WebCatalog
TravelTriangle

TravelTriangle

traveltriangle.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TravelTriangle على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بتخصيص تجربة لا تُنسى بمساعدة العديد من الوكلاء الخبراء المحليين! أضف مناطق جذب غير تقليدية، واختر المأكولات المحلية، وأضف الأنشطة المحلية، وخطط للقيام بجولة في القرية أو التسوق المحلي. NASSCOM أفضل 50 شركة ناشئة في الهند، TieCon أفضل 9 شركات، موقع الويب لعام 2011، Esparks 2011 أهم شركات التجارة الإلكترونية الناشئة

الموقع الإلكتروني: traveltriangle.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TravelTriangle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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