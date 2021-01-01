بدائل - Wakeupsales

noCRM.io

nocrm.io

املأ نماذج أقل، وقم بإجراء المزيد من المكالمات، وأبرم المزيد من الصفقات. noCRM هو برنامج SaaS لإدارة العملاء المحتملين يساعد فريق المبيعات على تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء. حاول مجانا.