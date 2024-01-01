بدائل - ThumbCrowd

botsplash

botsplash.com

كل فرصة عمل تبدأ بمحادثة. Botsplash، عبارة عن منصة محادثة متعددة القنوات توفر برامج مراسلة رقمية مبتكرة لربط الشركات والعملاء عبر أي منصة رقمية. تلبي الحلول المخصصة المتطلبات التنظيمية بينما تجعل عملك متميزًا، من خلال محادثة واحدة في كل مرة. Botsplash عبارة عن منصة محادثة قوية تضع عملك في قنوات المر...