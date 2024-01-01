Verfacto
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الموقع الإلكتروني: verfacto.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Verfacto على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Verfacto عبارة عن تحليلات تسويقية للتجارة الإلكترونية تتحدث باللغة البشرية. شاهد الصورة الكاملة لتسويقك واحصل على رؤى يومية حول كيفية تحسينه. انسَ الرسوم البيانية المملة والبيانات غير المفيدة، وركز على الأعمال.
الموقع الإلكتروني: verfacto.com
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