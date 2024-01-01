بدائل - Userlike
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Spike
spikenow.com
يتضمن البريد الوارد القوي الخاص بـ Spike البريد الإلكتروني للمحادثة والمهام والملاحظات والمستندات التعاونية وتخزين الملفات والتقويم الخاص بك، كل ذلك في موجز واحد.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat هو برنامج حديث للدردشة المباشرة مصمم للفرق التي ترغب في تحسين محادثات العملاء ✓ برنامج Freshchat للدردشة المباشرة من Freshworks.
Smartsupp
smartsupp.com
يشبه موقع الويب الذي لا يحتوي على دردشة مباشرة متجرًا بدون مساعد مبيعات. ابدأ محادثة مع زوار موقعك وحوّلهم إلى عملاء سعداء.
ManyChat
manychat.com
إعادة اختراع كيفية التواصل مع عملائك. يتيح لك ManyChat التفاعل مع عملائك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - الاستفادة من قوة أتمتة التسويق اليوم!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
Helpwise
helpwise.io
يعد Helpwise برنامجًا سهل الاستخدام لصندوق الوارد المشترك والتعاون عبر البريد الإلكتروني للفرق لإدارة حسابات البريد الإلكتروني للفريق مثل help@ وsales@ وما إلى ذلك. احصل على Shared Inbox لفريقك الآن!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
Botpress
botpress.com
أنشئ روبوتات الدردشة ChatGPT، بسرعة مدهشة 🚀. أول منشئ روبوتات الدردشة من الجيل التالي مدعوم من OpenAI. أنشئ روبوتات تشبه ChatGPT لمشروعك أو عملك لإنجاز المهام. 🎯
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel هي منصة الروبوت الرائدة لإنشاء روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لفيسبوك. تعرف على كيفية إنشاء روبوت Facebook Messenger بسرعة وسهولة - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
Continually
continual.ly
روبوتات الدردشة المجانية والدردشة الحية لموقعك على الويب. قم بسحب وإسقاط أداة إنشاء روبوتات الدردشة، دون الحاجة إلى مهارات البرمجة.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox عبارة عن مساحة عمل بدون تعليمات برمجية تطلق العنان لقوة WhatsApp لتوسيع نطاق أعمالك من خلال Shared Inbox وWhatsApp بدون تعليمات برمجية Chatbot وWhatsApp Broadcasts والمزيد
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Messagely
messagely.com
برنامج دعم العملاء ومنصة الرسائل من خلال Messengerly. قم بإجراء محادثات أكثر فائدة مع العملاء الأكثر سعادة وتنمية أعمالك بشكل أسرع.
Landbot
landbot.io
أقوى أداة إنشاء Chatbot بدون تعليمات برمجية قم بزيادة إيراداتك وخفض تكاليف التشغيل وإسعاد عملائك.
Engati
engati.com
Engati هي أفضل منصة دردشة حية ودردشة حية تعمل بالذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية لإنشاء روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي والمشاركة في محادثات في الوقت الفعلي على WhatsApp وموقع الويب وMessenger وما إلى ذلك.
Text Request
textrequest.com
إشعال مشاركة العملاء منصة مراسلة الأعمال التي تتيح لك إرسال رسالة نصية من رقم هاتف مكتبك مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حتى تتمكن من الحصول على رد فعلي.
Omnichat
omnichat.ai
أتمتة تسويق التجارة الإلكترونية عن طريق مراسلة القناة الشاملة. حقق النمو بشكل أسرع واجذب المزيد من المبيعات من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمراسلة عبر القنوات المتعددة باستخدام الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وأتمتة التسويق.
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
WotNot
wotnot.io
أتمتة التفاعلات مع عملائك الحاليين والمستقبليين اليوم! من السهل بناء الروبوتات، ولكن من الصعب الحصول على النتائج المرجوة. هذا هو المكان الذي تتدخل فيه WotNot، حيث تقدم خدمة مخصصة لك. نحن نبني مجموعة من العملاء المحتملين المؤهلين، ونعمل على أتمتة دعمك، دون زيادة عدد الموظفين من خلال منصة chatbot الخا...
Genesys Cloud
genesys.com
تعمل منصة مركز الاتصال Genesys Cloud CX على تمكين عملك من تقديم خدمة استثنائية عبر رحلة العميل. اكتشف تجربة تجربة العملاء الرائعة اليوم.
Haptik
haptik.ai
تساعد Haptik العلامات التجارية على اكتساب المستخدمين وتحويلهم وإشراكهم وإسعادهم من خلال تجارب محادثة مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر 20 قناة وأكثر من 100 لغة.
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
GoSquared
gosquared.com
قم بتنمية أعمالك من خلال أتمتة التسويق والدردشة المباشرة والتحليلات في الوقت الفعلي.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne هي الدردشة المرئية الوحيدة (الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والمراسلة) التي تحتوي على كتالوج متكامل لعرض المنتجات والتوصية بها في الوقت الفعلي لعملائك. قدم مساعدة شخصية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الوكلاء البشريين أو برامج الدردشة الآلية من خلال قنواتك الاجتماعية وكذلك على متج...
yellow.ai
yellow.ai
قم بأتمتة التفاعلات مع عملائك وموظفيك بأكثر من 135 لغة وعبر أكثر من 35 قناة لتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ بتكاليف أقل.
Clickatell
clickatell.com
يمنح Clickatell المستهلكين القدرة على إدارة حياتهم اليومية والتعامل مع الشركات عبر الدردشة.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream هو حل AI للمحادثة الأمريكية لخدمة العملاء. تأسست في أبريل 2015 على يد ريتشارد سمولين، المؤسس المشارك لشركة Genesis Media LLC. تمتلك Pypestream مكاتب في مدينة نيويورك وسان فرانسيسكو. وقد اكتسبت شعبية بسبب منصة الرسائل Pypestream التي تهدف إلى ربط الشركات بالمستهلكين. يتضمن كل حساب شركة "Py...
Global Message Services
gms-worldwide.com
تعد خدمات الرسائل العالمية (GMS) مزود خدمة الاتصالات الموثوق به للمؤسسات ومشغلي الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. يتيح حل CPaaS من GMS للعلامات التجارية توحيد اتصالات العملاء متعددة القنوات عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة ومنصة الخدمة الذاتية. واستكمالًا لذلك، هناك روبوتات محادثة تعتمد على ...
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI عبارة عن منصة مشاركة ذكية تساعد الشركات النامية على تسريع النمو من خلال أتمتة مهام المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. بصفته مدير علاقات العملاء، تمت برمجة JeffreyAI لتوفير وقتك وإنقاذ الإيرادات المفقودة وتحفيز المبيعات. تتضمن الميزات ما يلي: -تكامل Outlook وGMail خارج الصندوق -واجهة مستخدم ن...
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo عبارة عن مجموعة كاملة من أتمتة التسويق وخيار إدارة علاقات العملاء (CRM) للمستشارين والشركات الصغيرة. لقد قمنا بإعادة "العلاقة" إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال التواصل عبر القنوات الشاملة ووسائل التواصل الاجتماعي. الرسائل النصية والفيديو والمكالمات والبريد الإلكتروني والتواصل الاجتماعي -...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة مبيعات الذكاء الاصطناعي ومنصة التنقيب عن بيانات B2C. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: تحديد زوار موقع الويب المجهولين لديك عن طريق البريد الإلكتروني، وأدوات أتمتة التواصل مع المبيعات، والتكامل مع الآلاف من أدوات إنتاجية الأعمال، ومئات الملايين من سجل...
Prokeep
prokeep.com
تأسست شركة Prokeep في عام 2016، وهي إحدى البرامج الرائدة في مجال إدارة تجربة العملاء لموزعي الجملة. تعمل Prokeep على تنمية العلاقات والأعمال من خلال تحويل الاتصالات إلى تجارة؛ زيادة المبيعات من خلال الاتصال المركزي، وتحسين تجربة العملاء من خلال رؤى أفضل وفرص المشاركة، وإضافة الإنتاجية من خلال أتمتة ...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby عبارة عن منصة اتصالات حديثة ومتكاملة ومؤتمتة مع نظام إدارة الوجهات السياحية (DMS) تسهل التواصل مع العملاء وتحويلهم. ادفع أداء خدمة وكالتك إلى المسار السريع.
Gleen AI
gleen.ai
قم بإنشاء روبوت دردشة مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي ومدرب على مستنداتك سواء كنت شركة تتطلع إلى تبسيط عمليات خدمة العملاء الخاصة بك أو فردًا يبحث عن مساعدة سريعة وفعالة، يمكن لروبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بنا تقديم الدعم الذي تحتاجه.
LivePerson
liveperson.com
الذكاء الاصطناعي للمحادثة ليس مصطنعًا. أنشئ اتصالات هادفة وشخصية مع عملائك مع تقديم نتائج حقيقية لشركتك.
PowerTextor
powertextor.com
خدمة الرسائل النصية للشركات. PowerTextor هو رابط SMS لـ Microsoft Dynamics 365 وPower Platform. نحن نساعد الشركات على تطوير علاقات أفضل مع عملائها من خلال قوة تسويق الرسائل النصية وMicrosoft Power Automate.
Connectly.ai
connectly.ai
يتيح Connectly للشركات إمكانية إنشاء وإرسال حملات تسويقية تلقائية وتفاعلية وشخصية بسهولة عبر WhatsApp على نطاق واسع. وهذا يعزز المحادثة الثنائية (على عكس الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني)، حيث يمكن للعملاء المحتملين والعملاء اختيار رحلة الشراء الخاصة بهم، مما يزيد من المشاركة إلى جانب التحويلات. ت...
Whisbi
whisbi.com
توفر Whisbi منصة مبيعات وتسويق محادثة عبر الهاتف المحمول للمؤسسات B2C. يخلق حلنا فرصة لمحترفي المبيعات والتسويق لزيادة تحويل المبيعات وتحسين المشاركة المباشرة وتوفير تجربة عملاء مميزة عبر الإنترنت. يجمع Whisbi جميع قنوات الاتصال مثل مكالمات الفيديو أو الدردشة أو chatbot أو النقر للاتصال أو مكالمة ها...
Table Duck
tableduck.com
Table Duck عبارة عن منصة اتصالات شاملة لإدارة وأتمتة جميع محادثات العملاء الخاصة بك في مكان واحد.
Payemoji
payemoji.com
Payemoji هي خدمة مراسلة متعددة القنوات تتيح رحلة أي عميل وموظف من خلال تطبيقات المراسلة اليومية مثل WhatsApp Business. لا توجد مهارات تكنولوجيا المعلومات المطلوبة. لا يوجد تطبيق جوال للتنزيل.
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة تواصل مع العملاء تساعد الشركات على البيع لعملائها ودعمهم عبر الواتساب وقنوات المراسلة الاجتماعية الأخرى. أبرز الميزات: - صندوق بريد مشترك للفريق مع مراسلة ثنائية الاتجاه - برنامج WhatsApp chatbot - عمليات بث WhatsApp والمراسلة المجمعة - واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب - ع...
Watermelon
watermelon.ai
قم ببناء برنامج الدردشة الآلي GPT-4 الخاص بك في دقائق، وقم بتجميع موقع الويب الخاص بك، وتحميل المستندات الخاصة بك وتقليل عبء العمل على فريق خدمة العملاء الخاص بك. سيحبها عملاؤك وموظفوك.
Jebbit
jebbit.com
قم بتحويل حركة مرور الهاتف المحمول إلى بيانات قابلة للتنفيذ، باستخدام تجارب الهاتف المحمول التي تؤدي إلى التحويل.
Twixor
twixor.com
تعيد Twixor تعريف تجربة العملاء من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي ومعالجة اللغات الطبيعية، مما يؤدي إلى إنشاء رحلات عملاء ديناميكية على قنوات المراسلة. تدمج منصة CX منخفضة التعليمات البرمجية/بدون تعليمات برمجية بين المساعد الرقمي والأتمتة الذكية للعمليات، مما يوفر تفاعلات مخصصة وموجهة نحو الهدف. فهو...
TITANPush
titanpush.com
قم بزيادة تفاعل موقعك وتحويله بنسبة تصل إلى 20%! TITANPush عبارة عن منصة تحتوي على أدوات تساعد العلامات التجارية على بيع المزيد من خلال مواقعها الإلكترونية والتواصل بشكل أفضل مع عملائها. ستجد في التطبيق: * التاريخ: قم بتوفير تاريخ المنتجات التي زارها كل عميل مسبقًا على موقعك. اختر عرضه من فقاعة عائم...
PropFuel
propfuel.com
PropFuel عبارة عن منصة SaaS تساعد الجمعيات على تحويل اتصالات البث إلى محادثات. تلتقط هذه المحادثات صوت العضو، وتحدد الاحتياجات الفردية وتبسط المشاركة الفردية.
Makerobos
makerobos.com
في Makerobos، نقوم بتكوين علاقات تجارية عميقة الجذور، ونقدم المشورة لعملائنا خلال رحلة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم بدءًا من الإستراتيجية والابتكار وحتى النشر. نحن ملتزمون بتنمية قدرات الذكاء الاصطناعي الداخلية لعملائنا. نحن نساعدهم على تحويل بياناتهم الفريدة وخبراتهم التنظيمية إلى أصول ملكية فكرية ق...
Voxie
voxie.com
Voxie هي الشركة الرائدة في مجال تسويق النصوص التحادثية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتي تساعد العلامات التجارية المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة والخدمات والمطاعم على التواصل مع عملائها والتعلم منهم لتحقيق المزيد من الإيرادات بشكل ملحوظ. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.voxie.com.
Routee
routee.net
Routee هي شركة رائدة في مجال توفير الاتصالات السحابية التي تقوم بتصميم وتطوير وتوزيع حلول أتمتة الويب وواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة. ومن خلال منصتها القوية وواجهة برمجة التطبيقات (API) القابلة للتطوير، فإنها تساعد الشركات وشركات البيع بالتجزئة ومقدمي الخدمات حول العالم على التواصل بشكل فعال مع جمه...
360dialog
360dialog.com
360dialog هو المزود الرسمي لحلول الأعمال (BSP) لـ WhatsApp Business API. تتميز واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp 360dialog بأنها خفيفة الوزن للغاية ولا تحتاج إلى وثائق خاصة، ويمكنك استخدام الوثائق الأصلية التي يوفرها WhatsApp. حول واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp، توفر 360dialog الكثير من خدمات المؤسسات.
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa Chatbot عبارة عن أداة أتمتة Messenger Chatbot وInstagram DM. إنها واحدة من أفضل أدوات أتمتة chatbot المتوفرة في السوق. لديها بعض الميزات الإضافية التي تنفرد بها SocialNowa ولا يقدمها العديد من منافسيها. مثل قائمة جهات الاتصال/المشتركين غير المحدودة، والروبوتات المتعددة، والجدول الزمني لوس...
Dashly
dashly.io
Dashly عبارة عن منصة تسويق محادثة. فهو يساعد أكثر من 700 شركة SaaS وEdTech على زيادة التحويلات والإيرادات من خلال تحويل كل تفاعل مع العملاء إلى محادثة بين شخص وآخر. ضعها على مستوى آخر مع جدولة المكالمات ومكالمات الفيديو. باستخدام الرسائل الاستباقية وبرنامج الدردشة الآلي والنوافذ المنبثقة، يمكنك جذب ...
Verint
verint.com
Verint هي شركة عالمية رائدة في مجال مشاركة العملاء. خبراء تجربة العملاء في الأتمتة والذكاء الاصطناعي والسحابة.
ShopPop
shoppop.com
يجعل ShopPop من Messenger قناة تسويقية قوية لشركتك من خلال بدء المحادثات وتشغيلها تلقائيًا على نطاق واسع. عندما تقوم بربط ShopPop بعملك، ستزيد من جمهورك وتتعامل مع جميع المحادثات في صندوق بريد وارد واحد وتعيد إشراكهم للحصول على المزيد من المبيعات وتوليد عملاء محتملين أفضل.