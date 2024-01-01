بدائل - Udger

Ujeebu

ujeebu.com

استخراج بيانات الويب على نطاق واسع يمكنك استخلاص مواقع الويب دون القلق بشأن تنفيذ JavaScript أو المتصفحات بدون رأس أو حظرها. تحويل الأخبار ومقالات المدونات إلى بيانات منظمة، وغير ذلك الكثير...