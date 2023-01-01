بدائل - TrackRight
Google My Business
business.google.com
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SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
SE Ranking
seranking.com
برامج SEO الرائدة لأصحاب الأعمال والوكالات والمتخصصين في SEO. تتبع تصنيفاتك، وراقب المنافسين، واكتشف الأخطاء الفنية، والمزيد بدءًا من 18.6 دولارًا شهريًا.
Moz
moz.com
بدعم من أكبر مجتمع من مُحسنات محركات البحث على هذا الكوكب، تقوم Moz ببناء أدوات تجعل تحسين محركات البحث والتسويق الداخلي وبناء الروابط وتسويق المحتوى أمرًا سهلاً. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 30 يومًا اليوم!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
Keyword.com
keyword.com
سابقًا SerpBook.com - كل ما تحتاجه لتتبع جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك وتحديدها والتحقق من صحتها. عرض وتقديم تقرير إلى الأشخاص الذين يهمهم الأمر.
PromoRepublic
promorepublic.com
استخدم منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بـ PromoRepublic لإنشاء المحتوى وتخصيصه باستخدام الأدوات المضمنة، وجدولته على صفحات وسائط اجتماعية متعددة، وتشغيل الإعلانات، والحصول على نتائج لأعمالك.
Marketing 360
marketing360.com
قم بتعزيز علامتك التجارية باستخدام منصة التسويق رقم 1 للشركات الصغيرة.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle هي أداة مراقبة serp كاملة تتيح لك تتبع عدد غير محدود من المنافسين، دون طرح أي أسئلة. تبا، سوف نسمح لك بتتبع كل ما يمكنك التعامل معه.
BrightLocal
brightlocal.com
النظام الأساسي الشامل لنجاح البحث المحلي · تسلق التصنيفات وطوّر سمعتك وتميز في البحث المحلي باستخدام BrightLocal.
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
Vendasta
vendasta.com
أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Solocal
solocal.com
نحن نساعد الشركات على النمو من خلال التكنولوجيا الرقمية. احصل على الفور على نصيحة مخصصة من خلال التدقيق الرقمي المجاني الخاص بك.
Seobility
seobility.net
برامج وأدوات SEO الكل في واحد لتحسين موقع الويب والحصول على أعلى التصنيفات على Google
Nightwatch
nightwatch.io
تتبع تصنيفات البحث من أي مكان على وجه الأرض. افهم ما الذي يدفع حركة المرور والمبيعات في محرك البحث الخاص بك على جميع محركات البحث الرائدة وصولاً إلى مستوى الرمز البريدي.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla هو البرنامج السحابي الأول على مستوى العالم في مجال البحث عن عملاء محتملين وإغلاق العملاء لمساعدة شركات الوكالات في العثور على المزيد من العملاء المتوقعين وتحليلهم وإغلاقهم لخدمات التسويق الرقمي.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو حل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات ذات المواقع والملفات الشخصية المتعددة. قم بإدارة جميع عمليات النشر والإعلان والمشاركة والمراجعات وإعداد التقارير من منصة مركزية واحدة توفر MavSocial قدرة فريدة للشركات متعددة المواقع على إنشاء إعلانات Facebook مستهدفة جغرافيًا بسرعة وسهولة. يدعم...
Marketing Miner
marketingminer.com
يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث لجميع المسوقين الذين يعتمدون على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو عن...
Mobal
mobal.io
قم بإدارة جميع قوائم أعمالك من مكان واحد، دون عناء. نحن نجعل إدارة قوائم أعمالك ممتعة وسريعة وممتعة.
Chatmeter
chatmeter.com
يوفر Chatmeter للعلامات التجارية متعددة المواقع الرؤى والأدوات المحلية التي تحتاجها لمراقبة تجربة العملاء وتحليلها وتحسينها على نطاق واسع.
Nurch
nurch.io
Nurch هو حل برمجي شامل لمساعدة الشركات المحلية على الظهور في نتائج البحث والحصول على المزيد من التقييمات وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء.
Localiza.me
localiza.me
LOCALIZA.ME هي أداة محلية لتحسين محركات البحث (SEO) مصممة لتحسين ظهور الشركات وسمعتها عبر الإنترنت على Google. فهو يقوم بتجميع الملفات الشخصية للأعمال على Google My Business، وإدارة المراجعات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويقدم تحليلات محلية ونشر المحتوى، بهدف جذب حركة المرور عبر الإنترنت إلى المتاجر ا...
AuthorityLabs
authoritylabs.com
برنامج تتبع ترتيب محركات البحث (SEO) الموثوق به والدقيق، برنامج تحسين محركات البحث (SEO) الرائد في الصناعة لدينا موثوق به من قبل المسوقين في جميع أنحاء العالم. استخدم تصنيف محرك البحث وبيانات الكلمات الرئيسية لأتمتة مراقبة تحسين محركات البحث (SEO)، وتتبع التصنيفات المحلية والمتنقلة، واستعادة الكلمات...
RealWork Labs
realworklabs.com
اربح المزيد من المال دون القيام بالمزيد من العمل: قم بتسجيل عملك في الموقع لتظهر في مكان قريب، وقم بتطوير تقييماتك وأثبت لجيرانك القريبين أنك مقدم الخدمة المنزلية الموثوق به لهذه المهمة.
PlacesScout
placesscout.com
PlacesScout هو الحل الأسرع لإدارة السمعة عبر الإنترنت. إنه يتكامل مع أفضل 21 موقع تحليلي للمراجعة. فهو يعرض ما يقوله الأشخاص العاديون عن الأعمال التجارية استنادًا إلى نصوص جميع المراجعات.
GeoRanker
georanker.com
يمكّن GeoRanker المستخدمين من عرض SERPs (صفحات نتائج محرك البحث) الخاصة بمحركات البحث كمستخدم محلي في أكثر من 50000 موقع حول العالم.
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co عبارة عن منصة متعددة الأوجه لتحسين محركات البحث والكلمات الرئيسية، وتقدم مجموعة من الأدوات لتعزيز جهود التسويق الرقمي: - مدقق الكلمات الرئيسية: يتيح التحقق من كلمات رئيسية متعددة في وقت واحد، بما في ذلك قيم Allintitle والنسبة الذهبية للكلمات الرئيسية، مع تحديد الموقع الجغرافي في الوقت ...
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler هو حل برمجي لتحسين محركات البحث قائم على الويب يتتبع التصنيفات، ويجري عمليات تدقيق لموقع الويب، ويراقب الروابط الخلفية للمنافسين، وينشئ تقارير ذات علامات تجارية والعديد من الأشياء الأخرى المتعلقة بتحسين محرك البحث.
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger هو برنامج تحسين محركات البحث والتسويق كمنصة خدمة (SaaS) مصمم للوكالات، وبأسعار معقولة لأي شركة تسويق رقمي بحجم أو محترف داخلي. تقوم منصة Rank Ranger الشاملة للتسويق عبر الإنترنت بتتبع ومراقبة التصنيف العضوي والمحلي والجوال والتطبيقات والفيديو على مئات من محركات البحث، والتحقق من صحة بيان...
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business هي أداة لتتبع التصنيف المحلي مع عرض مرئي فريد لنتائج محرك البحث المحلي. قارن ترتيبك مع منافسيك المحليين في عرض الشبكة. راقب أدائك على Google 3-pack وقم بإجراء التعديلات لزيادة ظهور بحثك.
Obenan
obenan.com
Obenan هو مساعد تسويق رقمي آلي مصمم لتبسيط وتحسين جهود التسويق عبر الإنترنت للشركات من جميع الأحجام. ومن خلال الاستفادة من الخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي (AI)، فإنه يوفر استراتيجيات تسويقية مخصصة، ويعمل على أتمتة توزيع محتوى Google، ويوفر تحليلات ثاقبة لتتبع الأداء. تتيح واجهته سهلة الاستخدا...
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon هي أداة التتبع الأولى من نوعها وهي أداة مرئية لا غنى عنها لتحليلات تحسين محركات البحث المحلية.
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker® هو حل متخصص للغاية لتتبع ترتيب محركات البحث وإعداد التقارير لوكالات تحسين محركات البحث ومحترفي تحسين محركات البحث وأقسام تحسين محركات البحث الداخلية وأصحاب مواقع الويب. فهو يحتوي على الخوارزمية الأكثر دقة من أي أداة أخرى لتتبع التصنيف أو أداة تحسين محركات البحث الكل في واحد، كما أن خ...
Whitespark
whitespark.ca
يساعدك الباحث عن الاستشهادات المحلية على تتبع استشهاداتك واكتشاف فرص جديدة والحصول على الاستشهادات التي يمتلكها منافسوك. * اكتشف فرصًا جديدة استنادًا إلى استشهادات منافسيك * ابحث عن جميع مواقع الاستشهادات التي تم إدراج نشاطك التجاري عليها وتتبعها * حدد بسهولة مواقع الاقتباسات الجديدة التي يمكنك إرسا...
Milestone
milestoneinternet.com
تعمل Milestone على زيادة الاستحواذ من خلال تعزيز التجربة الرقمية ورؤية المحتوى. نحن نفعل ذلك من خلال منصة تجربة رقمية ونضيف إليها الكثير أو القليل من الخدمة التي تحتاجها لمساعدتك في التواجد في كل مكان يتواجد فيه عملاؤك. نحن نعمل مع العلامات التجارية الكبرى والشركات متوسطة الحجم في مختلف الصناعات. تع...
iReview
ireview.com
iReview: شريكك الموثوق به في إدارة السمعة عبر الإنترنت في المشهد الرقمي سريع التطور، تدرك الشركات الدور الحاسم الذي تلعبه المراجعات عبر الإنترنت في تشكيل نجاحها. أدخل iReview - منصة مبتكرة لإدارة السمعة عبر الإنترنت مصممة لتمكين الشركات في العصر الرقمي. الميزات الرئيسية: 1. إدارة السمعة الشاملة: تقد...
PowerChord
powerchord.com
يساعد PowerChord العلامات التجارية والشركات المصنعة التي تبيع عبر شبكات الوكلاء على تعزيز رحلة العميل من خلال الرسائل المنسقة والرؤى المستندة إلى البيانات لتحسين الإنفاق التسويقي. يتكامل برنامج PowerChord بسهولة مع مجموعة تقنيات التسويق الحالية لديك للتواصل مع العملاء على المستوى المحلي وبناء الولاء...
Direction Local
direction.com
Direction Local عبارة عن منصة تسويق محلية كاملة مصممة للشركات التي ترغب في زيادة ظهورها عبر الإنترنت بسرعة والوصول إلى المزيد من العملاء وتعزيز سمعتها. تشتمل مجموعة أدواتها القوية على بناء الاستشهادات لأهم الدلائل الأمريكية، وإدارة القوائم، وإدارة المراجعات، ومجموعة النشر، ورؤى تفصيلية لإعداد تقارير...
GMBapi.com
gmbapi.com
يعد موقع GMBapi.com خيارًا قيمًا لبرنامج Google Business Profile متعدد المواقع. الوكالات والعملاء المباشرون يحبوننا. إدارة سمعتك المحلية ونشر المحتوى والخدمات والمنتجات والصور بكميات كبيرة. احصل على نظرة عامة سهلة على جميع أولويات وأداء البحث المحلي الخاص بك حتى تعرف ما هي الأدوات التي يجب عليك سحبه...
ProManage
promanage.biz
تعمل منصة ProManage، وهي منصة MaaS (التسويق كخدمة)، على توجيه العلامات التجارية والشركات من خلال التعامل مع العملاء والمحتملين بشكل أفضل، وزيادة المراجعات، وإنشاء قواعد بيانات موحدة للعملاء في ثلاث طرق، وشراكات تقنية التوزيع مع الشركات الكبيرة Google وMicrosoft Bing وMeta وSulekha وغيرها. تتيح الأنظ...
Experience.com
experience.com
منذ عام 2015، تلتزم Experience.com بتوفير السمعة والمراجعات وحلول إدارة التواجد عبر الإنترنت ذات المستوى العالمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات والمهنيين على تعزيز تواجدهم عبر الإنترنت ومشاركة العملاء والموظفين. من خلال مهمة مشتركة لمساعدة الملايين من المؤسسات على التطور والتحسين، توا...
PinMeTo
pinmeto.com
يحتوي PinMeTo على كل ما تحتاجه علامتك التجارية متعددة المواقع لنقل العملاء من البحث إلى العمل. قم بتحديث معلومات عملك ومزامنتها عبر أكبر منصات البحث والخرائط ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز تحسين محركات البحث المحلية لديك. قم بإدارة سمعتك من خلال جمع التقييمات والمراجعات عبر مواقع البحث والخرائط وال...
DigitalMaas
digitalmaas.com
نحن منصة تسويق محلية عالمية تستخدمها المؤسسات التجارية لتحسين معلومات موقعها على منصات بحث متعددة، مثل Google My Business وApple وFacebook وBing. نحن منصة تسويق محلية عالمية تستخدمها المؤسسات التجارية لتحسين معلومات موقعها على منصات بحث متعددة، مثل Google My Business وApple وFacebook وBing.
dbaPlatform
dbaplatform.com
أدوات وحلول الإعلانات والإدراج الرقمية المحلية. تساعد dbaPlatform الشركات على زيادة ظهور الشركات المحلية على Google وApple وBing ومنصات استهلاكية أخرى. تقدم dbaPlatform خططًا مخصصة: + إعلانات تم إعدادها لك + إعلانات تم إعدادها لك + قوائم تم إعدادها لك + قوائم تم إعدادها بواسطتك تتضمن بعض الميزات الر...
Social Places
socialplaces.io
وكالة تكنولوجيا التسويق متخصصة في القوائم والسمعة والتواصل الاجتماعي والإعلانات والحجوزات للعلامات التجارية متعددة المواقع. تعتبر الأماكن الاجتماعية ميسورة التكلفة بالنسبة لأصحاب الامتياز وتوفر خدمة عملية لتنفيذ استراتيجيات التسويق المحلية وقيادتها. تتضمن مجموعات المنتجات قوائم - إعداد صفحات الموقع ...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO هي الشركة الرائدة في مجال التسويق المحلي للعلامات التجارية للمؤسسات، حيث تعمل على تشغيل منصة التجربة المحلية (LX) - وهي مجموعة شاملة ومتكاملة بسلاسة من حلول التسويق المحلي الجاهزة وتجربة العملاء (CX) التي تقدم تجارب محلية فائقة التأثير على نطاق واسع، عبر العلامة التجارية بأكملها. حضور. تعتمد...
Partoo
partoo.co
في Partoo، مهمتنا هي جعل الأعمال التجارية أكثر وضوحًا على الإنترنت، وتحسين سمعتها الإلكترونية ومساعدتها في كسب المزيد من العملاء. يعمل حلنا الشامل على تمكين اتخاذ القرارات الإستراتيجية من خلال لوحات المعلومات البديهية، مما يمكّن صناع القرار من قياس عائد الاستثمار وتعزيز العلاقات الدائمة مع العملاء. ...
Insites
insites.com
Insites هي أداة تدقيق تحسين محركات البحث (SEO) المصممة خصيصًا لوكالات التسويق الرقمي التي ترغب في جذب المزيد من العملاء المحتملين وكسب المزيد من الأعمال والوفاء بوعودها. Insites هي منصة تحسين محركات البحث (SEO) الوحيدة التي تمنحك صورة كاملة عن أداء عميلك في أقل من 60 ثانية. فهو يغطي جميع جوانب التسو...
OneLocal
onelocal.com
قم بتنمية أعمالك بالطريقة الصحيحة مع OneLocal. لم يعد تسويق أعمالك الصغيرة يقتصر فقط على شراء الإعلانات. يبحث عملاؤك عنك عبر الإنترنت - عليك أن تمنحهم طريقة للعثور عليك، وسببًا لشراء خدماتك، والاستمرار في العودة للحصول على المزيد. يسهّل عليك OneLocal التفوق على منافسيك والفوز بهم من خلال تسهيل قيام ...
Synup
synup.com
تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجار...
Localo
localo.com
عزز أعمال عميلك باستخدام أداة تحسين محركات البحث المحلية المثالية - Localo🚀 قم بتمكين مجموعة خدمات وكالتك باستخدام أقوى أداة تحسين محركات البحث المحلية لزيادة مستوى الظهور المحلي لعميلك - Localo. تدور هذه الأداة القوية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي حول منح الشركات المحلية ميزة تنافسية، وجذب المزيد ...
Web CEO
webceo.com
WebCEO عبارة عن منصة للتسويق عبر الإنترنت من الجيل التالي توفر لك 23 أداة قوية للبحث عن الكلمات الرئيسية وتتبع التصنيف وتحليل المجال وعمليات تدقيق تحسين محركات البحث (SEO) وتحليل الروابط الداخلية وتتبع الروابط الخلفية وإدارة الوسائط الاجتماعية وإدارة البحث المدفوع وأبحاث المنافسين والمزيد. تمنح ميزا...
DemandJump
demandjump.com
يعرض لك DemandJump المحتوى الدقيق المطلوب إنشاؤه لزيادة تصنيفات الصفحة الأولى وتحقيق النتائج. من خلال ملخصات محتوى تحسين محركات البحث (SEO) بنقرة واحدة لأي موضوع، لم تكن كتابة المحتوى الذي تم تصنيفه بهذه السهولة من قبل.
GoSite
gosite.com
احصل على المزيد من العملاء، واحصل على أموال بشكل أسرع، واسترجع الوقت مع GoSite. تقنية سهلة للخدمات المنزلية وأصحاب الأعمال الصغيرة. لا حاجة للخبرة.
UpCity
upcity.com
في UpCity، نقوم بإنشاء وتمكين العلاقات الناجحة بين الشركات ومقدمي خدمات B2B. ابحث عن شريكك التالي اليوم!
SproutLoud
sproutloud.com
من خلال أتمتة تسويق القنوات منصة واحدة لجميع احتياجاتك التسويقية الموزعة
Uberall
uberall.com
تتأكد Uberall CoreX من أن أقرب موقع لنشاطك التجاري مرئي، مما يؤدي إلى زيادة التفاعل من الاكتشاف إلى الشراء وما بعده.