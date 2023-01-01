بدائل - Totango
Clari
clari.com
التنبؤ وذكاء النشاط وإدارة خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات B2B.
Gainsight CS
gainsightcloud.com
الاحتفاظ بعملائك وتنميتهم على نطاق واسع. Gainsight CS يجعل العملاء أفضل محرك نمو لديك. احصل على رؤية شاملة لعملائك، وافهم الاتجاهات والمخاطر، وقم بتمكين فريقك من التوسع من خلال الإجراءات التي أثبتت جدواها والتي تحقق النتائج.
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة جميلة ومرنة وقوية لنجاح العملاء. العملاء 360، والنتائج الصحية، وكتب قواعد اللعبة، وبوابات العملاء، والمزيد.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero هو برنامج لنجاح العملاء يساعد الشركات على فهم استخدام منتجات العملاء، وتقييم صحتهم، ويمنح الأعمال الوسائل اللازمة لإدارة تجربة العملاء وأتمتتها.
Catalyst
catalyst.io
برنامج نجاح العملاء الذي يساعدك على مركزية بيانات العملاء والحصول على رؤية واضحة لصحة العملاء وتوسيع نطاق التجارب التي تدفع الاحتفاظ والنمو.
Vitally
vitally.io
يمكّن فرق نجاح العملاء ذات التفكير المستقبلي بشكل حيوي من زيادة نمو الإيرادات وتقليل الاضطراب وتوفير تجربة عملاء استباقية وعالمية المستوى على نطاق واسع.
Aviso
aviso.com
Aviso هي بوصلة الذكاء الاصطناعي التي توجه فرق المبيعات والذهاب إلى السوق لإبرام المزيد من الصفقات، وتسريع النمو، والعثور على إيراداتهم بشكل صحيح.