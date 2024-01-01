بدائل - Warp VR
ClassVR
classvr.com
ClassVR عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات تستخدم قوة الواقع الافتراضي والمعزز للتعليم والتدريب من الفصل الدراسي إلى قاعة الاجتماعات
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طلي...
TrainBeyond
trainbeyond.com
برامج تدريب للواقع الافتراضي وسطح المكتب والهاتف المحمول تعتمد على الألعاب وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير لتناسب حجم أي شركة. مع TrainBeyond، يمكنك تدريب القوى العاملة لديك من خلال تجارب عملية وتفاعلية، وفقًا لمعايير الصناعة، ودون المخاطرة.
FundamentalVR
fundamentalsurgery.com
شريك استراتيجي يساعد قادة الأجهزة الطبية على حل مشكلة Competency @ Scale Gap لتحقيق النجاح التجاري.
Motive.io
motive.io
إن Motive Training Platform هي مجموعة الأدوات الكاملة التي تمنح محترفي التدريب القدرة على إنشاء تدريب الواقع الافتراضي الخاص بهم والتحكم فيه، مما يجعل من السهل إنشاء مواد تدريب الواقع الافتراضي وتوزيعها على نطاق واسع.
CenarioVR
cenariovr.com
أنشئ تجارب غامرة باستخدام أسهل منصة للواقع الافتراضي.
Viar360
viar360.com
Viar360 هي منصة التأليف والنشر الأكثر سهولة والتي تقلل الوقت والجهد والمعرفة المطلوبة لإنشاء تجارب تدريب وتعلم غامرة للغاية من مقاطع فيديو وصور بنطاق 360 درجة. يتيح لك Viar360 إنشاء سيناريوهات تعليمية غامرة يمكن للمتعلمين تجربتها في "وضع البانوراما" على أجهزتهم أو في "الواقع الافتراضي" باستخدام سماع...