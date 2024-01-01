بدائل - Vivun

Demostack

demostack.com

يساعد Demostack فرق الإيرادات على عرض المنتج بأفضل صورة، دون أي متاعب. تتيح لك منصتنا إنشاء بيئة تجريبية وتخصيص القصة لكل مشتري - كل ذلك في غضون دقائق، دون الحاجة إلى تعليمات برمجية. ليس هناك ربط بين لقطات الشاشة لإعادة إنشاء تجربة منتجك - حيث تلتقط أفضل التقنيات لدينا جميع ميزات منتجك تلقائيًا حتى ...