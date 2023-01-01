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بدائل - Totango

Clari

Clari

clari.com

التنبؤ وذكاء النشاط وإدارة خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات B2B.

Gainsight CS

Gainsight CS

gainsightcloud.com

الاحتفاظ بعملائك وتنميتهم على نطاق واسع. Gainsight CS يجعل العملاء أفضل محرك نمو لديك. احصل على رؤية شاملة لعملائك، وافهم الاتجاهات والمخاطر، وقم بتمكين فريقك من التوسع من خلال الإجراءات التي أثبتت جدواها والتي تحقق النتائج.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat عبارة عن منصة جميلة ومرنة وقوية لنجاح العملاء. العملاء 360، والنتائج الصحية، وكتب قواعد اللعبة، وبوابات العملاء، والمزيد.

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero هو برنامج لنجاح العملاء يساعد الشركات على فهم استخدام منتجات العملاء، وتقييم صحتهم، ويمنح الأعمال الوسائل اللازمة لإدارة تجربة العملاء وأتمتتها.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

برنامج نجاح العملاء الذي يساعدك على مركزية بيانات العملاء والحصول على رؤية واضحة لصحة العملاء وتوسيع نطاق التجارب التي تدفع الاحتفاظ والنمو.

Vitally

Vitally

vitally.io

يمكّن فرق نجاح العملاء ذات التفكير المستقبلي بشكل حيوي من زيادة نمو الإيرادات وتقليل الاضطراب وتوفير تجربة عملاء استباقية وعالمية المستوى على نطاق واسع.

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso هي بوصلة الذكاء الاصطناعي التي توجه فرق المبيعات والذهاب إلى السوق لإبرام المزيد من الصفقات، وتسريع النمو، والعثور على إيراداتهم بشكل صحيح.

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