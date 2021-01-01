بدائل - theMarketer
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) سهلة الاستخدام والمصنفة رقم 1 من قبل المستخدم. احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين وتنمية أعمالك. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
HighLevel
gohighlevel.com
منصة العلامة البيضاء الأسرع نموًا لوكالات التسويق الرقمي. إدارة علاقات العملاء، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، ومنشئ مسار التحويل، والمزيد!
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
تعرف على كيف تصبح أكثر مرونة مع Dynamics 365، المجموعة الوحيدة من تطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.
ManyChat
manychat.com
إعادة اختراع كيفية التواصل مع عملائك. يتيح لك ManyChat التفاعل مع عملائك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - الاستفادة من قوة أتمتة التسويق اليوم!
ConnectWise Manage
connectwise.com
إدارة ConnectWise: برنامج أتمتة الخدمة الاحترافية (PSA) لتشغيل أعمال MSP الخاصة بك. قم بتبسيط عملياتك باستخدام حل PSA الذي أثبت كفاءته.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
Zoho Campaigns
zoho.com
برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي يحفز المبيعات. قم بإنشاء وإرسال وتتبع حملات البريد الإلكتروني التي تساعدك على بناء قاعدة عملاء قوية. بدءًا من قوالب البريد الإلكتروني الرائعة ومرورًا بالمحرر سهل الاستخدام وأدوات التشغيل الآلي والتحليلات في الوقت الفعلي، توفر Zoho Campaigns كل ذلك.
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويق متقدمة عبر البريد الإلكتروني بميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
ConnectWise Home
connectwise.com
يعمل ConnectWise على تمكين مقدمي خدمات التكنولوجيا من الوصول إلى أهدافهم بشكل أسرع من خلال تقنية MSP الحائزة على جوائز ومجموعة برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...
Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
OneSignal
onesignal.com
الشركة الرائدة عالميًا في مجال إشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول، ودفع الويب، والمراسلة داخل التطبيق. موثوق به من قبل 800 ألف شركة لإرسال 5 مليار إشعار دفع يوميًا.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
برنامج أتمتة التسويق لنمو الأعمال بشكل أسرع. Zoho MarketingHub هو برنامج متكامل لأتمتة التسويق يساعدك على إدارة أنشطتك التسويقية بنجاح عبر قنوات متعددة. توليد المزيد من العملاء المحتملين، وتحويلهم إلى عملاء، والاحتفاظ بهم لفترة أطول.
ConvertKit
convertkit.com
احصل على أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة التي تحتاجها لتنمية مدونتك وأعمالك. انضم إلى أكثر من 100000 منشئ وجرب ConvertKit اليوم.
SuiteDash
suitedash.com
صمم بوابة العميل الخاصة بك أو الوصول إلى بوابة العميل باستخدام برنامج بوابة العميل الآمن الخاص بنا: تسجيل الدخول ولوحة المعلومات وإشعارات البريد الإلكتروني ذات العلامة التجارية الكاملة مع العلامة البيضاء
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء
Pabbly
pabbly.com
أدوات برمجية قوية لإدارة أعمالك. تمتع بإمكانية الوصول إلى التطبيقات المهمة للأعمال مثل إنشاء النماذج والتسويق عبر البريد الإلكتروني والفوترة والأتمتة وغير ذلك الكثير في حزمة واحدة.
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
Thryv
thryv.com
يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.
Agile CRM
agilecrm.com
يعد برنامج Agile CRM أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وسهل وقوي وبأسعار معقولة مع أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
Systeme
systeme.io
يحتوي Systeme.io على جميع الأدوات التي تحتاجها لتنمية أعمالك التجارية عبر الإنترنت. انقر هنا لإنشاء حسابك المجاني!
Insightly
insightly.com
إنسايتلي هي شركة خاصة متخصصة في تكنولوجيا الكمبيوتر ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
Podia
podia.com
Podia هي واجهة متجرك الرقمية الشاملة. أسهل طريقة لبيع الدورات التدريبية والتنزيلات والندوات عبر الإنترنت والعضويات عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى مهارات فنية. جربها مجانا!
vcita
vcita.com
يمكنك تحقيق المزيد من الأعمال وتقديم خدمة مذهلة باستخدام تطبيق إدارة الأعمال الشامل للشركات الصغيرة |
Drip
drip.com
قم ببناء تجارب مخصصة للعملاء، وحقق المزيد من الإيرادات، وانتقل بإستراتيجية التسويق الخاصة بك إلى المستوى التالي باستخدام Drip.
Campaign Monitor
createsend.com
تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.
HelpCrunch
helpcrunch.com
قم بتوسيع نطاق دعمك وتسويقك ومبيعاتك باستخدام مجموعة أدوات HelpCrunch المتكاملة - كل ما تحتاجه موجود الآن في مكان واحد.
AWeber
aweber.com
جرب AWeber مجانًا اليوم واحصل على جميع الحلول لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني والتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لأتمتة المبيعات سهل الاستخدام، ويساعد مندوبي المبيعات على الفوز بالمزيد من الصفقات، من خلال الإعداد السريع والتقارير القوية والدعم المجاني بنسبة 100%.
Hoppy Copy
hoppycopy.co
اكتب رسائل بريد إلكتروني عالية التحويل، أسرع 10 مرات. توفير ساعات لا تحصى من الكتابة. استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة قوية لمئات من حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني المختلفة والرسائل الإخبارية والمزيد — في ثوانٍ ⚡
Sendcloud
sendcloud.com
قم بأتمتة عملية الشحن الخاصة بك مع تقديم أفضل تجربة توصيل. يمكنك الاتصال بسهولة بأكثر من 80 شركة نقل عبر برنامج الشحن الرائد.
NetHunt
nethunt.com
تقدم NetHunt برنامج CRM بالإضافة إلى دعم العملاء الممتاز وقاعدة المعرفة لفرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. انضم إلينا!
SendFox
sendfox.com
قم بزيادة جمهورك من خلال حملات البريد الإلكتروني والأتمتة والصفحات المقصودة التي تدمج المحتوى الخاص بك.
Ontraport
ontraport.com
قم بأتمتة التسويق الخاص بك وتوصيله وتحسينه باستخدام Ontraport - نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصة التسويق المصممة لتشغيل أعمالك.
Apptivo
apptivo.com
كانت مهمة Apptivo هي أن تكون حلاً ميسور التكلفة وسهل الاستخدام للشركات الصغيرة للتعاون مع العملاء من خلال توفير تطبيقات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
Mautic
mautic.org
مجتمع ماوتيك دعم أكبر مشروع لأتمتة التسويق مفتوح المصدر في العالم
Simplero
simplero.com
أصبح عملك على الإنترنت بسيطًا يمنحك Simplero جميع الأدوات التي تحتاجها لإنشاء مشروع تعليمي ناجح عبر الإنترنت وتنميته، كل ذلك في مكان واحد.
Omnisend
omnisend.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الآلية - قم بالتبديل إلى Omnisend وزيادة مبيعاتك دون زيادة عبء العمل لديك.
Cakemail
cakemail.com
جميع الأدوات التي تحتاجها لتوصيل رسائل البريد الإلكتروني التي يريدها الأشخاص. قم بإشراك جمهورك وتنمية أعمالك باستخدام الأدوات والدعم المستمر الذي تحتاجه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني التسويقية والمعاملات.
Braze
braze.com
تعزيز تجارب العملاء ذات الصلة والشخصية في الوقت الفعلي.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. ...
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
تساعدك نماذج Getsitecontrol والنوافذ المنبثقة على منع زوار موقع الويب من المغادرة دون اتخاذ أي إجراء. استخدمه لإنشاء قوائم البريد الإلكتروني وجمع التعليقات وتعزيز عائد الاستثمار.
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Helpmonks
helpmonks.com
اكتشف منصة مشاركة العملاء الكل في واحد المصممة لفريق خدمة العملاء الخاص بك مع أدوات لتحسين تجربة العملاء الخاصة بك. يتعلم أكثر!
Benchmark
benchmarkemail.com
خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني لجذب المشتركين ورعاية العملاء المحتملين وإرسال رسائل بريد إلكتروني جميلة وسريعة الاستجابة وتتبع النتائج.
Kizen
kizen.com
يمنح Kizen فرق المبيعات والتسويق والخدمة من أي حجم ميزة من خلال ربط جميع بياناتك بالأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي القوي.
Vendasta
vendasta.com
أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.