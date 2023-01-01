Vuemastery

Vue Mastery هو المصدر التعليمي النهائي لمطوري Vue.js. نصدر دروس فيديو ومقالات أسبوعية بالإضافة إلى المنتجين الفخورين لأخبار Vue.js الرسمية. يمكنك استهلاكه بتنسيق النشرة الإخبارية والبودكاست على news.vuejs.org.

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