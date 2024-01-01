بدائل - Trustable
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأسا...
Skeepers
octoly.com
منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...
Campaign Monitor
createsend.com
تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.
Emplifi
emplifi.io
تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.
EmbedSocial
embedsocial.com
أفضل منصة UGC لجمع التقييمات والقصص وموجزات الوسائط الاجتماعية والصور وتضمينها في أي موقع ويب. تلقائيا!
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews هي شركة تكنولوجيا توفر برامج تسمح للعلامات التجارية وتجار التجزئة بجمع وعرض وتحليل أشكال مختلفة من المحتوى الذي ينشئه المستخدم (UGC) على مواقع التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. تتضمن إمكانات PowerReviews تقييمات المنتجات ومراجعاتها والأسئلة والأجوبة (الأسئلة والأجوبة). وأخذ عينات من المنت...
Ratingful
ratingful.com
قم بتحسين سمعتك عبر الإنترنت واحصل على المزيد من تقييمات Google من فئة 5 نجوم باستخدام Ratingful. تعمل منصتنا على تبسيط عملية طلب التقييمات من العملاء، وحماية تقييماتك، وتسليط الضوء على أهم التقييمات، ومراقبة سمعتك الرقمية. يمكنك أيضًا الرد على مراجعات Google وFacebook دون مغادرة نظامنا الأساسي، ومن...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel هو النظام الأساسي الأول لالتقاط مقاطع الفيديو عن بُعد للشركات لالتقاط مقاطع الفيديو من عملائها والرد عليها وتحليلها ومشاركتها. يساعد VideoPeel الشركات على زيادة كمية محتوى الفيديو الذي ينشئه المستخدمون بمقدار 10 أضعاف، حتى يتمكنوا من تحقيق 20% بالإضافة إلى التحويلات وحركة المرور والرضا ورؤ...
Tagembed
tagembed.com
Tagembed هو مجمع لوسائل التواصل الاجتماعي يجمع ويعرض المحتوى الجذاب الذي ينشئه المستخدمون من أي شبكة تواصل اجتماعي مثل Instagram وFacebook وTwitter وYoutube وTiktok وGoogle Review وAirbnb وأكثر من 21 شبكة. يتم بعد ذلك تضمين المحتوى المنسق من خلال عناصر واجهة المستخدم كجدار اجتماعي مخصص على موقع الوي...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
يثق الآلاف من العلامات التجارية وتجار التجزئة الرائدين في العالم في تكنولوجيا Bazaarvoice وخدماتها وخبراتها لزيادة الإيرادات وتوسيع نطاق الوصول واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ وإنشاء مؤيدين مخلصين. وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة Forrester Consulting نيابةً عن Bazaarvoice، يمكن للشركات التي تتعاون مع Bazaa...
Experience.com
experience.com
منذ عام 2015، تلتزم Experience.com بتوفير السمعة والمراجعات وحلول إدارة التواجد عبر الإنترنت ذات المستوى العالمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات والمهنيين على تعزيز تواجدهم عبر الإنترنت ومشاركة العملاء والموظفين. من خلال مهمة مشتركة لمساعدة الملايين من المؤسسات على التطور والتحسين، توا...
JustReview
justreview.co
تضمين التعليقات من Facebook، وGoogle، وAmazon، وEtsy، وeBay، وAllegro، و Reviews.io، والمتاجر الموثوقة، وTripAdvisor، وBooksy، وYell، وYelp، وBooking.com. Airbnb، Walmart، AliExpress، Capterra، Product Hunt، Yellow Pages، Google Shopping، Ekomi، Sitejabber، JustReview والمزيد! فقط في ثوان على موقع ا...
Feefo
feefo.com
Feefo هي أكبر منصة لمراجعات المشترين التي تم التحقق منها في العالم. نحن نساعد على تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم من جمع آراء ورؤى العملاء الحقيقية والموثقة، مما يسمح لك بتحسين منتجاتك وتجارب عملائك.
Taggbox
taggbox.com
# 1 منصة المحتوى التي ينشئها المستخدم لإنشاء ونشر حملات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عبر نقاط اتصال تسويقية مختلفة. منصة UGC المثالية لتنمية الثقة بالعلامة التجارية والوعي ومشاركة المستخدمين والمبيعات بنجاح.
Stamped
stamped.io
استفد من قوة مراجعات المنتجات ومكافآت العملاء لمتجر التجارة الإلكترونية الخاص بك. أسهل طريقة لزيادة المبيعات والاحتفاظ بالعملاء.
Sendlane
sendlane.com
تقديم تجارب عملاء استثنائية في مجال التجارة الإلكترونية باستخدام البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لـ BigCommerce.
xSellco
xsellco.com
تساعدك تعليقات xSellco على استهداف التعليقات الإيجابية من خلال طلب تعليقات من العملاء السعداء. يمكّنك البرنامج من زيادة تصنيف البائع الخاص بك على Amazon وeBay وTrustpilot عن طريق طلب تعليقات حول المنتجات المناسبة، من العملاء المناسبين، في الوقت المناسب. قم بتصميم طلبات التعليقات لاستهداف الطلبات حسب...
WizVille
wizville.com
تقوم WizVille بتحويل تجربة العملاء إلى محرك للنمو! تتيح منصتنا إمكانية إشراك جميع الموظفين في تحسين تجارب العملاء، قبل وأثناء وبعد البيع، على جميع قنوات الاتصال الخاصة بك، لكسب المزيد من العملاء المخلصين والترويجيين. في المتوسط، يحصل عملاؤنا على 10% في NPS كل عام ويزيدون من تقييماتهم على منصات مراجع...
Videowise
videowise.com
Videowise عبارة عن منصة فيديو للتجارة الإلكترونية تساعد العلامات التجارية وتجار التجزئة على إنشاء تجارب فيديو تفاعلية وقابلة للتسوق في المتاجر عبر الإنترنت لزيادة التفاعل ورفع التحويل. على عكس منصات الفيديو التقليدية، يوفر Videowise بنية أساسية للفيديو تتمحور حول التجارة والتي تحمي سرعة الصفحة وتوفر...
TrustLoop
trustloop.co
تحصد TrustLoop المزيد من التقييمات من فئة 5 نجوم من خلال السماح لمنتجات SaaS والشركات الصغيرة بالتقاط تعليقات العملاء دون القلق بشأن المراجعات العامة السلبية. تتيح التكنولوجيا الخاصة بنا للمالكين التقاط التقييمات الإيجابية علنًا، بينما تظل التعليقات البناءة خاصة.
TestFreaks
testfreaks.com
تتعاون TestFreaks مع علامات تجارية عالمية مثل HP وElectrolux وBrother وLG بالإضافة إلى تجار التجزئة عبر الإنترنت وغير المتصلين في كل قارة. يوفر TestFreaks مراجعات وتقييمات ومحتوى فيديو مجمعة جنبًا إلى جنب مع حلول استباقية لجمع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وإدارته وتقييمات البائع والأسئلة والأجوبة. ...
ReviewSpreader
reviewspreader.com
يساعد ReviewSpreader الشركات على توليد تعليقات ومراجعات نقدية من العملاء.
Revain
revain.org
تعليقات المستخدمين وتوصياتهم من خلال الصور ومقاطع الفيديو المباشرة لأفضل المنتجات مثل: الإلكترونيات والأزياء والجمال والمنزل والمطبخ وما إلى ذلك.
RealReviews.io
realreviews.io
نحن فريق متخصص ملتزم بتوفير معلومات موثوقة لاتخاذ قرارات مستنيرة. ومن خلال الخبرة في مجال التكنولوجيا وتحليل البيانات والخدمات، نضمن الحصول على رؤى دقيقة. تعمل منصتنا على تعزيز المشاركة والدعم، وتدعم الشفافية على موقع realreviews.io.
OnVoard
onvoard.com
OnVoard عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية الكل في واحد تساعدك على زيادة إيرادات المتجر بأقل قدر من العمل.
GoReminders
goreminders.com
رسالة نصية وتذكير موعد البريد الإلكتروني! يمكنك تقليل عدم حضور العملاء في المواعيد والاجتماعات باستخدام نظام جدولة المواعيد والتذكير. يمكنك توفير الوقت والمال من خلال التذكيرات والتأكيدات التلقائية لعملائك والمرضى والموظفين والمتطوعين والمزيد. رسائل تذكير قابلة للتخصيص والمواعيد المتكررة. جربه بدون ...
GetReview
getreview.com
ارفع مستوى موقع الويب الخاص بك باستخدام GetReview Video Widgets. زيادة المبيعات وبناء الثقة في عملك.