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VR‪M‬ Portal

VR‪M‬ Portal

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: victronenergy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من VR‪M‬ Portal على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مراقبة معدات Victron عن بعد في جميع أنحاء العالم. Victron Remote Management هي خدمة مجانية تقدمها Victron Energy لمراقبة المعدات الكهربائية عن بعد في جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: victronenergy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ VR‪M‬ Portal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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