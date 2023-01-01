بدائل - Upstox Pro

Delta Exchange

delta.exchange

دلتا هي بورصة مشتقات العملات المشفرة #TradersFirst. نحن نقدم سيولة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام 365 عامًا، وتنفيذًا سريعًا، ورسومًا منخفضة، وأمانًا على مستوى المؤسسات.