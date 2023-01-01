يعد Vivaldi Social جزءًا من شبكة Mastodon ويتم استضافته في أيسلندا من قبل صانعي متصفح Vivaldi. الجميع هو موضع ترحيب للانضمام.

الموقع الإلكتروني: social.vivaldi.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Vivaldi Social. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.