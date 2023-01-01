بدائل - Threads

Google Chat

workspace.google.com

Google Chat هو برنامج تواصل تم تطويره بواسطة Google مصمم للفرق التي توفر رسائل مباشرة وغرف دردشة جماعية، على غرار المنافسين Slack وMicrosoft Teams، إلى جانب وظيفة المراسلة الجماعية التي تسمح بمشاركة محتوى G Drive (مستندات Google وجداول بيانات Google والعروض التقديمية من Google ). إنه أحد التطبيقين ا...