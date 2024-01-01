بدائل - Trade Show Prize Co
UpViral
upviral.com
تُعد مسابقات اليانصيب والمكافآت الخاصة بـ UpViral أسرع طريقة لتنمية أعمالك عبر الإنترنت. قم بتوليد حركة المرور وتنمية قائمتك وتحويل المشتركين إلى عملاء.
Heyo
heyo.com
استخدم Heyo لإنشاء تطبيقات اليانصيب والمسابقات والحملات التي يتم نشرها على الهاتف المحمول وFacebook وفي أي مكان على الويب بسهولة.
Wishpond
wishpond.com
يُسهل Wishpond على المسوقين إنشاء صفحات مقصودة ومسابقات وتتبع العملاء المحتملين وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والمزيد.
Gleam
gleam.io
Gleam هي عبارة عن منصة تسويقية للنمو. نحن نمكنك من تشغيل حملات رائعة تعمل على تنمية أعمالك.
SweepWidget
sweepwidget.com
قم بإجراء مسابقات وهدايا جذابة. قم بزيادة عدد متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة عدد المشتركين في الرسائل الإخبارية، واجتذاب عملاء محتملين جدد، وإشراك جمهورك، وتعزيز حركة المرور على موقع الويب، وغير ذلك الكثير.
Socialman
socialman.net
Socialman عبارة عن منصة SaaS لإنشاء الهدايا وإدارتها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة. إنه تطبيق متعدد المنصات يسمح للمستخدمين بنشر المحتوى على Facebook وTwitter وYouTube وInstagram وTikTok وPinterest وTelegram وReddit وSpotify وSteam وDiscord وTwitch. تتوفر ميزات إجراءات الإحالة والاختبار و...
Osortoo
osortoo.com
تعمل Osortoo على تسهيل سحب الفائزين في المسابقات أو الهدايا أو السحوبات، وإنشاء صفحة مقصودة جميلة، وإنشاء صفحة تسجيل للحدث، وعرض المسابقة أثناء الحدث، واختيار الفائز من الشبكة الاجتماعية.
ShortStack
shortstack.com
انضم إلى الآلاف من العلامات التجارية ووكالات الإعلان والشركات الصغيرة المدرجة في قائمة Fortune 500 والتي تستخدم ShortStack لإنشاء حملات تسويقية تفاعلية مخصصة. قم بإنشاء مسابقات قابلة للتخصيص، ومسابقات يانصيب، واختبارات، وهدايا الهاشتاج، ومسابقات التعليق للدخول، والصفحات المقصودة، والنوافذ المنبثقة،...
Shopobill
shopobill.com
Shopobill is a Retail Media and Shopper Engagement solution that helps retailers and FMCG/CPG producers to grow sales. * Self service system for retailers to launch and promote value added promotions on behalf of FMCG producers * No code promotion engine with 400+ tested & proven mechanics to stim...
PromoSimple
promosimple.com
PromoSimple is a web-based application that provides websites, brands, and blogs with simple solutions for creating, managing, and synthesizing data for online giveaways, sweepstakes and contests. PromoSimple's core goal is to make it as easy as possible for businesses to retain and grow their resp...
Leevia
leevia.com
Leevia is the first Italian platform that allows you to create, manage and monitor online contests in line with the Italian regulations on prize competitions and with the European law on privacy (GDPR). It provides services to marketing and communication agencies and big brands to collect qualified ...
Fyre
fyre.id
Fyre هي أداة تسويقية تم إنشاؤها خصيصًا لصناعة blockchain. استنادًا إلى بروتوكول Hypersign وبيانات الاعتماد الشخصية والاجتماعية، يمكّن Fyre الشركات من تطوير متابعين على مستوى العبادة من خلال العروض الترويجية المتفجرة في الوقت الفعلي باستخدام انفجارات وسائل التواصل الاجتماعي واليانصيب والمسابقات وبرام...
Sweep
sweep.net
Sweep is the sustainability data management platform. Its market-leading, AI-powered software helps organizations understand all extra-financial data across their business and value chain to manage increasing disclosure requirements and take action to meet sustainable business goals. Co-founded by...
Contests for Pages
contest-app.co
مسابقات الصفحات هو تطبيق لنشر المسابقات على صفحتك على الفيسبوك.
AppSorteos
app-sorteos.com
App-Sorteos.com هي أداة مجانية عبر الإنترنت لإنشاء هدايا ومسابقات يانصيب ومسابقات وعروض ترويجية على Instagram، مما يسمح لك باختيار تعليق عشوائي من صورة Instagram الخاصة بك.
Sweeppea
web.sweeppea.com
حل مسابقات اليانصيب بالخدمة الذاتية والكاملة: تسهل Sweeppea تشغيل العروض الترويجية القائمة على الجوائز والتي تولد عملاء محتملين وتزيد المشاركة والمبيعات. يتيح Sweeppea للمستخدمين الوصول إلى العملاء عبر الهاتف المحمول من خلال مسابقة يانصيب نصية للفوز. Sweeppea هي تقنية خاصة تهدف إلى إثارة اليانصيب و...
Strutta
strutta.com
تعمل تقنية Strutta الرائدة في الصناعة على ربط العلامات التجارية بالمستهلكين المستهدفين من خلال العروض الترويجية الاجتماعية القوية. تسمح أدوات Strutta للوكالات والعلامات التجارية والمطورين بإنشاء وإدارة المسابقات واليانصيب التفاعلية بسهولة. قامت Strutta بدعم العروض الترويجية الحائزة على جوائز لأفضل ...
Launchpad6
launchpad6.com
Launchpad6 provides cloud based web applications that instantly creates brandable online video solutions to power your video requirements . Harness the power of video in ways you never thought possible. Attract customers and generate different user engagement behaviours with the unique capabilitie...
Fastory.io
fastory.io
Fastory هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التسويق، وتوفر مجموعة التسويق الرائدة عبر الهاتف المحمول. يعمل الحل الجاهز على تمكين الشركات من رفع مستوى حملاتها التسويقية من خلال منحها القدرة على جذب الأشخاص الذين يهمهم أعمالهم وإشراكهم وتحويلهم بطريقة إبداعية. لم يكن إنشاء تجارب ذات معنى على الأجهزة المح...
Contest Domination
contestdomination.com
Contest Dominating هو برنامج مسابقات يسمح للشركات بإنشاء مسابقات عبر الإنترنت تنتشر بسرعة وتجمع عملاء محتملين مؤهلين.
Rewards Fuel
rewardsfuel.com
Grow & engage your newsletter list. Rewards Fuel will help you achieve more marketing goals in less time by offering contestants a variety of ways to enter. Running a contest directly on Facebook or Instagram leaves a lot on the table in regards to participation, verification and measurement. With ...
RandomPicker
randompicker.com
RandomPicker هو حل عبر الإنترنت يساعد الشركات والمؤسسات غير الربحية على إجراء سحوبات ومسابقات يانصيب وهدايا عشوائية آمنة وغير متحيزة، ويتميز بأوزان الإدخال ووحدة الأحداث المباشرة وواجهة برمجة التطبيقات (API) ومولد الأرقام العشوائية والرسومات الرياضية، بالإضافة إلى تشفير البيانات وأمن SSL.
Fooji
fooji.com
تتعاون Fooji مع العلامات التجارية لتحويل المستهلكين إلى معجبين إلى الأبد. بفضل التكنولوجيا والأشخاص الذين يقومون بكل ذلك، تقدم منصة Fooji مجموعة من المنتجات المبتكرة - المدارة والمدارة ذاتيًا - لإنشاء الحملات والتعامل مع الخدمات اللوجستية وتمكين فرق العلامات التجارية من تنمية تفاعل المعجبين ونتائج ا...
Tellody
tellody.com
تعتبر Tellody أداة تسويق وإقناع مثيرة للاهتمام وممتعة دائمًا ويمكن أن تساعد الشركات الصغيرة على الازدهار. إنه حل شامل وقوي وبأسعار معقولة وبسيط مصمم للمحترفين الذين ليس لديهم الكثير من الوقت والطاقة والمال للتسويق. لذلك تقوم Tellody بتعبئة مجموعة من الخدمات المتنوعة ضمن نفس المنصة. البريد الإلكترون...
DojoMojo
dojomojo.com
DojoMojo هي منصة رائدة في مجال تكنولوجيا التسويق تساعد الشركات - وخاصة العلامات التجارية DTC - على النمو بشكل أسرع وبكفاءة رأسمالية أكبر. من خلال أدوات النمو القوية لدينا، ومجموعة التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة، وشبكة الشراكة الموسعة، يوفر DojoMojo للمسوقين جميع الأدوات التي يحتاجونها لبناء قائم...
Votigo
votigo.com
Votigo هي شركة رائدة في مجال التسويق والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع منصة SaaS وحلول الخدمة الكاملة. تتيح منصة Votigo التكنولوجية، التي تأسست عام 2006، للعلامات التجارية والوكالات والمؤسسات اكتساب عملائها وإشراكهم وإدارتهم من خلال مجموعة التسويق الاجتماعي الكاملة التي تتضمن العروض الترويجية ...
Easypromos
easypromosapp.com
Easypromos هي شركة رائدة عالميًا في مجال العروض الترويجية الرقمية التي تقدم منصة ذاتية الخدمة وسهلة الاستخدام لإنشاء الحملات الرقمية وإدارتها بسلاسة عبر أي شبكة أو جهاز وسائط اجتماعية. Easypromos عبارة عن منصة للخدمة الذاتية لإنشاء وإدارة العروض الترويجية والحملات والمسابقات والألعاب المصغرة وحملات...
Rafflecopter
rafflecopter.com
Rafflecopter is an easy way to run a giveaway online. Rafflecopter makes it “mega simple” to launch and manage a giveaway for any brand, on any website with no I.T. help required. Launch and manage your next giveaway in minutes with no coding required. If you can copy/paste, you can use Rafflecopt...
VYPER
vyper.ai
VYPER هي أداة تسويقية تجعل من السهل تشغيل الحملات الفيروسية. قم بإعداد حملات الإحالة، وبرامج المكافآت/الولاء، والهدايا، ولوحات المتصدرين، والمزيد. إنه يعزز أسلوب اللعب والتحفيز لتحفيز المشاركة والقدرة على المشاركة للمساعدة في تنمية أعمالك بشكل أسرع وأكثر كفاءة! يجعل المنشئ المرن من السهل حقًا إنشاء ...
Giveaway.com
giveaway.com
Giveaway.com عبارة عن منصة تسويق للحملات، وهي تُحدث ثورة في المشهد التسويقي من خلال تقديم حل شامل لجميع احتياجات التسويق. قم بتشغيل حملات لتسويق أعمالك إلى الأمام. حل الهدايا الشامل الخاص بك للمسابقات والاختبارات والمسابقات والمزيد. أساليب تسويق عادلة ومرنة ومتنوعة. Giveaway.com يغطي كل شيء.
Upland Second Street
lab.secondstreet.com
Second Street عبارة عن منصة برمجية لمشاركة الجمهور تستخدمها أكثر من 4000 شركة إعلامية ومسوقة. يستخدم شركاء Second Street النظام الأساسي لإجراء مسابقات ومحتوى تفاعلي - مثل اختبارات الشخصية، واليانصيب، ومسابقات الصور، والمزيد - على موقعهم على الويب لتوليد إيرادات رقمية، وتنمية قاعدة بيانات البريد الإ...
Zoniz
zoniz.com
Zoniz Proximity Platform هي أداة تسويقية مبتكرة تعمل على تبسيط طريقة تفاعل الشركات مع العملاء، بناءً على الموقع.
Socialshaker
socialshaker.com
تقدم Socialshaker للمسوقين مجموعة من 30 آلية لإقامة مسابقات وألعاب هدايا مع وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك أو الهاتف المحمول أو موقع الويب.
Cool Tabs
cool-tabs.com
قم بقيادة حملاتك التسويقية على الشبكات الاجتماعية وعلى موقع الويب الخاص بك، مما يؤدي إلى جذب العملاء المحتملين. راقب شبكاتك الاجتماعية وقم بإجراء الاستماع الاجتماعي ومراقبة العلامة التجارية وتنظيم المحتوى في الوقت الفعلي. - قم بتنمية جمهورك الرقمي واحصل على عملاء محتملين مؤهلين من خلال محتوى تفاعلي ...
Qualifio
qualifio.com
يمكّن Qualifio العلامات التجارية الكبرى ووسائل الإعلام من إشراك الجماهير عبر القنوات الرقمية عبر أكثر من 50 تنسيقًا تفاعليًا (الاختبارات والمسابقات والاستطلاعات والاختبارات والألعاب المتحركة وما إلى ذلك). مع الالتزام الصارم باللائحة العامة لحماية البيانات، تسمح المنصة بجمع بيانات الطرف الأول الغنية ...
Referral Factory
referral-factory.com
برنامج التوصيل والتشغيل لإنشاء وتتبع برنامج الإحالة الخاص بك أو البرنامج التابع. تم التصويت عليه رقم 1 من قبل المسوقين في جميع أنحاء العالم. برنامج الإحالة الوحيد المعتمد رسميًا من HubSpot. 👉 أنشئ برنامجك في أيام وليس أسابيع، باستخدام أداة إنشاء حملات السحب والإفلات الخاصة بنا. نحن نقدم تخصيصًا متق...
Woorise
woorise.com
Woorise هي أسهل طريقة لإنشاء هدايا ومسابقات واسعة الانتشار وصفحات مقصودة ونماذج جذابة مثل الاستطلاعات والاختبارات. تساعد Woorise الشركات الصغيرة على التواصل مع الجمهور وجمع العملاء المحتملين وإغلاق المبيعات.
Woobox
woobox.com
التجارب التي تعزز المشاركة قم بإنشاء وتشغيل المسابقات الناجحة والهدايا واستطلاعات الرأي والكوبونات والنماذج والمزيد.
ViralKit
viralkit.io
عزز تأثيرك الاجتماعي من خلال أداة المسابقات والهدايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي. اكسر حدود المسابقات التقليدية والهدايا واليانصيب! استفد من قوة الذكاء الاصطناعي لزيادة عدد المتابعين والإعجابات والعملاء والمشاركة.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep عبارة عن منصة للتسويق الفيروسي تحتوي على أدوات لإنشاء مسابقات يانصيب ومسابقات وهدايا.