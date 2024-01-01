بدائل - Travelzoo
Groupon
groupon.com
Groupon هو سوق أمريكي عالمي للتجارة الإلكترونية يربط المشتركين بالتجار المحليين من خلال تقديم الأنشطة والسفر والسلع والخدمات في 15 دولة. مقرها في شيكاغو، تم إطلاق Groupon هناك في نوفمبر 2008، وتم إطلاقها بعد فترة وجيزة في بوسطن ومدينة نيويورك وتورنتو. بحلول أكتوبر 2010، كانت Groupon متاحة في 150 مدي...
Vagaro
vagaro.com
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Gilt
gilt.com
Gilt هو موقع للتسوق عبر الإنترنت وأسلوب حياة مقره في الولايات المتحدة، تم إطلاقه في عام 2007. في وقت ما، بلغت قيمة الشركة أكثر من مليار دولار على الورق، وتم بيع الشركة في النهاية إلى شركة Hudson's Bay مقابل ما يقرب من 250 مليون دولار، وهو أقل بكثير من الإجمالي الذي تم الحصول عليه من مجموعتها. المستث...
discountscode
discountscode.co.uk
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Glopal
merchants.glopal.com
Glopal simplifies international growth for ecommerce merchants, opening them to a world of customers. We enable businesses to expand quickly and seamlessly into new markets, without the risks and complexities. Our cross-border platform helps global brands scale international sales while providing be...
LivingSocial
livingsocial.com
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