بدائل - Trezi
VRChat
hello.vrchat.com
VRChat عبارة عن منصة عالمية افتراضية عبر الإنترنت أنشأها Graham Gaylor و Jesse Joudrey وتديرها شركة VRChat، Inc. وتسمح المنصة للمستخدمين بالتفاعل مع الآخرين باستخدام الصور الرمزية والعوالم ثلاثية الأبعاد التي أنشأها المستخدم.
Spatial
spatial.io
انتقل إلى المكاني لعرض عدد لا يحصى من معارض Metaverse والمساحات والأحداث. تجربة Metaverse في كف يدك. بإمكانك المشاركة من أي مكان! استكشف الإبداعات المتقنة للفنانين ورجال الأعمال. التقِ بالخبراء والأصدقاء وتواصل مع المجتمع المكاني من جميع أنحاء العالم لحضور الفعاليات الثقافية. قم بإنشاء صورة رمزية ...
Viz4D
viz4d.com
يساعدك Viz4D على إنشاء عارض ثلاثي الأبعاد عالي الأداء قائم على الويب ويعمل بشكل رائع على الهاتف المحمول والواقع الافتراضي. لقد تم تصميمه خصيصًا للتجول في Archviz في الوقت الفعلي ومكون المنتج ثلاثي الأبعاد والعرض التقديمي. بفضل المجموعات الفريدة من تقنية التحسين التلقائي، حتى المشهد المعماري المعقد ا...
Agora World
agoraworld.io
Agora World هو WordPress أو Canva لإنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد. نحن نقدم منصة تصميم ثلاثية الأبعاد مبسطة، بدون تعليمات برمجية، وقابلة للتخصيص بالكامل وبنية تحتية متعددة اللاعبين لإنشاء ونشر تجارب اجتماعية احترافية غامرة في أقل من ساعة واحدة. نحن نتعامل مع كل التقنيات "تحت الغطاء"، ونعمل على تبسيط إنشا...
MeetinVR
meetinvr.com
تسعى MeetinVR جاهدة لتكون رائدة في مجال التعاون في مجال الواقع الافتراضي للمؤسسات. لقد أنشأنا عالمًا جديدًا مُحسّنًا لاجتماعات العمل في فرق موزعة. يؤدي التفكير المبتكر والإبداعي والنقدي، جنبًا إلى جنب مع التصميم الموجه نحو التفاصيل والتركيز على المستخدم، إلى تجربة استثنائية يقدرها كل عميل. تم تصميم ...
Yulio
yulio.com
مهمتنا في Yulio هي بناء أفضل برامج العروض التقديمية للواقع الافتراضي والواقع المعزز من خلال جعل الواقع الافتراضي أداة سهلة ومتنقلة وبأسعار معقولة للأعمال. سواء كنت مهندسًا معماريًا يتطلع إلى التميز أثناء عملية تقديم العطاءات، أو مصممًا داخليًا يتطلع إلى اكتشاف الأخطاء بين التكرارات، أو مندوب مبيعات ...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom هو التطور التالي في التعاون والمشاركة الرقميين - بيئة ثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص بالكامل ومصممة لجميع متطلباتك الافتراضية. إن عالم العمل الجديد ليس جحيم مؤتمرات الفيديو ثنائية الأبعاد الذي كنت محاصراً فيه. إنه تجربة رقمية غامرة تعمل على تمكين الاتصال والتعاون والتواصل. "البعيد" لا يعني ب...
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR هي منصة سحابية غامرة رائدة لمراجعة التصميمات وإدارة العروض التقديمية للعملاء والتعاون مع المحترفين العاملين في صناعة البناء. من خلال عمليات التكامل المباشرة مع البرامج الرائدة مثل Autodesk Revit وSketchUp وEnscape وLumion وغيرها، يمكنك نقل تصميماتك إلى السحابة في غضون دقائق معدودة و: 1. مش...
StellarX
stellarx.ai
يجب أن يكون التعاون بسيطًا ومباشرًا وفعالاً. تعمل StellarX على تمكين محترفي الأعمال في مختلف الصناعات من تحسين أنفسهم من خلال تجارب غامرة تدعم الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى السحب والإفلات، أو الإمساك به والانطلاق، أو الإشارة إليه والنقر عليه، أو ضبطه ونسيانه. سمها ما شئت، واعتبرها منتهية، بدون رمز.
MootUp
mootup.com
MootUp هو النظام الأساسي الوحيد للاجتماعات والفعاليات الافتراضية الذي يوفر بيئة ثلاثية الأبعاد عبر الأجهزة يمكن الوصول إليها دون تنزيل لمحترفي الأحداث والوكالات الموجودة في جميع أنحاء العالم والتي تحتاج إلى تزويد الحاضرين بتجربة غامرة وجذابة حقًا تسمح بأمان بالتعاون والاتصال الجماهير من أي نطاق.
vTime
vtime.net
vTime هي شبكة الواقع الافتراضي الاجتماعية التي تأخذ الهاتف الذكي المتواضع، وتحوله إلى جواز سفر إلى الحواف الخارجية بمجرد إضافة سماعة رأس للواقع الافتراضي. تم إصدار التطبيق المجاني لـ Samsung Gear VR وOculus Rift وWindows Mixed Reality وGoogle Cardboard وGoogle Daydream وiOS وAndroid، وهو يسمح لأي شخ...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طلي...
Virbela
virbela.com
تقوم Virbela ببناء عوالم افتراضية جذابة للعمل عن بعد والتعلم وتنظيم الأحداث. تأسست شركة Virbela في عام 2012 على يد فريق من علماء النفس السلوكي، وتتمثل مهمتها في مساعدة المنظمات والأشخاص على تحقيق النجاح في المستقبل البعيد أولاً. بفضل المساحات ثلاثية الأبعاد الغامرة التي تتميز بأنها اجتماعية وتعاونية...
Ctruh
ctruh.com
Ctruh، منصة تقدم إنشاء محتوى على الويب بدون تعليمات برمجية. إنه يؤكد على القدرة على تحمل التكاليف وسهولة الاستخدام وقدرات التحويل ثلاثية الأبعاد المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى غامر دون برمجة، والاستفادة من مكتبة قوية من الأصول ثلاثية الأبعاد. يتم تبسيط مشاركة الإبداعات من...
cognitive3D
cognitive3d.com
cognitiveVR عبارة عن منصة تحليلية على مستوى المؤسسات للواقع الافتراضي. يمكنه تتبع وتجميع وتحليل معلومات القياس المرئية عن المستخدمين.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR عبارة عن إدارة أصول سحابية للواقع الممتد ومنصة نشر ذاتية الخدمة لمستخدمي B2B. فهو يجمع تقنيات AR/VR مختلفة مثل AR.js وQuick Look و8th Wall لـ WebAR، وأيضًا ARKit/ARCore لتطبيقات Android وiOS ويسهل الوصول عبر واجهة ويب موحدة دون بذل جهود تطوير إضافية. ومن خلال واجهة الويب نفسها، يمكن للمستخدمين...