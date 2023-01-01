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TyC Sports

TyC Sports

tycsports.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TyC Sports على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يمكنك العثور على جميع الأخبار ومقاطع الفيديو الرياضية على الموقع الرسمي لـ TyC Sports وكرة القدم الأرجنتينية وجميع الألعاب الرياضية: الدوري الممتاز والترويج والتنس وكرة السلة ورياضة السيارات والكرة الطائرة وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: tycsports.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TyC Sports. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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