بدائل - Tycode

DoorDash

doordash.com

شركة DoorDash هي شركة أمريكية تقدم خدمة توصيل الأطعمة المعدة حسب الطلب، تأسست في عام 2013 على يد طلاب جامعة ستانفورد توني شو، وستانلي تانغ، وآندي فانغ، وإيفان مور. تعد شركة DoorDash، إحدى الشركات المدعومة من Y Combinator، واحدة من العديد من شركات التكنولوجيا التي تستخدم الخدمات اللوجستية لتقديم خدمة...