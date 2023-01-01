WebCatalog
WatchUSeek

WatchUSeek

watchuseek.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WatchUSeek على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مجتمع منتدى مخصص لمشاهدة أصحاب وعشاق. تعال وانضم إلى المناقشة حول مجموعات الساعات، وشاشات العرض، ولفائف الساعات، والإكسسوارات، والإعلانات المبوبة، والمزيد! نرحب بجميع الشركات المصنعة بما في ذلك Casio G-Shock وOMEGA وRolex وBreitling وRolex وTudor وSeiko وGrand Seiko وغيرها.

الموقع الإلكتروني: watchuseek.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WatchUSeek. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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