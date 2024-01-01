بدائل - Webex Events
Kajabi
kajabi.com
Kajabi عبارة عن منصة أعمال شاملة لإنشاء أعمالك المعرفية وتوسيع نطاقها. جرب Kajabi مجانًا مع نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا اليوم.
ClickUp
clickup.com
مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...
Mighty Networks
mightynetworks.com
أنشئ عضويات لكل شيء في Mighty Network أو قم بتحصيل رسوم مقابل الدورات والمجموعات المتميزة - من السهل إعدادها كما أن بيعها أسهل.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو...
Airmeet
airmeet.com
اكتشف منصتك المفضلة لمؤتمرات القمة الافتراضية والمؤتمرات عبر الإنترنت والأحداث المختلطة. مصممة للمشاركة من خلال تجربة مخصصة. حاول مجانا!
JotForm
jotform.com
إذا كنت بحاجة إلى نماذج عبر الإنترنت لجذب العملاء المحتملين، وتوزيع الاستطلاعات، وجمع المدفوعات والمزيد، فإن JotForm هو الحل المناسب لك. تعرف على المزيد حول كيف يمكننا المساعدة على JotForm.com.
Whova
whova.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek هو أكبر محرك بحث لتذاكر الأحداث على الويب. اكتشف الأحداث التي تحبها، وابحث في جميع مواقع التذاكر، وشاهد مواقع المقاعد، واحصل على أفضل العروض على التذاكر.
Heartbeat
heartbeat.chat
يمكنك استضافة المحادثات والأحداث والمحتوى وغير ذلك الكثير على نطاقك الخاص. يمنحك Heartbeat العناصر الأساسية لإنشاء مجتمع مخصص تمامًا عبر الإنترنت.
ON24
on24.com
أفضل منصة للتجربة الرقمية لإنشاء وتقديم ندوات عبر الإنترنت صوتية وفيديو حية احترافية وغنية بالبيانات وذات علامة تجارية كاملة باستخدام ON24 Webcast Elite.
Zoho Backstage
zoho.com
قم بتشغيل الأحداث الخاصة بك بشكل أكثر ذكاءً وأفضل. Zoho Backstage هو برنامج لإدارة الأحداث يمكّن منظمي الأحداث من تخطيط وإدارة المؤتمرات والاجتماعات وإطلاق المنتجات بكفاءة وتأثير أكبر.
Podia
podia.com
Podia هي واجهة متجرك الرقمية الشاملة. أسهل طريقة لبيع الدورات التدريبية والتنزيلات والندوات عبر الإنترنت والعضويات عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى مهارات فنية. جربها مجانا!
BrightTALK
brighttalk.com
اكتشف وتعلم مع ألمع المحترفين في العالم
Greenvelope
greenvelope.com
دعوات رقمية أنيقة وصديقة للبيئة + تتبع الرد على الدعوة للمضيف الحديث.
Sansan
sansan.com
Sansan هو حل لإدارة جهات الاتصال قائم على السحابة متعدد المنصات للشركات. تتمحور خدمة Sansan حول بطاقات العمل، وهي تمكنك من إنشاء قاعدة بيانات كاملة لجهات الاتصال بسهولة، ويمكن الوصول إليها من أي مكان.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo هو برنامج الأحداث الأكثر شعبية في العالم. تعمل منصتنا على تمكين كل منظم ومسوق وعارض وحاضر من إطلاق العنان لقوة الأحداث.
Bettermode
bettermode.com
منصة مجتمعية قوية، مدمجة في منتجك. زيادة مشاركة المستخدم، وزيادة معدل الاحتفاظ به، وتعزيز القيمة الدائمة للعميل. القبيلة سابقا.
Liveform
livestorm.co
يوفر Livestorm برنامجًا بسيطًا لاتصالات الفيديو للأعمال. قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت، مباشرة أو مسجلة مسبقًا أو آلية، وقم بإنشاء الاجتماعات عبر الإنترنت والانضمام إليها بسهولة.
BigMarker
bigmarker.com
قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت سيحبها جمهورك. إذا كنت مستعدًا لبرنامج ندوة عبر الإنترنت سهل وقابل للتخصيص بدون تنزيلات أو متاعب، فمرحبًا بك في بيتك.
Run The World
runtheworld.today
يساعدك Run The World على استضافة مؤتمرات ومحادثات وساعات سعيدة افتراضية. قم بإنشاء أحداث جذابة عبر الإنترنت للتدريس والتواصل وبناء المجتمع. ابدأ مجانًا!
Ticket Tailor
tickettailor.com
يعد Ticket Tailor حلاً بسيطًا ومجانيًا لإصدار تذاكر الأحداث للأحداث بجميع الأشكال والأحجام. قم بالتسجيل مجانًا، واحصل على الحدث الأول مباشرة، وقم ببيع التذاكر عبر الإنترنت.
Evite
evite.com
Evite يجعل الجمع بين الناس أمرًا سهلاً! أرسل دعوات عبر الإنترنت مع تتبع RSVP وبطاقات مجانية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. احصل على هدايا رائعة وأفكار للحفلات أيضًا!
Disciple
disciplemedia.com
حقبة جديدة لبناة المجتمع. انضم إلى حركتنا. اجمع الأشخاص والعضويات والمحتوى الخاص بك معًا في منصة مجتمعية خاصة ذات علامة تجارية كاملة. بيع الدورات وشحن الاشتراكات والبث المباشر وغير ذلك الكثير. كل ذلك دون أي قيود على وسائل التواصل الاجتماعي.
HeySummit
heysummit.com
أنشئ أحداثًا ومؤتمرات ودورات افتراضية رائعة وغير ذلك الكثير للتفاعل مع جمهورك وتنمية مجتمعك من خلال التسويق القائم على الأحداث.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource هو نظام تذاكر مجاني وسهل الاستخدام عبر الإنترنت لأي نوع من الأماكن أو الأحداث. قم بترويج وإدارة وبيع تذاكر الأحداث الخاصة بك عبر الإنترنت - كل ذلك مجانًا!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث...
Remo
remo.co
اجعل التجارب الأصيلة عبر الإنترنت تنبض بالحياة مع Remo. ✓ الأحداث بجميع أنواعها ✓ المحتوى التفاعلي ✓ لافتات الرعاية ✓ 4X مشاركتك.
Khoros
khoros.com
يساعدك برنامجنا على تقديم أفضل تجارب العملاء من خلال بناء وتوسيع نطاق الرعاية الرقمية والتسويق الاجتماعي ومجتمعات العلامات التجارية. انقر للبدء!
Nas.io
nas.io
العضويات والمنتجات الرقمية والأحداث المدفوعة وغير ذلك الكثير. تم تصميمه من الأسس للشركات التي يقودها المجتمع.
BlipCut
blipcut.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو إبداعية بتقنية الذكاء الاصطناعي على Discord مجانًا تمامًا! قم بتحويل النص الخاص بك بسلاسة إلى مقاطع فيديو جذابة، وأعد تعريف السرد الخاص بك وعزز التجارب المرئية باستخدام مولد الفيديو المدعم بالذكاء الاصطناعي المتطور مثل Sora OpenAI.
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt عبارة عن منصة مجتمعية تعتمد على الفيديو أولاً، وهي مصممة لمساعدة الشركات التي تركز على العملاء في خدمة المزيد من الأشخاص وجهًا لوجه. يستخدم StoryPrompt، وهو الأول من نوعه، فيديو غير متزامن لمساعدة منشئي المجتمع على التواصل حقًا مع العملاء على المستوى البشري، وتعميق العلاقات، وجمع الشهادا...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast عبارة عن منصة مخصصة لأحداث B2B تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة السهلة للأحداث الرقمية والشخصية الجذابة. يستفيد الآلاف من المسوقين في مجال B2B من الشركات، من شركات مثل Adobe وMicrosoft وZuora وMailchimp، من Goldcast لتعزيز الحضور وإنشاء تجارب آسرة وإعادة استخدام محتوى الأحداث والاست...
Eventify
eventify.io
تعمل تقنية Eventify الكل في واحد على زيادة المدخرات إلى الحد الأقصى، وإغراء الرعاة والعارضين، وتعزيز مشاركة الحضور والتواصل والرضا!
Swapcard
swapcard.com
قم بإدارة معارض ومؤتمرات أكثر ذكاءً، بدون أي صداع Swapcard عبارة عن نظام أساسي سهل الاستخدام للتسجيل والمشاركة تم تصميمه لتحقيق إيرادات أعلى في الأحداث الخاصة بك.
Common Room
commonroom.io
تساعدك الغرفة المشتركة على بناء منتجات أفضل وتعميق العلاقات والنمو بشكل أسرع.
Regpack
regpack.com
تسجيل وشحن وإدارة عملائك. Regpack هو حل تأهيلي يسمح للمؤسسات بالتسجيل وتحصيل رسوم مقابل خدماتها عبر الإنترنت.
Rungway
rungway.com
قم بإنشاء مساحة آمنة للأشخاص للحصول على نصائح العمل والحياة من زملائهم. أكثر من مجرد منصة توجيه، تعمل Rungway على إحياء قيم شركتك وتمنح الجميع صوتًا حول الموضوعات الأكثر أهمية بالنسبة لهم، كما تعمل على تحسين مشاركة الموظفين ورفاهيتهم
Balloon
balloon.app
منصة مدعومة بالأبحاث تفتح الأفكار والتعليقات من خلال القضاء على التفكير الجماعي وتضخيم الأصوات. تقليل وقت الاجتماع بنسبة 70%.
EventX
eventx.io
"الأحداث في أي مكان وفي أي وقت ولأي شخص." الأحداث هي المكان الذي تحدث فيه الاتصالات الهادفة وتبادل المعرفة. نحن هنا لجعل الأحداث بسيطة ومؤثرة. EventX عبارة عن منصة SaaS للأحداث الافتراضية حائزة على جوائز، وموفر حلول إدارة الأحداث الذكية الكل في واحد. نحن نقدم حلول الأحداث الافتراضية والمختلطة للشركا...
WebinarNinja
webinarninja.com
يتيح لك WebinarNinja إنشاء ندوات عبر الإنترنت واستضافتها ومشاركتها دون أي قلق. ابدأ اليوم وأنشئ أول ندوة عبر الإنترنت لك في 10 ثوانٍ.
Threado AI
threado.com
يساعدك مساعد الطيار المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تقديم أفضل دعم لعملائك وأفراد المجتمع عبر Slack وDiscord والويب. ابدأ مجانًا!
AnyRoad
anyroad.com
منصة التسويق التجريبية الرائدة لتشغيل الأحداث والتجارب وتحسينها، وتنمية الولاء للعلامة التجارية وتحقيق عائد أكبر على الاستثمار.
Eventeny
eventeny.com
لديك نظام إدارة الأحداث لذلك! قم بإدارة كل ما يتعلق بالأحداث الشخصية والمختلطة وعبر الإنترنت بسهولة، كل ذلك في مكان واحد مناسب!
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية لخط الأنابيب من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Townscript
townscript.com
هل تبحث عن شيء يمكنك القيام به في الهند؟ اكتشف أفضل الفعاليات والأنشطة. استكشف وشراء تذاكر للترفيه والتعليم والتعلم والتكنولوجيا والأعمال والشبكات والرياضة واللياقة البدنية والسفر والمغامرة والأسباب الاجتماعية وغيرها والمزيد من الأحداث في الهند
Trybooking
trybooking.com
قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت باستخدام نظام حجز الأحداث المفضل في أستراليا. لتلبية جميع احتياجاتك من تذاكر الأحداث، بدءًا من التجمعات الصغيرة وحتى المهرجانات الكبيرة، فإن نظام حجز الأحداث الخاص بنا يلبي احتياجاتك.
Eventzilla
eventzilla.net
يتيح لك Eventzilla إعداد نماذج التسجيل المخصصة وإرسال دعوات عبر البريد الإلكتروني وإدارة عمليات الإلغاء في مكان واحد. يمكن للحاضرين في الحدث التسجيل عبر الإنترنت وإجراء عمليات دفع آمنة عبر الإنترنت.
SelfCommunity
selfcommunity.com
SelfCommunity عبارة عن نظام أساسي مجتمعي سحابي أصلي بدون تعليمات برمجية وعالي الأداء يسمح بما يلي: التحكم بنسبة 100% في الوظائف والمستخدمين والمحتوى وبيانات النظام الأساسي. ضمان مستويات كافية من المشاركة والاحتفاظ بفضل تكنولوجيا الشبكات الاجتماعية. تنظيم محتوى المجتمع وتوزيعه بشكل فعال ودقيق. استخدم...
ResLife Portal
reslifeportal.com
ResLife Portal هو نظام لإدارة الحياة السكنية يساعد على ربط المقيمين بموظفي الحياة السكنية في الكليات. أنت تصنع فرقًا، ونحن نساعدك على تتبعه. تم إنشاء بوابة ResLife Portal من الخبرة الإلكترونية المباشرة في الحياة السكنية في الحرم الجامعي في القسم الأول، وهي بمثابة حل لإدارة الحياة السكنية، مع التركيز...
Advocu
advocu.com
يعد Advocu حلاً متكاملاً لفرق علاقات المطورين لإنشاء برنامج دعم المطورين أو برنامج السفراء والمشاركة فيه وتتبعه وتوسيع نطاقه. يساعد Advocu فريقك على التركيز على الأمور الأكثر أهمية: تنمية المجتمع، وإحداث تأثير مفيد، وقياس قيمة برامجك. اقض المزيد من الوقت في الأشياء ذات الأهمية الإستراتيجية وقل وداعً...
SmartMatchApp
smartmatchapp.com
تطبيق Smart Match هو برنامج حائز على جوائز لإدارة علاقات العملاء (CRM) للتوفيق بين الأعضاء وإدارة العضوية، ويخدم أكثر من 100000 مستخدم حول العالم. قم بمطابقة عملائك، ورتب المقدمات والتواريخ، واحصل على تعليقات قيمة حول التاريخ باستخدام أدوات التوفيق الاحترافية. يعالج برنامج Smart CRM المزود بأدوات وو...
NodeBB
nodebb.org
NodeBB هي منصة منتدى المجتمع للجيل القادم. بناءً على برامج مفتوحة المصدر، ساعدنا مئات الشركات على إشراك عملائها.
Groupsite
groupsite.com
قم ببناء مجتمعك بالطريقة الصحيحة. يمكّن موقع المجموعة مجموعتك من التواصل والتعاون والتواصل لتحقيق مهمتك أو مؤسستك أو قضيتك أو شركتك. تعتبر مواقع المجموعات معيارية وقابلة للتخصيص ومتنقلة وجذابة. تتضمن مواقع المجموعات ما يلي: - المناقشات - التواصل باستخدام وظائف تشبه خدمة القوائم - التقويمات - جمع الر...
GroupApp
group.app
مجتمع عضويتك والدورات عبر الإنترنت في مكان واحد! يمكنك زيادة المشاركة وزيادة الإيرادات باستخدام نظام أساسي موحد والتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل دون الحاجة إلى الاستعانة بمطور.
Talkbase
talkbase.io
يساعد Talkbase الشركات على قياس سبب أهمية المجتمع. تصور تأثير مجتمعك على الأعمال وقم ببناء برامج قوية باستخدام البيانات الصحيحة. باستخدام تحليلات مجتمع Talkbase، يمكن للفرق بسهولة تحليل كيفية وسبب مشاركة العملاء في مجتمعهم خلال عملية الاستحواذ والتأهيل والاحتفاظ. نحن نتصور تأثير المجتمع على نمو عملك...
NbliK
nblik.com
NbliK عبارة عن منصة مجتمعية شاملة للمبدعين والمنظمات والعلامات التجارية. إنها منصة يمكن للعلامات التجارية من خلالها دمج المجتمع ذو العلامات البيضاء في موقعها الإلكتروني/تطبيقها من أجل تسريع بناء المجتمع، وبالتالي تحقيق قيمة إجمالية أعلى.