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بدائل - theMarketer

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...

Square

Square

squareup.com

Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive هي أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) سهلة الاستخدام والمصنفة رقم 1 من قبل المستخدم. احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين وتنمية أعمالك. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

منصة العلامة البيضاء الأسرع نموًا لوكالات التسويق الرقمي. إدارة علاقات العملاء، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، ومنشئ مسار التحويل، والمزيد!

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.

Brevo

Brevo

brevo.com

يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

تعرف على كيف تصبح أكثر مرونة مع Dynamics 365، المجموعة الوحيدة من تطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

إعادة اختراع كيفية التواصل مع عملائك. يتيح لك ManyChat التفاعل مع عملائك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - الاستفادة من قوة أتمتة التسويق اليوم!

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

إدارة ConnectWise: برنامج أتمتة الخدمة الاحترافية (PSA) لتشغيل أعمال MSP الخاصة بك. قم بتبسيط عملياتك باستخدام حل PSA الذي أثبت كفاءته.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي يحفز المبيعات. قم بإنشاء وإرسال وتتبع حملات البريد الإلكتروني التي تساعدك على بناء قاعدة عملاء قوية. بدءًا من قوالب البريد الإلكتروني الرائعة ومرورًا بالمحرر سهل الاستخدام وأدوات التشغيل الآلي والتحليلات في الوقت الفعلي، توفر Zoho Campaigns كل ذلك.

Keap

Keap

keap.com

يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

قم بإنشاء حملات تسويق متقدمة عبر البريد الإلكتروني بميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

يعمل ConnectWise على تمكين مقدمي خدمات التكنولوجيا من الوصول إلى أهدافهم بشكل أسرع من خلال تقنية MSP الحائزة على جوائز ومجموعة برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

الشركة الرائدة عالميًا في مجال إشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول، ودفع الويب، والمراسلة داخل التطبيق. موثوق به من قبل 800 ألف شركة لإرسال 5 مليار إشعار دفع يوميًا.

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

برنامج أتمتة التسويق لنمو الأعمال بشكل أسرع. Zoho MarketingHub هو برنامج متكامل لأتمتة التسويق يساعدك على إدارة أنشطتك التسويقية بنجاح عبر قنوات متعددة. توليد المزيد من العملاء المحتملين، وتحويلهم إلى عملاء، والاحتفاظ بهم لفترة أطول.

ConvertKit

ConvertKit

convertkit.com

احصل على أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة التي تحتاجها لتنمية مدونتك وأعمالك. انضم إلى أكثر من 100000 منشئ وجرب ConvertKit اليوم.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

صمم بوابة العميل الخاصة بك أو الوصول إلى بوابة العميل باستخدام برنامج بوابة العميل الآمن الخاص بنا: تسجيل الدخول ولوحة المعلومات وإشعارات البريد الإلكتروني ذات العلامة التجارية الكاملة مع العلامة البيضاء

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

أدوات برمجية قوية لإدارة أعمالك. تمتع بإمكانية الوصول إلى التطبيقات المهمة للأعمال مثل إنشاء النماذج والتسويق عبر البريد الإلكتروني والفوترة والأتمتة وغير ذلك الكثير في حزمة واحدة.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!

Thryv

Thryv

thryv.com

يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

يعد برنامج Agile CRM أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وسهل وقوي وبأسعار معقولة مع أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021

Systeme

Systeme

systeme.io

يحتوي Systeme.io على جميع الأدوات التي تحتاجها لتنمية أعمالك التجارية عبر الإنترنت. انقر هنا لإنشاء حسابك المجاني!

Insightly

Insightly

insightly.com

إنسايتلي هي شركة خاصة متخصصة في تكنولوجيا الكمبيوتر ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

Podia

Podia

podia.com

Podia هي واجهة متجرك الرقمية الشاملة. أسهل طريقة لبيع الدورات التدريبية والتنزيلات والندوات عبر الإنترنت والعضويات عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى مهارات فنية. جربها مجانا!

vcita

vcita

vcita.com

يمكنك تحقيق المزيد من الأعمال وتقديم خدمة مذهلة باستخدام تطبيق إدارة الأعمال الشامل للشركات الصغيرة |

Drip

Drip

drip.com

قم ببناء تجارب مخصصة للعملاء، وحقق المزيد من الإيرادات، وانتقل بإستراتيجية التسويق الخاصة بك إلى المستوى التالي باستخدام Drip.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

قم بتوسيع نطاق دعمك وتسويقك ومبيعاتك باستخدام مجموعة أدوات HelpCrunch المتكاملة - كل ما تحتاجه موجود الآن في مكان واحد.

AWeber

AWeber

aweber.com

جرب AWeber مجانًا اليوم واحصل على جميع الحلول لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني والتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لأتمتة المبيعات سهل الاستخدام، ويساعد مندوبي المبيعات على الفوز بالمزيد من الصفقات، من خلال الإعداد السريع والتقارير القوية والدعم المجاني بنسبة 100%.

Hoppy Copy

Hoppy Copy

hoppycopy.co

اكتب رسائل بريد إلكتروني عالية التحويل، أسرع 10 مرات. توفير ساعات لا تحصى من الكتابة. استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة قوية لمئات من حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني المختلفة والرسائل الإخبارية والمزيد — في ثوانٍ ⚡

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

قم بأتمتة عملية الشحن الخاصة بك مع تقديم أفضل تجربة توصيل. يمكنك الاتصال بسهولة بأكثر من 80 شركة نقل عبر برنامج الشحن الرائد.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

تقدم NetHunt برنامج CRM بالإضافة إلى دعم العملاء الممتاز وقاعدة المعرفة لفرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. انضم إلينا!

SendFox

SendFox

sendfox.com

قم بزيادة جمهورك من خلال حملات البريد الإلكتروني والأتمتة والصفحات المقصودة التي تدمج المحتوى الخاص بك.

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

قم بأتمتة التسويق الخاص بك وتوصيله وتحسينه باستخدام Ontraport - نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصة التسويق المصممة لتشغيل أعمالك.

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

كانت مهمة Apptivo هي أن تكون حلاً ميسور التكلفة وسهل الاستخدام للشركات الصغيرة للتعاون مع العملاء من خلال توفير تطبيقات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.

Customer.io

Customer.io

customer.io

قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.

Mautic

Mautic

mautic.org

مجتمع ماوتيك دعم أكبر مشروع لأتمتة التسويق مفتوح المصدر في العالم

Simplero

Simplero

simplero.com

أصبح عملك على الإنترنت بسيطًا يمنحك Simplero جميع الأدوات التي تحتاجها لإنشاء مشروع تعليمي ناجح عبر الإنترنت وتنميته، كل ذلك في مكان واحد.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الآلية - قم بالتبديل إلى Omnisend وزيادة مبيعاتك دون زيادة عبء العمل لديك.

Cakemail

Cakemail

cakemail.com

جميع الأدوات التي تحتاجها لتوصيل رسائل البريد الإلكتروني التي يريدها الأشخاص. قم بإشراك جمهورك وتنمية أعمالك باستخدام الأدوات والدعم المستمر الذي تحتاجه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني التسويقية والمعاملات.

Braze

Braze

braze.com

تعزيز تجارب العملاء ذات الصلة والشخصية في الوقت الفعلي.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. ...

Getsitecontrol

Getsitecontrol

getsitecontrol.com

تساعدك نماذج Getsitecontrol والنوافذ المنبثقة على منع زوار موقع الويب من المغادرة دون اتخاذ أي إجراء. استخدمه لإنشاء قوائم البريد الإلكتروني وجمع التعليقات وتعزيز عائد الاستثمار.

Sender

Sender

sender.net

قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

اكتشف منصة مشاركة العملاء الكل في واحد المصممة لفريق خدمة العملاء الخاص بك مع أدوات لتحسين تجربة العملاء الخاصة بك. يتعلم أكثر!

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني لجذب المشتركين ورعاية العملاء المحتملين وإرسال رسائل بريد إلكتروني جميلة وسريعة الاستجابة وتتبع النتائج.

Kizen

Kizen

kizen.com

يمنح Kizen فرق المبيعات والتسويق والخدمة من أي حجم ميزة من خلال ربط جميع بياناتك بالأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي القوي.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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