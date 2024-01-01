بدائل - vTime

VRChat

VRChat

hello.vrchat.com

VRChat عبارة عن منصة عالمية افتراضية عبر الإنترنت أنشأها Graham Gaylor و Jesse Joudrey وتديرها شركة VRChat، Inc. وتسمح المنصة للمستخدمين بالتفاعل مع الآخرين باستخدام الصور الرمزية والعوالم ثلاثية الأبعاد التي أنشأها المستخدم.

Spatial

Spatial

spatial.io

انتقل إلى المكاني لعرض عدد لا يحصى من معارض Metaverse والمساحات والأحداث. تجربة Metaverse في كف يدك. بإمكانك المشاركة من أي مكان! استكشف الإبداعات المتقنة للفنانين ورجال الأعمال. التقِ بالخبراء والأصدقاء وتواصل مع المجتمع المكاني من جميع أنحاء العالم لحضور الفعاليات الثقافية. قم بإنشاء صورة رمزية ...

Trezi

Trezi

trezi.com

Trezi هو منتج واقع افتراضي غامر لصناعة AEC يتيح تجربة التصميمات من برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد وبرامج الهندسة المعمارية بشكل تعاوني في الوقت الفعلي.

Agora World

Agora World

agoraworld.io

Agora World هو WordPress أو Canva لإنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد. نحن نقدم منصة تصميم ثلاثية الأبعاد مبسطة، بدون تعليمات برمجية، وقابلة للتخصيص بالكامل وبنية تحتية متعددة اللاعبين لإنشاء ونشر تجارب اجتماعية احترافية غامرة في أقل من ساعة واحدة. نحن نتعامل مع كل التقنيات "تحت الغطاء"، ونعمل على تبسيط إنشا...

MeetinVR

MeetinVR

meetinvr.com

تسعى MeetinVR جاهدة لتكون رائدة في مجال التعاون في مجال الواقع الافتراضي للمؤسسات. لقد أنشأنا عالمًا جديدًا مُحسّنًا لاجتماعات العمل في فرق موزعة. يؤدي التفكير المبتكر والإبداعي والنقدي، جنبًا إلى جنب مع التصميم الموجه نحو التفاصيل والتركيز على المستخدم، إلى تجربة استثنائية يقدرها كل عميل. تم تصميم ...

Breakroom

Breakroom

breakroom.net

Breakroom هو التطور التالي في التعاون والمشاركة الرقميين - بيئة ثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص بالكامل ومصممة لجميع متطلباتك الافتراضية. إن عالم العمل الجديد ليس جحيم مؤتمرات الفيديو ثنائية الأبعاد الذي كنت محاصراً فيه. إنه تجربة رقمية غامرة تعمل على تمكين الاتصال والتعاون والتواصل. "البعيد" لا يعني ب...

MootUp

MootUp

mootup.com

MootUp هو النظام الأساسي الوحيد للاجتماعات والفعاليات الافتراضية الذي يوفر بيئة ثلاثية الأبعاد عبر الأجهزة يمكن الوصول إليها دون تنزيل لمحترفي الأحداث والوكالات الموجودة في جميع أنحاء العالم والتي تحتاج إلى تزويد الحاضرين بتجربة غامرة وجذابة حقًا تسمح بأمان بالتعاون والاتصال الجماهير من أي نطاق.

Yulio

Yulio

yulio.com

مهمتنا في Yulio هي بناء أفضل برامج العروض التقديمية للواقع الافتراضي والواقع المعزز من خلال جعل الواقع الافتراضي أداة سهلة ومتنقلة وبأسعار معقولة للأعمال. سواء كنت مهندسًا معماريًا يتطلع إلى التميز أثناء عملية تقديم العطاءات، أو مصممًا داخليًا يتطلع إلى اكتشاف الأخطاء بين التكرارات، أو مندوب مبيعات ...

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طلي...

Virbela

Virbela

virbela.com

تقوم Virbela ببناء عوالم افتراضية جذابة للعمل عن بعد والتعلم وتنظيم الأحداث. تأسست شركة Virbela في عام 2012 على يد فريق من علماء النفس السلوكي، وتتمثل مهمتها في مساعدة المنظمات والأشخاص على تحقيق النجاح في المستقبل البعيد أولاً. بفضل المساحات ثلاثية الأبعاد الغامرة التي تتميز بأنها اجتماعية وتعاونية...

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