بدائل - VXG

FaceMRI

facemri.com

FaceMRI هي مجموعة بحثية متخصصة في برامج التعرف على الوجوه ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. يعد FaceMRI هو محرك البحث الأكثر تقدمًا للتعرف على الوجوه لأجهزة Mac والكمبيوتر الشخصي. يحتوي FaceMRI على مجموعة من برامج التعرف على الوجوه التي يمكنها تصنيف الوجوه إلى الجنس (ذكر، أنثى، غير ثنائي)، وفئة ...