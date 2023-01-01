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بدائل - Trello

Jira

Jira

atlassian.com

Jira (JEE-rə) هو منتج خاص لتتبع المشكلات تم تطويره بواسطة Atlassian والذي يسمح بتتبع الأخطاء وإدارة المشروعات بطريقة رشيقة.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

أداة لإدارة المشاريع يمكن تكييفها مع عملياتك لمساعدتك في تقديم منتجات رائعة. تتبع المشاريع والمهام، واستخدم لوحات Agile، وخطط للسباقات السريعة والإصدارات، واحتفظ بقاعدة معرفية، واعمل مع التقارير ولوحات المعلومات، وأنشئ مسارات عمل تتبع عمليات عملك. لا تجبر عمليتك مطلقًا على التوافق مع حدود الأداة مرة...

Linear

Linear

linear.app

يساعد الخطي على تبسيط مشاريع البرامج والسباقات السريعة والمهام وتتبع الأخطاء. لقد تم تصميمه للفرق عالية الأداء.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

أنشئ فريقًا فعالاً يعمل بشكل رائع معًا، باستخدام برنامج إدارة المشاريع ومكتب المساعدة والدردشة وبرامج إدارة المستندات وإدارة علاقات العملاء (CRM) من Teamwork.

Height

Height

height.app

إدارة المشاريع لفرق البرمجيات. تعاون بشكل أسرع في المهام والدردشة وسير العمل المرن. السباقات السريعة، والمعالم الرئيسية، والإصدارات، والأولويات، والإبلاغ عن الأخطاء، وخريطة الطريق، وسجل التغيير والمزيد.

LiveVox

LiveVox

livevox.com

حول LiveVox LiveVox (Nasdaq: LVOX) عبارة عن منصة CCaaS سحابية مثبتة تساعد قادة الأعمال على إعادة تعريف مشاركة العملاء وتحويل أداء مركز الاتصال الخاص بهم. يستخدم صناع القرار LiveVox لتحسين تجربة العملاء، وتعزيز إنتاجية الوكلاء، وتمكين مديريهم، وتعزيز قدرات تنسيق النظام لديهم. يمكن دمج وتكوين كل ما هو...

Coretal

Coretal

coretal.co

مساعدتك على توفير الوقت والمال والإحباط مع Coretal. قم بتبسيط عملياتك باستخدام منصة إدارة الأعمال الأساسية. Coretal - coretal.co - هي منصة مبتكرة متكاملة لإدارة أعمالك من خلالها؛ بما في ذلك إدارة المشاريع، والفواتير، والمقترحات، وإدارة علاقات العملاء، والدعم وإصدار التذاكر، والتقويم، والجدولة، وأكثر...

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