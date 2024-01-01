بدائل - V7
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
FaceCheck.ID
facecheck.id
ابحث عن أي شخص عبر الإنترنت باستخدام محرك البحث للتعرف على الوجوه FaceCheck.ID. ابحث عن الأشخاص حسب الصورة وتأكد من أنك تتحدث إلى الشخص الذي يزعمون أنه هو.
Box
box.com
Box, Inc. (المعروفة سابقًا باسم Box.net)، هي شركة إنترنت أمريكية مقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. تركز الشركة على إدارة المحتوى السحابي وخدمة مشاركة الملفات للشركات. يتوفر العملاء والتطبيقات الرسمية لنظامي التشغيل Windows وmacOS والعديد من منصات الأجهزة المحمولة. تأسست شركة بوكس في عام 2005.
Appen
appen.com
افتح الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام Appen. عزز تجارب العملاء الاستثنائية من خلال منتجاتنا الرائدة في الصناعة وخبرتنا العميقة وفريق عالمي لا مثيل له من متخصصي تدريب الذكاء الاصطناعي. نحن شريك البيانات الموثوق به، حيث نمكن الشركات الأكثر ابتكارًا من تنفيذ مبادرات الذكاء الاصطناعي ذات المستوى العا...
Databricks
databricks.com
Databricks هي شركة أسسها المبدعون الأصليون لـ Apache Spark. نشأت Databricks من مشروع AMPLab في جامعة كاليفورنيا، بيركلي والذي شارك في صنع Apache Spark، وهو إطار عمل حوسبة موزع مفتوح المصدر تم بناؤه فوق Scala. تقوم Databricks بتطوير منصة على شبكة الإنترنت للعمل مع Spark، والتي توفر إدارة جماعية آلية ...
Deepnote
deepnote.com
دفاتر الملاحظات المدارة لعلماء البيانات والباحثين.
Microsoft Fabric
microsoft.com
أدخل بياناتك إلى عصر الذكاء الاصطناعي. أعد تشكيل كيفية وصول الجميع إلى البيانات والرؤى وإدارتها والتصرف بناءً عليها من خلال ربط كل مصدر بيانات وخدمة التحليلات معًا — على نظام أساسي واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
مولد الحلم العميق. اكتشف ما يمكن أن تولده الشبكة العصبية التلافيفية من خلال المعالجة الزائدة للصورة وتحسين الميزات.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
توفر Alibaba Cloud مجموعة متكاملة من أدوات ومنتجات الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة، مما يساعدك على بناء البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات في مناطق متعددة لتمكين أعمالك الصناعية العالمية. قم بتجربته مجانا.
Roboflow
roboflow.com
من خلال بضع عشرات من أمثلة الصور، يمكنك تدريب نموذج رؤية كمبيوتر متطور وعملي في أقل من 24 ساعة
ServiceNow
servicenow.com
تتيح خدمة ServiceNow للموظفين العمل بالطريقة التي يريدونها، وليس بالطريقة التي يملي عليهم بها البرنامج. ويمكن للعملاء الحصول على ما يحتاجون إليه، عندما يحتاجون إليه.
Obviously AI
obviously.ai
العملية الكاملة لتشغيل علوم البيانات - بناء خوارزمية التعلم الآلي، وشرح النتائج والتنبؤ بها، معبأة بنقرة واحدة.
Observable
observablehq.com
استكشاف البيانات وتحليلها وشرحها. كفريق. اكتشف رؤى جديدة، وأجب عن المزيد من الأسئلة، واتخذ قرارات أفضل.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch، Lightning fast - منصة للفرق لبناء الذكاء الاصطناعي، دون أي مشاكل.
Riku.AI
riku.ai
قم بالتجربة مع الذكاء الاصطناعي. ملعب واحد ومقدمو خدمات متعددون. Riku هو قبو الذكاء الاصطناعي الخاص بك. الإبداعات ومكان لحفظ وتوزيع وتجربة أحدث التقنيات. Riku هو الحل الشامل لبناء نماذج مخصصة باستخدام تقنية البرمجة اللغوية العصبية (NLP).
RunLve
web.runlve.com
يقع Runlve في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي. توفر Runlve أدوات علوم البيانات وعمليات MLOs وإدارة البيانات والنماذج لتمكين عملائنا ومجتمعنا من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي لدفع مشاريعهم إلى الأمام.
Scale AI
scale.com
توفر شركة Scale، التي تحظى بثقة الشركات العالمية، بيانات تدريب عالية الجودة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل السيارات ذاتية القيادة، ورسم الخرائط، والواقع المعزز/الواقع الافتراضي، والروبوتات، والمزيد.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
Surge AI
surgehq.ai
تدريب الذكاء الاصطناعي على ثراء اللغة البشرية. أنشئ مجموعات بيانات قوية للبرمجة اللغوية العصبية باستخدام القوى العاملة والنظام الأساسي لتصنيف البيانات العالمية لشركة Surge AI.
Labelbox
labelbox.com
محرك البيانات للذكاء الاصطناعي. تنظيم البيانات، ووضع العلامات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والتدريب على النماذج والتشخيصات، وخدمات وضع العلامات، كل ذلك في نظام أساسي واحد، لبناء منتجات ذكاء اصطناعي أفضل، وبسرعة ملحوظة.
OpenAI
openai.com
OpenAI هي شركة أبحاث ونشر للذكاء الاصطناعي مكرسة لضمان أن الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة يفيد البشرية جمعاء. يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية للغاية يجب إنشاؤها مع وضع السلامة والاحتياجات البشرية في جوهرها. تلتزم شركة OpenAI بوضع توافق المصالح في المقام الأول – قبل الربح. لتحقيق مهمتنا، يجب علينا أن...
Hex
hex.tech
Hex عبارة عن منصة بيانات حديثة لعلوم البيانات والتحليلات. دفاتر ملاحظات تعاونية وتطبيقات بيانات رائعة وأمان على مستوى المؤسسات.
Landing AI
landing.ai
أصبحت رؤية الكمبيوتر سهلة للغاية. قم بإنشاء ونشر نظام رؤية الكمبيوتر الخاص بك في دقائق. لا حاجة إلى برمجة معقدة أو خبرة في الذكاء الاصطناعي.
mindsdb
mindsdb.com
البرمجة اللغوية العصبية داخل قاعدة البيانات الخاصة بك. قم بتطبيق قوة نماذج GPT وHugging Face الخاصة بـ OpenAI على البيانات النصية في قاعدة البيانات الخاصة بك في بضعة أسطر SQL فقط
neptune.ai
neptune.ai
قم بتسجيل جميع البيانات التعريفية لنموذج ML وتنظيمها ومقارنتها وتسجيلها ومشاركتها في مكان واحد. - الأتمتة والتوحيد مع نمو فريق النمذجة الخاص بك - تعاون في النماذج والنتائج مع فريقك وعبر المؤسسة - استخدم المستضافة أو النشر محليًا أو في سحابة خاصة. التكامل مع أي مكدس MLOps
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي منصة إنتاج Full Stack AI وLLM ورؤية الكمبيوتر الرائدة لنمذجة بيانات الصور والفيديو والنصوص والصوت غير المنظمة.
Kili Technology
kili-technology.com
أداة توضيحية بسيطة وسريعة لتوسيع نطاق مشاريع التعلم الآلي الخاصة بك.
Akkio
akkio.com
الذكاء الاصطناعي التنبؤي للمحللين. امنح عملياتك ميزة تنافسية من خلال الرؤى السريعة والتنبؤات السهلة. لا يوجد ترميز مطلوب.