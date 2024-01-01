Cirqle عبارة عن منصة تسويق مؤثرة على أحدث طراز للمعلنين لتشغيل حملات منشئي المحتوى الشاملة. توفر المنصة إمكانية الوصول إلى مليون من منشئي المحتوى المدعومين بحملات اجتماعية مدفوعة على Meta وInstagram وTikTok لتعزيز عائد النفقات (ROAS) والوصول والمشاركة وخفض تكلفة اكتساب العملاء. تعمل منصة برمجيات Cirqle على تبسيط عمل المؤثرين عالي الجودة بدعم من فريق من الاستراتيجيين المبدعين. يتراوح العمل من تفعيل المؤثرين بسهولة للتوعية بالعلامة التجارية والمبيعات، إلى الموافقة على/توسيع المحتوى بسلاسة إلى نشر قنوات العلامة التجارية، أو اختبار مواضع (إعلانات) جديدة بسرعة لزيادة النمو. يرى العملاء انخفاضًا متوسطًا في التكلفة بنسبة 30-50% في إجمالي تكاليف الإنتاج والاستحواذ مع زيادة عائد النفقات (ROAS) والأداء بما يصل إلى 10 أضعاف عند الشراكة مع The Cirqle للمحتوى الذي ينتجه المبدعون مقارنة بإعلاناتهم الخاصة (BAU) وطرق إنتاج المحتوى القديمة.

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الموقع الإلكتروني: thecirqle.com

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