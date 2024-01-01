بدائل - Upslash

Trotto

trot.to

Trotto هي البيانات الخاصة بك، على الفور وبشكل حدسي. يمكنك الوصول إلى موارد الفريق والبحث فيها ومشاركتها بأسرع ما يمكن أن تقولها. يسمح Trotto للموظفين باستخدام روابط go؛ قم بتقصير أي عنوان URL باستخدام كلمة رئيسية يسهل تذكرها (go/HR أو go/code). تذكر إلى أين تذهب دون البحث في إشاراتك المرجعية أو رسا...