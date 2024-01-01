بدائل - Trinity Audio
Anyword
anyword.com
احصل على المزيد من التحويلات واجذب المزيد من المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يصمم نسختك ويحسنها. تخبرك التحليلات التنبؤية القوية بما ينجح قبل النشر.
BeyondWords
beyondwords.io
نشر تحويل النص إلى كلام بدون احتكاك. باستخدام BeyondWords، يمكنك أنت وفريقك تحويل النص إلى صوت جذاب. عزز سير عمل النشر لديك من خلال نظام إدارة المحتوى الصوتي الشامل وأصوات الذكاء الاصطناعي - أو أنشئ صوتًا مخصصًا.
Persado
persado.com
توفر منصة اللغة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمؤسسة من Persado محتوى عالي الأداء، أكثر من 9 مرات من أصل 10.
DeftGPT
deftgpt.com
مع DeftGPT يمكنك: * تبسيط كتابة المحتوى الخاص بك: يتيح لك DeftGPT طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وإجراء محادثات تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي. سيكون لديك إمكانية الوصول الفوري إلى GPT-4، وgpt-3.5-turbo، وClaude من Anthropic، ومجموعة متنوعة من الروبوتات الأخرى. * إدارة الفريق: يعمل DeftGPT على ...
Article Forge
articleforge.com
احصل على محتوى عالي الجودة بنقرة واحدة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم والتعلم العميق، تقوم Article Forge بكتابة مقالات طويلة وفريدة تمامًا ومحسّنة لتحسين محركات البحث وعالية الجودة وطويلة بنقرة زر واحدة.
Specifio
specif.io
أحدثت Specifio ثورة في كيفية إنشاء المستندات القانونية باستخدام أول منشئ محتوى ضخم متاح تجاريًا في مجال التكنولوجيا القانونية. من خلال التركيز على طلبات براءات الاختراع ذات القيمة العالية والحجم الكبير، قامت خدمة Specifio بتحويل مطالبات أسلوب البرمجيات التي صاغها المحامي إلى مسودة أولية للمواصفات م...
AX Semantics
ax-semantics.com
تقدم AX Semantics برنامجًا قابلاً للتطوير لأتمتة نصوص التجارة الإلكترونية يعالج التحديات التي تواجهها فرق المحتوى في شركات التجارة الإلكترونية اليوم. ونظرًا لأن البرنامج يعتمد على تحويل البيانات إلى نص، فإن التكنولوجيا تساعد شركات التجارة الإلكترونية على إنشاء أوصاف متسقة ودقيقة للمنتجات على نطاق وا...
Dropbase
dropbase.io
منصة بيانات شاملة لفرق العمليات التجارية. Dropbase عبارة عن منصة بيانات تساعد فرق العمليات على استيراد جميع بيانات جداول البيانات الخاصة بهم والتحقق من صحتها وإدارتها في قاعدة بيانات واحدة قوية تتصل بأي شيء.
textengine.io
textengine.io
textengine.io هو نظام SaaS للخدمة الذاتية من Retresco والذي يقوم تلقائيًا بتحويل البيانات المنظمة إلى نص. يتم تشغيل النظام الأساسي بواسطة تقنية إنشاء اللغات الطبيعية (NLG) القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى فريد وموثوق ودقيق بنسبة 100٪. يمكن لـ textengine.io إنشاء نصوص ب...
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفت...
Arria NLG
arria.com
اكتشف كيف يمكن أن يؤثر إنشاء اللغات الطبيعية بشكل فوري على الكفاءة التشغيلية وتوفير التكاليف عبر المؤسسة.
Phrasee
phrasee.co
تقدم Phrasee محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ومخصصًا للعلامة التجارية مع عناصر تحكم وتحسين على مستوى المؤسسة على نطاق واسع.