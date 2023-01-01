بدائل - Tradogram

Docsmore

docsmore.com

Docsmore عبارة عن منصة كخدمة توفر حلاً استراتيجيًا آمنًا وقائمًا على السحابة للمؤسسات للتخلص من الورق، وتبسيط جميع المستندات التي تتطلب إكمال النماذج الورقية والمعلومات الواردة فيها وحفظها وتنظيمها واسترجاعها. يتم تجميع المعلومات من النماذج تلقائيًا إلكترونيًا، وتصنيفها في جداول بيانات، ويمكن البحث ...