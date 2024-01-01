بدائل - TrustFinance
Capterra
capterra.com
Capterra, Inc. هي شركة بيع مجانية للسوق عبر الإنترنت تعمل كوسيط بين المشترين وبائعي التكنولوجيا في صناعة البرمجيات. تساعد الشركة المستهلكين في اختيار البرامج التي تناسب احتياجاتهم من خلال مراجعات المستخدمين وأبحاثهم.
SourceForge
sourceforge.net
SourceForge هي خدمة ويب توفر لمستهلكي البرامج موقعًا مركزيًا عبر الإنترنت للتحكم في مشاريع البرامج مفتوحة المصدر وإدارتها وبرامج الأعمال البحثية.
G2
g2.com
قارن بين أفضل برامج وخدمات الأعمال بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات الاجتماعية. مراجعات لبرامج CRM وERP وHR وCAD وPDM وبرامج التسويق.
GetApp
getapp.com
اكتشف أفضل تطبيقات الأعمال لعام 2022 وتحقق من أكثر من مليون تقييم ومراجعة تم التحقق منها. احصل على توصيات مبنية على البيانات واقرأ الأوصاف المتعمقة للعثور على الأدوات المناسبة لفريقك.
Software Advice
softwareadvice.com
قد يكون البحث عن البرامج أمرًا مرهقًا. دعنا نساعد. نحن نساعدك في العثور على البرنامج المناسب لشركتك، مجانًا وفي أقل من 15 دقيقة.
TechnologyCounter
technologycounter.com
Technology Counter is an online software recommendation platform. They help businesses, professional and organisations find the best software solution. Technology Counter connect both the buyers and the sellers of business technology, providing buyers with best software and vendors with their idea...
SoftLead
softlead.ro
Softlead is the most important B2B player in the software ecosystem in Romania, helping companies to choose the right software solution, based on their Digital DNA. Launched as a B2B enterprise software marketplace, Softlead managed to help more than 15.000 companies to choose and implement the rig...
Serchen
serchen.com
Serchen is the recognized leader in matching buyers and sellers of Online Services. They are committed to providing an unparalleled experience for our consumers, connecting buyers and sellers of the best cloud services in the IaaS, PaaS and SaaS categories.
SaaS Hub
saashub.com
SaaSHub is an independent software marketplace. SaaSHub's goal is to be objective, simple and your first stop when researching for a new service to help you grow your business. SaaSHub will help you find alternatives and reviews of the products you already use.
ITreview
itreview.jp
ITreview software is for research and advice on IT products. It provides Japanese IT professionals with a centralized platform to perform SaaS product reviews. The software aims to promote decision-making by providing tools that facilitate the automatic creation of product comparison tables. These t...
Growth Tools
growthtools.com
أدوات النمو هي خدمة تدريب شهرية تجعل من المستحيل تقريبًا الفشل في جذب المزيد من العملاء. نحن نجمع بين أدلة النمو التي أثبتت جدواها وبين التدريب الفردي ودعم الأقران حتى لا تشعر بالإرهاق أو التعثر أو التساؤل عما يجب عليك فعله بعد ذلك. قاعدة بيانات تضم مئات الأدوات المختلفة التي يستخدمها قراصنة النمو ...
Awardo
awardo.co
Awardo هي شركة أوروبية توفر سوقًا B2B لتقنيات الأعمال المعتمدة. تم إنشاء النظام الأساسي القائم على المراجعة لتسهيل عملية البحث، وتوفير حلول برمجية ومقدمي خدمات موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. تقع الشركة في رومانيا على مفترق طرق وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا، في العاصمة بوخارست، وتطمح إلى أن تصبح منصة الم...
Appvizer
appvizer.com
لمساعدة المحترفين في العثور على البرنامج المناسب لتحسين القدرة التنافسية ونوعية الحياة في العمل. Appvizer عبارة عن أداة مقارنة برامج للمحترفين للعثور بسهولة على البرنامج الذي يسمح لهم بالعمل بشكل أكثر ذكاءً. سواء كنت رجل أعمال أو مديرًا أو مستقلاً أو مستشارًا، يقدم Appvizer إرشادات لجميع المهنيين ف...
FeaturedCustomers
featuredcustomers.com
إن برنامج "FeaturedCustomers"، النظام الأساسي المرجعي الوحيد للعملاء في العالم لبرامج وخدمات الأعمال B2B، يساعد المشترين المحتملين في B2B على البحث واكتشاف برامج وخدمات الأعمال من خلال المحتوى المرجعي للعملاء المعتمد من البائع مثل شهادات العملاء وقصص النجاح ودراسات الحالة ومقاطع فيديو العملاء. كل يو...
DiscoverCloud
discovercloud.com
يجد صانعو القرار برامج وأدوات الأعمال ويقارنونها عبر عشرات الفئات، بما في ذلك: إدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، وذكاء المبيعات، وأتمتة التسويق، وذكاء الأعمال، وبرامج التجارة الإلكترونية، والفواتير، والفواتير، وإدارة الأصول البديلة، والمراقبة الاجتماعية، وتحسين محركات البحث، ومكاتب المساعدة، وا...
CrowdReviews.com
crowdreviews.com
CrowdReviews.com عبارة عن منصة عبر الإنترنت للمراجعات والتصنيفات التي يتم الحصول عليها من قبل الجمهور. تقوم قائمتها المتزايدة من المستخدمين بإرسال تعليقات بشكل مستمر حول تجربتهم مع المنتجات والخدمات. يحدد هذا كيفية تصنيف المنتجات أو الخدمات الفردية مقارنة ببعضها البعض باستخدام خوارزمية التصنيف الحد...
B2B Stack
b2bstack.com.br
ستجد في B2B Stack أفضل التقييمات حول الأدوات الأكثر استخدامًا في عالم الأعمال B2B. تعرف على رأي المحترفين الذين يستخدمون الأداة التي تفكر في شرائها بشكل يومي. اكتشف وقارن بين الصفات والعيوب التي يعاني منها المستخدمون قبل الشراء، دون الحاجة إلى الاعتماد فقط على الثقة التي يمنحك إياها البائع. هل أنت...
SoftwareSuggest - Usser
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest عبارة عن منصة عبر الإنترنت تساعد الشركات والمؤسسات والمهنيين في اختيار أفضل الحلول البرمجية. يعمل برنامج SoftwareSuggest على تبسيط العملية من خلال إدراج برامج الأعمال ومراجعتها ومقارنتها. وفي هذه العملية، يساعد أيضًا بائعي البرامج على اكتشاف العملاء المحتملين والتواصل معهم.
SoftwareSuggest - Vendors
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest عبارة عن منصة عبر الإنترنت تساعد الشركات والمؤسسات والمهنيين في اختيار أفضل الحلول البرمجية. يعمل برنامج SoftwareSuggest على تبسيط العملية من خلال إدراج برامج الأعمال ومراجعتها ومقارنتها. وفي هذه العملية، يساعد أيضًا بائعي البرامج على اكتشاف العملاء المحتملين والتواصل معهم.
G2 Marketing Solutions
sell.g2.com
G2 Marketing Solutions هي بوابتك إلى أكثر من 90 مليون شخص يبحثون عن البرامج ويقارنونها ويشترونها على G2 كل عام. على مدار 10 سنوات و2 مليون مراجعة، وثق بائعو البرامج في G2 لبناء المصداقية وتعزيز خط أنابيبهم.
PeerSpot
peerspot.com
تعتبر منصة معلومات الشراء من PeerSpot المكان الذي يذهب إليه محترفو التكنولوجيا للحصول على معلومات عملية وموثوقة حول تكنولوجيا المؤسسة، حتى يتمكنوا من التأكد من أن ما يشترونه هو بالضبط ما يحتاجون إليه. مدعومًا بأكبر مجتمع في العالم من مشتري تكنولوجيا المؤسسات، يوفر PeerSpot مراجعات متعمقة ومنتديات عب...
Crozdesk
crozdesk.com
يساعد Crozdesk الشركات في العثور على البرامج ومقارنتها عبر جميع فئات البرامج الرئيسية. استكشف الأسعار والميزات ومراجعات المستخدمين والتصنيفات والخصومات والمزيد.
TrustRadius
trustradius.com
TrustRadius هو موقع مخصص للمحترفين لمشاركة رؤى العالم الحقيقي من خلال مراجعات متعمقة لمنتجات تكنولوجيا الأعمال.