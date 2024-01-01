بدائل - TrueFanz Fans
Later
later.com
منصة التسويق المرئي الرائدة التي تتيح لك التخطيط والجدولة والنشر وقياس نتائج منشوراتك على Instagram ووسائل التواصل الاجتماعي.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.
LTK
shopltk.com
تسوق أحدث صيحات الموضة والمنزل والجمال واللياقة البدنية من مؤثري LTK الذين تثق بهم. أفكار لملابس العمل، وفساتين ضيوف الزفاف، ومظهر السفر، وغير ذلك الكثير.
PartnerStack
partnerstack.com
برنامج لإدارة علاقات الشركاء لتوسيع نطاق أي برنامج: التابع، والموزع، والتسويق، والمزيد. تعرف على سبب نمو شركات SaaS مع PartnerStack PRM.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole هي شركة متخصصة في تحليلات Hashtag وتحليلات الوسائط الاجتماعية، وتوفر بيانات في الوقت الفعلي مع تتبع علامات التصنيف لـ Twitter وInstagram وFacebook.
Affable.ai
affable.ai
منصة التسويق المؤثرة يتيح Affable للعلامات التجارية العالمية والوكالات والعلامات التجارية للتجارة الإلكترونية D2C العثور على المؤثرين وإدارة الحملات وقياس عائد الاستثمار بسهولة! المؤثرون الذين تم التحقق منهم. أكثر من 100 عميل.
Meltwater
meltwater.com
اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.
Skeepers
octoly.com
منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...
GRIN
grin.co
GRIN هو أفضل برنامج تسويق مؤثر لعلامات التجارة الإلكترونية. تشتمل منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أكثر من 32 مليون مجموعة مؤثرة، وغرفة عمل للحملة، وإعداد التقارير والتحليلات، والدفع وتحقيق المنتجات، ومكتبة وسائط كاملة المحتوى، والمزيد.
BrandChamp
brandchamp.io
يتم بناء العلامات التجارية المزدهرة مع السفراء. برنامج إدارة سفير العلامة التجارية الكل في واحد والذي يتكامل مع Shopify وAmazon وWooCommerce.
Perpetua
perpetua.io
البنية التحتية للنمو للتجارة الإلكترونية. انضم إلى آلاف الشركات التي تستخدم برنامج Perpetua لتنفيذ وسائط البيع بالتجزئة والاستخبارات لتوسيع نطاق النمو بشكل مربح في Amazon وWalmart وInstacart والأسواق الأخرى.
Emplifi
emplifi.io
تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.
HypeAuditor
hypeauditor.com
حل الكل في واحد لتمكين التسويق المؤثر الخاص بك. إدارة دورة الحياة الكاملة لحملاتك التسويقية المؤثرة.
Traackr
traackr.com
Traackr هو نظام تسجيل للتسويق المؤثر المعتمد على البيانات والذي يستخدمه المسوقون للاستثمار في الاستراتيجيات الصحيحة وتبسيط الحملات وتوسيع نطاق البرامج.
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم ل...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero هو برنامج التسويق بالعمولة والمؤثرين والإحالة القوي، الكل في واحد. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا فقط، يتسع تطبيق GrowthHero معك! أدوات مرنة تمامًا لنجاحك: - بوابة شريكة ذات علامة بيضاء، تخصيص كامل دون الحاجة إلى تعليمات برمجية - مشاركة عناوين URL للتتبع و/أو رموز الخصم القابلة للتخصيص - ال...
Fohr
fohr.co
Fohr هي واحدة من أفضل شركات التسويق المؤثر التي تربط المؤثرين المناسبين وسفراء العلامات التجارية بأفضل العلامات التجارية. قم بزيارة موقعنا على الانترنت اليوم.
Audiense
audiense.com
كل ما تحتاجه لفهم الجماهير والحصول على نتائج تسويقية أفضل، أو نتائج وسائل التواصل الاجتماعي، أو نتائج المؤثرين، أو استراتيجيات الوسائط، أو استراتيجيات النمو أو عائد الإنفاق الإعلاني. ضع تقسيم المستهلكين والرؤى الثقافية في مركز استراتيجيتك وامنح فرقك القدرة على فهم الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل. تع...
StarNgage
starngage.com
في StarNgage، نؤمن بأن المحتوى المرئي الموزع اجتماعيًا هو مستقبل الإعلان. إنه يحدث الآن على Instagram ونريد مساعدة العلامات التجارية في هذه المغامرة والفوز على Instagram. تسمح هذه المنصة للعلامات التجارية بقياس جهودها التسويقية على Instagram وإشراك المؤثرين لإنشاء المحتوى.
Favikon
favikon.com
قم بتحويل إستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك باستخدام Favikon: منصة تسويق المبدعين المدعومة بالذكاء الاصطناعي. - أطلق العنان لإمكانات وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة لاكتشاف المبدعين المثاليين. تمكّنك مرشحاتنا من استهداف مجالات محددة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك أو احتياجات عملائك. - استفد...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance هو سوق شراكة يساعد العلامات التجارية لـ DTC على جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات في كل قناة. نحن نقدم حلاً شاملاً وشاملاً لتلبية احتياجات المسوق الرقمي. قم بتوصيل متجرك الرقمي، وأطلق حملات غير محدودة، وتواصل مع خبراء الوسائط، وقم بإسناد الأداء وتتبعه، وتحسينه، مع الدفع مقابل المبيعات فقط.
Roster
getroster.com
كل شخص لديه تأثير، وأفضل العلامات التجارية تستخدم القائمة لاستغلالها. باستخدام Roster، تقوم الشركات بتحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامات التجارية الذين يعملون على زيادة الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التسويقية مثل المراجعات، وزيادة الإيرادات. تساعد مجموعة أدوات Roster الش...
Partnerize
partnerize.com
Partnerize هو الحل الوحيد لإدارة الشراكة الذي يعزز النمو المربح للمسوقين من خلال التكنولوجيا الشاملة والخدمة الشاملة.
Influence.co
influence.co
كل ما تحتاجه لجعله منشئ المحتوى. انضم إلى أول شبكة احترافية مصممة للأشخاص المؤثرين والمبدعين. قم بإنشاء ملف التعريف الخاص بك اليوم لكسب المال، والتعلم من بعضكما البعض، والتعرف على أشخاص من خلال المجتمعات.
#paid
hashtagpaid.com
Hashtag Paid - احصل على التوافق مع منشئي المحتوى، وأطلق الحملات، وقم بتشغيل القائمة البيضاء لمنشئي المحتوى — في نظام أساسي واحد. أصبح التسويق عبر المؤثرين الآن آمنًا وسهلًا وسريعًا.
Upfluence
upfluence.com
زيادة المبيعات من خلال تسويق المبدعين. التسويق عبر المؤثرين، والبرامج التابعة، وإدارة المبدعين، والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وسفراء العلامات التجارية: قم ببناء شراكات قيمة لتنمية أعمالك.
MagicLinks
magiclinks.com
MagicLinks عبارة عن منصة تسويق مؤثرة حائزة على جوائز وشركة معتمدة من B تعمل على تعزيز التجارة الاجتماعية مع المبدعين والعلامات التجارية الاستهلاكية الرائدة في العالم. توفر تقنية Match Intelligence™، المملوكة لشركة MagicLinks، مطابقة إستراتيجية لمنشئي المحتوى للعلامات التجارية التي تتطلع إلى زيادة ال...
Influencity
influencity.com
Influencecity هو حل تسويق مؤثر مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسمح بإدارة علاقات المؤثرين بشكل كامل على منصة واحدة. تشتمل مجموعتنا التكنولوجية على أكثر من 60 ميزة تساعد الشركات الكبيرة والصغيرة على تخصيص سير عملها وتنفيذ حملات مؤثرة شاملة بنجاح. يتيح لك التأثير ما يلي: - العثور على المؤثرين المثاليين في ثو...
Afluencer
afluencer.com
تعرف على المؤثرين وأصحاب النفوذ الصغار والمبدعين هنا! للمشاركات والبكرات على Instagram وTikTok وYouTube. • سنعرّفك على الشركاء الجدد الذين سينشئون لك محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) وينشرونه أيضًا على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. • يمكنك التسجيل معنا (مجانًا!) لإعداد ملف تعريف علامتك التجارية...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
يثق الآلاف من العلامات التجارية وتجار التجزئة الرائدين في العالم في تكنولوجيا Bazaarvoice وخدماتها وخبراتها لزيادة الإيرادات وتوسيع نطاق الوصول واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ وإنشاء مؤيدين مخلصين. وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة Forrester Consulting نيابةً عن Bazaarvoice، يمكن للشركات التي تتعاون مع Bazaa...
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder عبارة عن منصة شاملة لإدارة منشئي المؤسسات لفرق التسويق التي تتطلع إلى جلب السفراء والمؤثرين والشركات التابعة تحت سقف واحد. تستخدم العلامات التجارية التي تركز على المستهلك مثل Benefit Cosmetics وKendra Scott وgoPuff وLive Nation جميعها SocialLadder للتسويق من خلال عملائها وتحويلهم إلى مح...
CIPIO.ai
cipio.ai
تتمثل مهمة CIPIO.ai في إضفاء الطابع الديمقراطي على المحتوى المرئي، والجمع بشكل فريد بين قوة مجتمعات العلامات التجارية والذكاء الاصطناعي التوليدي. تسمح منصة VisualGPT التي تنتظر الحصول على براءة اختراع للعلامات التجارية بالبحث عن المحتوى المرئي واكتشافه وإدارته وإنشائه وتجديده وتوزيعه والتعاون فيه عل...
Heepsy
heepsy.com
ابحث عن المؤثرين في ثوانٍ. الوصول الفوري إلى المؤثرين على Instagram وYoutube وTiktok وTwitch حسب الموقع والفئة. تحليل جمهورهم والاتصال بهم.
LoudCrowd
loudcrowd.com
التسويق هو التجريب. والتجربة الرائعة التالية لاستراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك هي الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون – UGC – لتنمية جمهورك، وتعزيز تفاعل الجمهور، وزيادة الإيرادات. يحدث هذا مع LoudCrowd. تعمل LoudCrowd مع العلامات التجارية الأسرع نموًا في العالم لدعم استراتيجيات نمو المحتو...
Reditus
getreditus.com
قم بتنمية MRR الخاص بك دون تكاليف مسبقة. منصة برنامج الشراكة لـ B2B SaaS، قم بتنمية برنامج الشراكة الخاص بك إلى آفاق جديدة.
Taggbox
taggbox.com
# 1 منصة المحتوى التي ينشئها المستخدم لإنشاء ونشر حملات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عبر نقاط اتصال تسويقية مختلفة. منصة UGC المثالية لتنمية الثقة بالعلامة التجارية والوعي ومشاركة المستخدمين والمبيعات بنجاح.
Tolt
tolt.io
حل ميسور التكلفة لإطلاق برنامج الشراكة الخاص بك. يساعد Tolt الشركات الناشئة SaaS في بناء وتشغيل برنامج الشراكة الخاص بها. يعمل مع الشريط والمجداف.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco عبارة عن منصة مصممة للتحليل الدقيق للمؤثرين على الشبكات الاجتماعية. بفضل استخدام التقنيات الحديثة والتعلم الآلي والتطورات الداخلية، تساعد Yoloco المستخدمين في الحصول على جميع البيانات التي يحتاجونها لتشغيل حملة إعلانية ناجحة. توفر المنصة أدوات قوية يمكنك من خلالها: - البحث عن المؤثرين باستخدا...
Wowzi
wowzi.co
Wowzi هي شركة تكنولوجية رائدة عالميًا تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات والوكالات الإبداعية وشركات الأبحاث والمنظمات غير الحكومية من التواصل مع مجتمعنا المتنوع من المبدعين الأفارقة. تساعد منصة Wowzi العلامات التجارية على إطلاق العنان لقوة تسويق المبدعين لإعلاناتك الاجتماعية. يق...
ViralMango
viralmango.com
ViralMango هو سوق عبر الإنترنت يمكّن العلامات التجارية من التواصل مع المؤثرين المعتمدين من Micro وNano من أجل تعاون متبادل المنفعة. توفر المنصة مساحة للمبدعين لعرض مهاراتهم وتنمية متابعتهم مع السماح للشركات بالاستفادة من قوة التسويق المؤثر للوصول إلى جمهورها المستهدف. ومن خلال تسهيل هذه الاتصالات، ت...
Upcred Advertiser
upcred.ai
يريد UPCRED أن يكون اقتصادًا عالميًا متعددًا للمبدعين لتمكين اقتصاد المبدعين في العالم من خلال جلب المزيد من الأصالة والرؤية والتحسينات التكنولوجية. UPCRED GDS: حل شامل لجميع الشركات لتمكينها من المشاركة في اقتصاد المبدعين. الكون المتعدد UPCRED: تم بناء الكون المتعدد لـ UPCRED على نظام UPCRED GDS، و...
Upcred Customer
upcred.ai
يريد UPCRED أن يكون اقتصادًا عالميًا متعددًا للمبدعين لتمكين اقتصاد المبدعين في العالم من خلال جلب المزيد من الأصالة والرؤية والتحسينات التكنولوجية. UPCRED GDS: حل شامل لجميع الشركات لتمكينها من المشاركة في اقتصاد المبدعين. الكون المتعدد UPCRED: تم بناء الكون المتعدد لـ UPCRED على نظام UPCRED GDS، و...
Upcred Creator
upcred.ai
يريد UPCRED أن يكون اقتصادًا عالميًا متعددًا للمبدعين لتمكين اقتصاد المبدعين في العالم من خلال جلب المزيد من الأصالة والرؤية والتحسينات التكنولوجية. UPCRED GDS: حل شامل لجميع الشركات لتمكينها من المشاركة في اقتصاد المبدعين. الكون المتعدد UPCRED: تم بناء الكون المتعدد لـ UPCRED على نظام UPCRED GDS، و...
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
يفتح Ubiquitous التسويق المؤثر لأكبر العلامات التجارية في العالم مع التركيز الشديد على TikTok. نحن حل متكامل الخدمات تم تصميمه باستخدام بنية تحتية ناضجة للبيانات تستخدم التحليلات التنبؤية والتعلم الآلي لتحسين استراتيجية التسويق المؤثر بالإضافة إلى فريقنا العالمي للاستراتيجية والتنفيذ. سواء كنت تركز ...
TrueFanz Influencers
truefanz.com
تساعد TrueFanz منشئي المحتوى والعلامات التجارية في الحصول على أموال مقابل النشر عبر الإنترنت. في TrueFanz، يصبح أكبر الداعمين لك مشاركين نشطين من خلال منحهم وصول VIP إلى المحتوى الخاص بك. مع TrueFanz، يمكنك منح أكبر الداعمين لك إمكانية الوصول إلى المحتوى والمجتمع والحصول على نظرة ثاقبة للعملية الإبد...
Stellar
stellar.io
يتيح لك حل التسويق المؤثر من Stellar إدارة الحملات بشكل أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر كفاءة. باستخدام برنامج Stellar البديهي وسهل الاستخدام، يمكن للمسوقين التخلص من جداول البيانات وأتمتة العملية اليدوية الشاقة للعثور على المؤثرين، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات حول المؤثرين الذين يشاركونهم، وجدولة سير ال...
Socialveins
socialveins.com
إنها منصة تسويق مؤثرة حيث يمكن لمديري الحملات إطلاق حملاتهم وإدارتها مع آلاف من المبدعين المسجلين على المنصة
Social Native
socialnative.com
منصة UGC الكل في واحد وحل مؤثر لتشغيل المحتوى ذي العلامة التجارية. إنشاء ومصدر وتحسين المحتوى الذي ينشئه المستخدم والمحتوى الاجتماعي.
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim عبارة عن منصة لتسويق المؤثرين وإدارة المبدعين مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نحن نقدم أفضل الخدمات ونساعد العلامات التجارية على تحديد المؤثرين بناءً على مدى الوصول والتركيبة السكانية والجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي. تساعدك أداتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على التواصل مع أفضل المؤثرين الذ...
Sauce Social Commerce
addsauce.com
تعمل Sauce على تحويل Instagram وTikTok إلى تجارب تسوق آسرة، وتطلق العنان لإمكانات علامتك التجارية لتعزيز المجتمعات من خلال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وتضخيم المبيعات من خلال شراكات المؤثرين.
SARAL
getsaral.com
SARAL هي منصة التسويق المؤثر البسيطة والفعالة المصممة لعلامات التجارة الإلكترونية. ابحث عن المؤثرين غير المستغلين، وقم بأتمتة عملية التواصل، وإدارة العلاقات، وتتبع الأداء، وإرسال المدفوعات - كل ذلك تحت سقف واحد! احصل على النسخة التجريبية المجانية واختبرها بنفسك!
Rizer Social
rizersocial.io
منصة Rizer عبارة عن برنامج قائم على السحابة تستخدمه العلامات التجارية والمعلنون. تعتبر Rizer Social بمثابة أداة لتسويق الأداء وذكاء الأعمال وهي فئة مختلفة تمامًا عن المنصات الأخرى التي تركز بشكل أكبر على أسواق المعاملات. يعمل حلنا على تخفيف المخاطر التي يتعرض لها المعلنون ويعزز النتائج عند العمل مع ...
Promoty
promoty.io
Promoty هي أداة تسويق علاقات مؤثرة تساعد العلامات التجارية والوكالات في العثور على المبدعين المناسبين وإدارة العلاقات المؤثرة وتوفير الوقت في التسويق المؤثر.
Primetag
primetag.com
Primetag هو برنامج قوي للتسويق عبر المؤثرين تم تصميمه لتسهيل الأمور المعقدة، وجعل الأمور الصعبة ممكنة.
LinkPizza
linkpizza.com
Linkpizza عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تسمح للمعلنين بالبحث عن المؤثرين والعثور عليهم والتواصل معهم وإدارة حملات المؤثرين على منصتها. لدى Linkpizza أكثر من 3500 من المؤثرين المتصلين بشبكتها وتركز بشكل أساسي على السوق الهولندية
LeaLi
leali.io
منصة مبتكرة لاستكشاف عالم التعاون الإبداعي. انغمس في مجتمع ديناميكي حيث تتلاقى العقول غير العادية لتشكيل مستقبل الفن والتصميم والأزياء وما بعده. أطلق العنان لإمكاناتك الفنية، وتواصل مع أصحاب الرؤى ذوي التفكير المماثل، وابدأ في شراكات تحويلية تتجاوز الحدود. مع LeaLi، لديك القدرة على تضخيم صوتك وتغذية...
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands هو سوق مؤثر ومحتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) حيث يمكنك ربط علامتك التجارية بسرعة مع الآلاف من منشئي المحتوى والمؤثرين على TikTok للترويج لمنتجاتك وخدماتك.
IQFluence
iqfluence.io
QFluence عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تغيير الطريقة التي تتواصل بها العلامات التجارية ووكالات التسويق مع جماهيرها. تستخدم منصتنا الذكاء الاصطناعي لجعل التسويق المؤثر أكثر تخصيصًا وفعالية. نحن نساعد الشركات في العثور على المؤثرين المناسبين وإنشاء حملات مصممة خصيصًا لما يح...
inzpire.me
inzpire.me
inzpire.me هي منصة للتسويق المؤثر الكامل. اكتشف المبدعين، وقم ببناء العلاقات، والوصول إلى البيانات التي تم التحقق منها، وقياس عائد الاستثمار.
Influentials
influentials.com
نحن منصة تسويق أوروبية شاملة تتيح للعلامات التجارية العمل مع المؤثرين. نحن نتولى جميع الأعباء الثقيلة ونمكنك من التركيز على إدارة الحملات الناجحة التي تنمي أعمالك.