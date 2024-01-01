Visier

Visier

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الموقع الإلكتروني: visier.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Visier على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

PEOPLE ANALYTICS SOLUTIONS - People insights that drive business impact. Visier is the platform that puts the right insights into the right hands, at the right time—throughout your business.

الموقع الإلكتروني: visier.com

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