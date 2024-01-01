بدائل - Upslash
Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...
Beacons
beacons.ai
تُعد البرامج الملحقة للتتبع أسهل طريقة لإنشاء رابط في موقع الويب الحيوي الذي سيحبه معجبوك - وهي مجانية!
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com هو أداة تقصير عناوين URL الأصلية التي تعمل على تقصير الروابط غير العملية إلى عناوين URL أكثر قابلية للإدارة والاستخدام.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener مع المجالات المخصصة. قم بتقصير عناوين URL ووضع العلامات التجارية عليها وتتبعها باستخدام النظام الأساسي لإدارة الروابط الرائد في الصناعة. مجاني للمحاولة. واجهة برمجة التطبيقات، عنوان URL القصير، المجالات المخصصة.
BL.INK
bl.ink
إدارة الارتباط المؤسسي. توفير التعاون والامتثال والإبداع للفرق العالمية لتحسين كل مشاركة وحماية بياناتك وخلق الثقة في كل نقرة.
Onelink.to
onelink.to
قم بتبسيط تنزيلات التطبيقات باستخدام Onelink.to جميع متاجر التطبيقات
OneLinkBio
onelinkbio.com
احصل على أقصى استفادة من روابط Instagram وTikTok الخاصة بك. قم بإنشاء روابط مختصرة وصفحات OneLinkBio الفريدة واحصل على إحصائيات مناسبة للزائرين.
Sniply
sniply.io
Sniply هو أداة اختصار الروابط الوحيدة التي تؤدي إلى التحويل. اعرض رسالتك في أي مكان عن طريق تضمين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في كل صفحة تشاركها بسهولة. قم بتحويل متابعيك إلى مستخدمين وعملاء مجانًا.
Pixel
pxl.to
يساعد Pixel الشركات على التألق من خلال تحويل روابطها إلى أدوات تسويقية قوية.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe عبارة عن أداة لتقصير عناوين URL تتضمن إعادة استهداف وحدات البكسل في كل رابط تشاركه. أنشئ روابط قوية تحمل علامات تجارية واحصل على نقرات إضافية بنسبة تصل إلى 34%.
cutt.ly
cutt.ly
استمتع بالتحكم الكامل في الروابط القصيرة الخاصة بك منصة URL Shortener الكاملة، وإدارة الروابط، وتحليلات الروابط، والروابط العميقة، ومولد رموز QR، والرابط في السيرة الذاتية. قم بتقصير الروابط الخاصة بك وتمييزها وإدارتها وتتبعها ومشاركتها بسهولة.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io هي أفضل طريقة لإنشاء UTMs ومشاركتها ومزامنتها مع فريقك. توقف عن استخدام جداول البيانات الفوضوية واحصل على بيانات جيدة للحملة في تحليلاتك.
Dub
dub.co
المصدر المفتوح البديل Bitly. Dub عبارة عن أداة اختصار روابط مفتوحة المصدر تحتوي على تحليلات مدمجة ونطاقات مخصصة مجانية.
Tiny.ie
tiny.ie
يساعدك Tiny على إنشاء وتتبع وتحليل كل تفاعل باستخدام الروابط القصيرة التي تحمل علامتك التجارية. الميزات الصغيرة: * اختصار الروابط * المجال ذو العلامات التجارية * رابط قصير مخصص * تحليلات في الوقت الحقيقي * اختلاف الارتباط * الربط الجغرافي * إعادة استهداف البكسل * تحويل البيانات العميقة * قبو البيان...
T.LY
t.ly
T.LY هي خدمة أقصر الروابط في العالم لتتبع عناوين URL القصيرة ووضع علامات تجارية عليها ومشاركتها.
y.gy
app.y.gy
أنشئ روابط قصيرة لا تُنسى تعمل على زيادة التحويلات قم بتحويل الروابط الطويلة والمعقدة إلى روابط قصيرة لا تنسى والتي يمكنك استخدامها في رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. * استخدم y.gy أو المجال المخصص الخاص بك. نحن نقدم خيار استخدام الرابط القصير المخصص الخاص بك أو الرابط ال...
Pinggy
pinggy.io
يوفر Pinggy أنفاقًا آمنة للمضيف المحلي لمشاركة موقع الويب الخاص بك أو تطبيقك بسهولة. قم بإنشاء أنفاق HTTP أو TCP أو TLS على جهاز Mac / الكمبيوتر الشخصي الخاص بك حتى لو كان موجودًا خلف جدران الحماية وشبكات NAT. لا حاجة لتكوين سحابة أو خادم لاستضافة مواقع الويب أو التطبيقات الخاصة بك. يوفر Pinggy واج...
Bitelink
bitelink.co
مرحبًا بك في Bitelink – حيث يلتقي الابتكار مع الراحة في عالم إدارة الروابط. قل وداعًا لعناوين URL المرهقة ومرحبًا بالأصول الأنيقة القابلة للمشاركة والتي تتميز بالقوة! لماذا بايتلينك؟ * تحويل عناوين URL الطويلة والمعقدة إلى روابط موجزة وقوية دون عناء. * أنشئ رموز QR قابلة للتخصيص تعمل على سد الفجوة ...
zubbit.io
zubbit.io
يتيح لك zubbit.io زيادة عائد استثمارك من الروابط التي تشاركها عن طريق السماح لك بتقصير روابط URL الخاصة بك ووضع علامة تجارية عليها وتحسينها باستخدام عبارات جذابة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، وإعادة استهداف وحدات البكسل، وتحويل كل رابط تشاركه إلى أصل يحمل علامة تجارية. وإليك ما يمكن أن تفعله: * أض...
Urless
urless.com
Urless هي خدمة تعمل على تقليل الارتباط الطويل إلى عناوين URL أكثر قابلية للإدارة والاستخدام، ويتم إنشاؤها باستخدام أدوات قوية لمساعدتك على تنمية علامتك التجارية وحمايتها. إنه يوفر مولدات رمز الاستجابة السريعة مع تحليلات لتتبع وإنشاء الصفحات المقصودة وبطاقات العمل الرقمية والمزيد.
Trotto
trot.to
Trotto هي البيانات الخاصة بك، على الفور وبشكل حدسي. يمكنك الوصول إلى موارد الفريق والبحث فيها ومشاركتها بأسرع ما يمكن أن تقولها. يسمح Trotto للموظفين باستخدام روابط go؛ قم بتقصير أي عنوان URL باستخدام كلمة رئيسية يسهل تذكرها (go/HR أو go/code). تذكر إلى أين تذهب دون البحث في إشاراتك المرجعية أو رسا...
Spotlesslink
spotlesslink.com
يمكنك التحكم في روابطك بفضل الميزات المتقدمة للاختصار والاستهداف والتتبع. * منصة كاملة لإدارة الروابط للعلامة التجارية، وتتبع ومشاركة الروابط القصيرة الخاصة بك. * تعرف على جمهورك من خلال إحصاءاتنا التفصيلية وفهم أداء الروابط الخاصة بك بشكل أفضل، مع الالتزام أيضًا باللوائح العامة لحماية البيانات (GD...
RedirHub
redirhub.com
RedirHub عبارة عن منصة تعمل على تبسيط إدارة مواقع الويب للأفراد والشركات. تسهل أدواتنا المبتكرة إعادة توجيه عناوين URL ومراقبة حركة مرور موقع الويب وإدارة أسماء النطاقات. سواء كنت رائد أعمال أو مسوقًا أو مطور ويب، فإن RedirHub لديه الحلول التي تحتاجها للنجاح عبر الإنترنت. المنتجات والخدمات: خدمة إعا...
LinkerFit
linkerfit.me
أداة اختصار الروابط متعددة الاستخدامات التي توفر مجموعة من الميزات القوية. فهو يسمح لك بتقصير عناوين URL الطويلة بسرعة إلى روابط موجزة وقابلة للمشاركة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر وظيفة لإنشاء رموز QR، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى المحتوى الخاص بك باستخدام هواتفهم الذكية. إحدى الميزات البارزة ل...
OutLynk
outlynk.com
Outlynk عبارة عن منصة مجانية 100% تتيح لك إنشاء صفحة مخصصة وقابلة للتخصيص بسهولة، وتضم جميع الروابط المهمة التي ترغب في مشاركتها مع جمهورك. يمكن استخدامه على منصات التواصل الاجتماعي مثل Instagram أو TikTok أو Twitch أو Facebook أو YouTube أو Twitter أو LinkedIn، أو يمكنك استخدامه للمساعدة في اكتشاف ...
Bitly.Pk
bitly.pk
أفضل خدمة اختصار الروابط. إنشاء روابط قصيرة مجانية غير محدودة لعملك. يمكنك إنشاء ومشاركة الروابط ذات العلامات التجارية مع المجالات المخصصة على bitly.pk
GoLinks
golinks.io
روابط بديهية وآمنة ومشتركة بين الفرق. تعمل GoLinks® على تحسين الإنتاجية من خلال مساعدة الفرق في العثور على المعلومات ومشاركتها بسرعة من خلال روابط قصيرة لا تُنسى تسمى go/links.
Incises
incises.com
أداة الارتباط الكل في واحد - Incises.com. أداة رابط مميزة لإضافة عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء على أي صفحة، ورابط حيوي، واستهداف أجهزة متعددة/جغرافي على رابط واحد، ومختصر URL.
Linkly
linklyhq.com
يتيح لك Linkly تحويل أي رابط إلى رابط تتبع. Linkly يجعل تتبع الارتباط وإعادة التوجيه أمرًا سهلاً. قم بإنشاء تصميم بسيط وجميل ومميز باستخدام عمليات إعادة التوجيه وإعادة الاستهداف والمزيد. يمكنك إضافة وحدات بكسل لإعادة الاستهداف، وتتبع التحويل، والمجالات المخصصة، وعمليات إعادة التوجيه الذكية حسب المو...
tomly.io
tomly.io
Tomly.io هي الروابط المختصرة ذات العلامات التجارية الأصلية من NextGen. أنشئ روابط قصيرة فريدة وذات معنى لتحديد هوية علامتك التجارية وزيادة المشاركة وتعزيز معدلات النقر إلى الظهور. اسمح لعملائك بمعرفة أن نشاطك التجاري شارك عنوان URL، واجعل الروابط التي تشاركها ذات معنى من أجل مشاركة أفضل ومحسنة.