryPrompt عبارة عن منصة مجتمعية تعتمد على الفيديو أولاً، وهي مصممة لمساعدة الشركات التي تركز على العملاء في خدمة المزيد من الأشخاص وجهًا لوجه. يستخدم StoryPrompt، وهو الأول من نوعه، فيديو غير متزامن لمساعدة منشئي المجتمع على التواصل حقًا مع العملاء على المستوى البشري، وتعميق العلاقات، وجمع الشهادا...

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast عبارة عن منصة مخصصة لأحداث B2B تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة السهلة للأحداث الرقمية والشخصية الجذابة. يستفيد الآلاف من المسوقين في مجال B2B من الشركات، من شركات مثل Adobe وMicrosoft وZuora وMailchimp، من Goldcast لتعزيز الحضور وإنشاء تجارب آسرة وإعادة استخدام محتوى الأحداث والاست...

Eventify

Eventify

eventify.io

تعمل تقنية Eventify الكل في واحد على زيادة المدخرات إلى الحد الأقصى، وإغراء الرعاة والعارضين، وتعزيز مشاركة الحضور والتواصل والرضا!

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

قم بإدارة معارض ومؤتمرات أكثر ذكاءً، بدون أي صداع Swapcard عبارة عن نظام أساسي سهل الاستخدام للتسجيل والمشاركة تم تصميمه لتحقيق إيرادات أعلى في الأحداث الخاصة بك.

Common Room

Common Room

commonroom.io

تساعدك الغرفة المشتركة على بناء منتجات أفضل وتعميق العلاقات والنمو بشكل أسرع.

Regpack

Regpack

regpack.com

تسجيل وشحن وإدارة عملائك. Regpack هو حل تأهيلي يسمح للمؤسسات بالتسجيل وتحصيل رسوم مقابل خدماتها عبر الإنترنت.

Rungway

Rungway

rungway.com

قم بإنشاء مساحة آمنة للأشخاص للحصول على نصائح العمل والحياة من زملائهم. أكثر من مجرد منصة توجيه، تعمل Rungway على إحياء قيم شركتك وتمنح الجميع صوتًا حول الموضوعات الأكثر أهمية بالنسبة لهم، كما تعمل على تحسين مشاركة الموظفين ورفاهيتهم

Balloon

Balloon

balloon.app

منصة مدعومة بالأبحاث تفتح الأفكار والتعليقات من خلال القضاء على التفكير الجماعي وتضخيم الأصوات. تقليل وقت الاجتماع بنسبة 70%.

EventX

EventX

eventx.io

"الأحداث في أي مكان وفي أي وقت ولأي شخص." الأحداث هي المكان الذي تحدث فيه الاتصالات الهادفة وتبادل المعرفة. نحن هنا لجعل الأحداث بسيطة ومؤثرة. EventX عبارة عن منصة SaaS للأحداث الافتراضية حائزة على جوائز، وموفر حلول إدارة الأحداث الذكية الكل في واحد. نحن نقدم حلول الأحداث الافتراضية والمختلطة للشركا...

WebinarNinja

WebinarNinja

webinarninja.com

يتيح لك WebinarNinja إنشاء ندوات عبر الإنترنت واستضافتها ومشاركتها دون أي قلق. ابدأ اليوم وأنشئ أول ندوة عبر الإنترنت لك في 10 ثوانٍ.

Threado AI

Threado AI

threado.com

يساعدك مساعد الطيار المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تقديم أفضل دعم لعملائك وأفراد المجتمع عبر Slack وDiscord والويب. ابدأ مجانًا!

AnyRoad

AnyRoad

anyroad.com

منصة التسويق التجريبية الرائدة لتشغيل الأحداث والتجارب وتحسينها، وتنمية الولاء للعلامة التجارية وتحقيق عائد أكبر على الاستثمار.

Eventeny

Eventeny

eventeny.com

لديك نظام إدارة الأحداث لذلك! قم بإدارة كل ما يتعلق بالأحداث الشخصية والمختلطة وعبر الإنترنت بسهولة، كل ذلك في مكان واحد مناسب!

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية لخط الأنابيب من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.

Townscript

Townscript

townscript.com

هل تبحث عن شيء يمكنك القيام به في الهند؟ اكتشف أفضل الفعاليات والأنشطة. استكشف وشراء تذاكر للترفيه والتعليم والتعلم والتكنولوجيا والأعمال والشبكات والرياضة واللياقة البدنية والسفر والمغامرة والأسباب الاجتماعية وغيرها والمزيد من الأحداث في الهند

Trybooking

Trybooking

trybooking.com

قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت باستخدام نظام حجز الأحداث المفضل في أستراليا. لتلبية جميع احتياجاتك من تذاكر الأحداث، بدءًا من التجمعات الصغيرة وحتى المهرجانات الكبيرة، فإن نظام حجز الأحداث الخاص بنا يلبي احتياجاتك.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

يتيح لك Eventzilla إعداد نماذج التسجيل المخصصة وإرسال دعوات عبر البريد الإلكتروني وإدارة عمليات الإلغاء في مكان واحد. يمكن للحاضرين في الحدث التسجيل عبر الإنترنت وإجراء عمليات دفع آمنة عبر الإنترنت.

SelfCommunity

SelfCommunity

selfcommunity.com

SelfCommunity عبارة عن نظام أساسي مجتمعي سحابي أصلي بدون تعليمات برمجية وعالي الأداء يسمح بما يلي: التحكم بنسبة 100% في الوظائف والمستخدمين والمحتوى وبيانات النظام الأساسي. ضمان مستويات كافية من المشاركة والاحتفاظ بفضل تكنولوجيا الشبكات الاجتماعية. تنظيم محتوى المجتمع وتوزيعه بشكل فعال ودقيق. استخدم...

ResLife Portal

ResLife Portal

reslifeportal.com

ResLife Portal هو نظام لإدارة الحياة السكنية يساعد على ربط المقيمين بموظفي الحياة السكنية في الكليات. أنت تصنع فرقًا، ونحن نساعدك على تتبعه. تم إنشاء بوابة ResLife Portal من الخبرة الإلكترونية المباشرة في الحياة السكنية في الحرم الجامعي في القسم الأول، وهي بمثابة حل لإدارة الحياة السكنية، مع التركيز...

Advocu

Advocu

advocu.com

يعد Advocu حلاً متكاملاً لفرق علاقات المطورين لإنشاء برنامج دعم المطورين أو برنامج السفراء والمشاركة فيه وتتبعه وتوسيع نطاقه. يساعد Advocu فريقك على التركيز على الأمور الأكثر أهمية: تنمية المجتمع، وإحداث تأثير مفيد، وقياس قيمة برامجك. اقض المزيد من الوقت في الأشياء ذات الأهمية الإستراتيجية وقل وداعً...

SmartMatchApp

SmartMatchApp

smartmatchapp.com

تطبيق Smart Match هو برنامج حائز على جوائز لإدارة علاقات العملاء (CRM) للتوفيق بين الأعضاء وإدارة العضوية، ويخدم أكثر من 100000 مستخدم حول العالم. قم بمطابقة عملائك، ورتب المقدمات والتواريخ، واحصل على تعليقات قيمة حول التاريخ باستخدام أدوات التوفيق الاحترافية. يعالج برنامج Smart CRM المزود بأدوات وو...

NodeBB

NodeBB

nodebb.org

NodeBB هي منصة منتدى المجتمع للجيل القادم. بناءً على برامج مفتوحة المصدر، ساعدنا مئات الشركات على إشراك عملائها.

Groupsite

Groupsite

groupsite.com

قم ببناء مجتمعك بالطريقة الصحيحة. يمكّن موقع المجموعة مجموعتك من التواصل والتعاون والتواصل لتحقيق مهمتك أو مؤسستك أو قضيتك أو شركتك. تعتبر مواقع المجموعات معيارية وقابلة للتخصيص ومتنقلة وجذابة. تتضمن مواقع المجموعات ما يلي: - المناقشات - التواصل باستخدام وظائف تشبه خدمة القوائم - التقويمات - جمع الر...

GroupApp

GroupApp

group.app

مجتمع عضويتك والدورات عبر الإنترنت في مكان واحد! يمكنك زيادة المشاركة وزيادة الإيرادات باستخدام نظام أساسي موحد والتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل دون الحاجة إلى الاستعانة بمطور.

Talkbase

Talkbase

talkbase.io

يساعد Talkbase الشركات على قياس سبب أهمية المجتمع. تصور تأثير مجتمعك على الأعمال وقم ببناء برامج قوية باستخدام البيانات الصحيحة. باستخدام تحليلات مجتمع Talkbase، يمكن للفرق بسهولة تحليل كيفية وسبب مشاركة العملاء في مجتمعهم خلال عملية الاستحواذ والتأهيل والاحتفاظ. نحن نتصور تأثير المجتمع على نمو عملك...

NbliK

NbliK

nblik.com

NbliK عبارة عن منصة مجتمعية شاملة للمبدعين والمنظمات والعلامات التجارية. إنها منصة يمكن للعلامات التجارية من خلالها دمج المجتمع ذو العلامات البيضاء في موقعها الإلكتروني/تطبيقها من أجل تسريع بناء المجتمع، وبالتالي تحقيق قيمة إجمالية أعلى.

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