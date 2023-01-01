بدائل - Vitally

Patch Customer Retention

patchretention.com

أطلق العنان للقوة الحقيقية لتسويق الاحتفاظ باستخدام أول منصة في العالم مؤتمتة بالكامل وقابلة للتخصيص باستخدام تجزئة RFM. مع أكثر من عقد من الخبرة، طورت Patch منصة متطورة للاحتفاظ بالعملاء تساعد العلامات التجارية Shopify على زيادة القيمة الدائمة لعملائها والاحتفاظ بمزيد من العملاء، كل ذلك في مكان واح...