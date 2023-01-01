WebCatalog
VDict

VDict

vdict.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من VDict على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

VDict.com هو موقع القاموس والترجمة الفيتنامي الأكثر شعبية

الموقع الإلكتروني: vdict.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ VDict. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

SpanishDict

SpanishDict

spanishdict.com

Cambridge Dictionary

Cambridge Dictionary

dictionary.cambridge.org

SubtitleTrans

SubtitleTrans

subtitletrans.com

Nintendo Life

Nintendo Life

nintendolife.com

Merriam-Webster Dictionary

Merriam-Webster Dictionary

merriam-webster.com

Push Square

Push Square

pushsquare.com

wikiHow

wikiHow

wikihow.com

Yandex Translate

Yandex Translate

translate.yandex.com

Diply

Diply

diply.com

Sonix

Sonix

my.sonix.ai

Ptable

Ptable

ptable.com

Urban Dictionary

Urban Dictionary

urbandictionary.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية