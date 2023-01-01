بدائل - Trivie
TalentLMS
talentlms.com
تم تصميم نظام إدارة التعلم (LMS) لتحقيق النجاح. قم ببناء مؤسسة أكثر ذكاءً باستخدام منصة التدريب المصممة لمساعدة الفرق الرائعة على النمو.
Trainual
trainual.com
أسهل طريقة لتدريب وتنمية فريقك. دليل قواعد واحد لكل عملية وسياسة وإجراءات تشغيل موحدة (SOP) في عملك حتى تتمكن من الانضمام والتدريب بشكل أسرع.
Showpad
showpad.com
تدمج منصة تمكين المبيعات Showpad برامج التدريب والتوجيه الرائدة في الصناعة مع حلول المحتوى المبتكرة، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات.
WorkRamp
workramp.com
نظام إدارة التعلم (LMS) حديث مصمم لتدريب وتثقيف الموظفين والعملاء الداخليين. منصة التمكين والتدريب مصممة للمؤسسات المتنامية.
Allego
allego.com
الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التعلم والتمكين الافتراضية. قم بتحويل مؤسستك باستخدام النظام الأساسي المحمول المصمم للفرق الموزعة اليوم.
Coassemble
coassemble.com
تعد Coassemble منصة قوية وبديهية للمؤسسات لإنشاء وتقديم تدريب عالي الجودة عبر الإنترنت. يجمع Coassemble، وهو الأول من نوعه، بين نظام إدارة التعلم سهل الاستخدام وإمكانيات التأليف السريع المتميزة. باستخدام Coassemble، يمكن للمؤسسات إنشاء وتقديم التدريب عبر الإنترنت من منصة واحدة متكاملة.
LearnUpon
learnupon.com
يتيح لك برنامج LMS (برنامج إدارة التعلم) الخاص بـ LearnUpon تقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو. امنح فرقك الأدوات اللازمة لتقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو - باستخدام LearnUpon.
Coach Simple
coachsimple.net
التدريب الخاص بك هو فريد من نوعه وتميز عن الباقي. يساعدك Coach Simple على تقديم محتوى مخصص وبرامج تدريب فريدة لعملاء المبيعات والأعمال لديك. منصة تدريب قوية على المبيعات لإبقاء تدريبك بسيطًا.
Brainshark
brainshark.com
Brainshark هي شركة تكنولوجيا مملوكة للقطاع الخاص ومقرها في والثام، ماساتشوستس، وتوفر منصة لتمكين المبيعات ومجموعة المنتجات.
Spekit
spekit.com
Spekit عبارة عن منصة تعليمية في الوقت المناسب مصممة لكيفية تعلمنا في العمل اليوم. فهو يوفر التدريب والتوجيه متى وأينما تحتاج الفرق إلى التنقل بين العمليات والتقنيات والمنهجيات الجديدة، دون تعطيل الإنتاجية. يقع Spekit فوق أي تطبيق قائم على الويب ويتكامل مع أدوات مثل Salesforce وOutreach وSlack، وبالت...
SalesHood
saleshood.com
يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرا...
Gradual
gradual.io
تدريب مندوبي المبيعات الذين يحبونهم. استبدل التدريب العام الطويل والممل بالتعلم المصغر المخصص. استفد من مكتبة المبيعات لدينا أو قم بتسجيل المواد الخاصة بك. أنشئ مهامًا لتلخيص التدريب وتعزيز الدروس السابقة والمزيد.
Salestable
salestable.ai
Salestable is a purpose-built sales readiness platform for Midmarket and SMBs. We help drive revenue by reducing sales reps ramp time and increasing visibility into sales activity. Our solution allows you to provide onboarding, training and assessments to get the sales team ready to sell faster. We ...
Qooper
qooper.io
Qooper Mentoring & Learning software helps companies run mentoring and learning programs at scale with mentorship program design templates, matching, tracking, training, guidance, reporting solutions with robust integrations. Serving top rated clients like Google, US Air Force, Merck, American Airli...
AuctusIQ
auctusiq.com
CoachingIQ is designed to help sales leaders excel at three things: Work the Leading Indicators. It’s about seeking to identify those long-term opportunities and aligning your selling organization with the competencies needed to succeed in the future. Work the Deals. No matter how busy your day is o...
CLASSUM
classum.com
Through a cloud-based platform where course members can connect via posts, lives sessions, chats, and unique interactions, CLASSUM offers seamless communication to enhance all learning environments, online or in-person. --- CLASSUM was founded in 2018 by Chaerin Lee and Youjin Choi, two female stude...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs is a Gen AI-powered employee learning and engagement platform that helps businesses onboard, upskill, and retain employees through interactive learning modules, EQ-based soft skill courses, and engagement surveys. The platform can reduce training costs per employee and improve cours...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
The FLOWSPARKS Group has many years of experience in the development of digital learning modules. From this vision, a full-fledged FLOWSPARKS Suite has come into being. You can easily develop interactive e-Learning by combining the Learning Formats, Smart Templates and Smart Programs in the FLOWSPAR...
Quantified AI
quantified.ai
Power Sales Performance with AI Sales Coaching, Realistic Sales Simulations, and Data-Driven Insights on how your Reps are perceived by your customers.
RedSeed
redseed.com
يعد نظام RedSeed LMS أفضل حل للتعليم الإلكتروني المختلط في العالم. لقد تم إنشاء نظام RedSeed LMS بأكمله لدفع التغيير السلوكي من خلال ما نسميه "حلقة التدريب والتغذية الراجعة" التي تسهل تفاعلات التدريب عالية الجودة التي يمكنك الإبلاغ عنها. إلى جانب مكتبة متنامية من الدورات التي تغطي؛ المبيعات والخدمة ...
Kickscale
kickscale.com
مدرب مبيعات الذكاء الاصطناعي - يحلل كل اجتماع مبيعات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. تقوم منصة تمكين المبيعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لدينا بتسجيل الاجتماعات ونسخها وتحليلها لتقديم توصيات تدريبية مخصصة.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn is a robust learning management solution that lets you easily assign training and track employee progress. Its intuitive course builder simplifies content creation and a library of pre-built courses offers the training and upskilling your workforce needs. https://auzmor.com/
Sales Impact Academy
salesimpact.io
أكاديمية Sales Impact هي منصة رائدة لتطوير المهارات لفرق الإيرادات ذات النمو المرتفع. نحن نقدم التدريب المستمر والتعزيز والتدريب بقيادة الخبراء لمساعدة الممثلين على الوصول إلى ذروة الإنتاجية. تم إطلاق الشركة في أكتوبر 2019 ولديها بالفعل أكثر من 200 عميل بما في ذلك Outreach وG2 وKlaviyo وVerbit. تضم ...
Wonderway
wonderway.io
Wonderway عبارة عن منصة للتدريب على المبيعات تعتمد على البيانات وقد أثبتت فعاليتها في زيادة الإيرادات لكل مندوب تستخدمه الشركات المتنامية لتعزيز أداء المبيعات. تستخدم Wonderway التعلم الآلي لتقديم التدريب المناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب لتعزيز معدلات التحويل بنسبة تصل إلى 40%. لقد ثبت أن Wond...
Gnowbe
gnowbe.com
أنشئ تجارب تعلم مصغر تفاعلية وقائمة على المجموعة في دقائق! تعمل أداة التأليف الحائزة على جوائز Gnowbe على تمكين المبدعين من تصميم تجارب التعلم المشتركة وتسهيلها وتحليلها - وهي مثالية للتدريب والتأهيل. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - التعلم المصغر - التعلم الاجتماعي - إشعارات الدفع والبريد الإلكتروني...
Bigtincan
bigtincan.com
يعيد Bigtincan Content Hub تعريف عمليات المبيعات والتسويق والخدمة لتمكين الفرق من العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع معًا للحصول على أفضل النتائج. بفضل الميزات المتطورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تدعم كل مرحلة من مراحل عملية الشراء، يمكّن Bigtincan Content Hub الفرق من تحقيق نتائج أعمال مح...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
تساعد منصة تمكين المبيعات الخاصة بـ GTM Buddy المندوبين على بناء علاقات مع العملاء وزيادة الإيرادات من خلال محتوى ذي صلة وموثوق وجذاب.
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr عبارة عن منصة شاملة تحافظ على تحديث فرق المبيعات لديك بأحدث المعرفة بالمنتج، وتضمن إرسال رسائل موحدة أثناء تفاعلات العملاء، وتزيد المبيعات في نفس الوقت. تم دمج SmartWinnr بالكامل مع Salesforce.com. نحن نستخدم - مؤشرات الأداء الرئيسية Gamified KPIs لتعزيز المبيعات - تتبع الحوافز في الوقت ا...
SecondNature
secondnature.ai
برنامج تدريب مبيعات مبتكر يعمل بالذكاء الاصطناعي يؤثر على الإيرادات. ليس الحل التقليدي للتدريب على المبيعات. امنحنا 3 دقائق وجرّب محاكاة تدريب الذكاء الاصطناعي المجانية لدينا لمساعدتك في تقديم عرض المصعد التالي والحصول على تحليل جلستك المجانية.
Flockjay
flockjay.com
Flockjay عبارة عن منصة لتبادل المعرفة لتنمية وتطوير فرق المبيعات. هدفنا هو مساعدة قادة المبيعات على التقاط أفضل الممارسات لأفضل مندوبي المبيعات ومشاركتها حتى يتمكن الفريق بأكمله من أداء أفضل أعماله.
Mindmatrix
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تقدم Mindmatrix برنامج PRM وبرامج تمكين المبيعات وبرامج أتمتة التسويق وتمكين القنوات - على منصة واحدة.