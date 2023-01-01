WebCatalog
Treebo

Treebo

treebo.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Treebo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احجز أفضل الفنادق الاقتصادية في الهند ابتداءً من 999 روبية هندية. احجز من بين أكثر من 949 فندقًا في أكثر من 217 مدينة. غرف معقمة وخيار الدفع في الفندق ووجبة إفطار مجانية ومكيف هواء وواي فاي وحمامات صحية.

الموقع الإلكتروني: treebo.com

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