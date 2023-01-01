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The National Lottery

The National Lottery

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الموقع الإلكتروني: national-lottery.co.uk

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The National Lottery على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الموقع الرسمي لليانصيب الوطني في المملكة المتحدة. قم بشراء تذاكر Lotto وEuroMillions وSet For Life وتحقق من نتائجك عبر الإنترنت. العب على الإنترنت ألعاب الفوز الفوري.

الموقع الإلكتروني: national-lottery.co.uk

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