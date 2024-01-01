WebCatalog

The Cirqle

The Cirqle

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: thecirqle.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Cirqle على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Cirqle عبارة عن منصة تسويق مؤثرة على أحدث طراز للمعلنين لتشغيل حملات منشئي المحتوى الشاملة. توفر المنصة إمكانية الوصول إلى مليون من منشئي المحتوى المدعومين بحملات اجتماعية مدفوعة على Meta وInstagram وTikTok لتعزيز عائد النفقات (ROAS) والوصول والمشاركة وخفض تكلفة اكتساب العملاء. تعمل منصة برمجيات Cirqle على تبسيط عمل المؤثرين عالي الجودة بدعم من فريق من الاستراتيجيين المبدعين. يتراوح العمل من تفعيل المؤثرين بسهولة للتوعية بالعلامة التجارية والمبيعات، إلى الموافقة على/توسيع المحتوى بسلاسة إلى نشر قنوات العلامة التجارية، أو اختبار مواضع (إعلانات) جديدة بسرعة لزيادة النمو. يرى العملاء انخفاضًا متوسطًا في التكلفة بنسبة 30-50% في إجمالي تكاليف الإنتاج والاستحواذ مع زيادة عائد النفقات (ROAS) والأداء بما يصل إلى 10 أضعاف عند الشراكة مع The Cirqle للمحتوى الذي ينتجه المبدعون مقارنة بإعلاناتهم الخاصة (BAU) وطرق إنتاج المحتوى القديمة.

الفئات:

Business
منصات التسويق المؤثرة

الموقع الإلكتروني: thecirqle.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Cirqle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Impact

Impact

impact.com

LTK

LTK

shopltk.com

GRIN

GRIN

grin.co

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

Traackr

Traackr

traackr.com

قد يعجبك أيضًا

Creatable

Creatable

creatable.io

Fabl

Fabl

fabl.co

Glewee

Glewee

glewee.com

Upfluence

Upfluence

upfluence.com

Popular Pays

Popular Pays

popularpays.com

NeoReach

NeoReach

neoreach.com

CreatorDB

CreatorDB

creatordb.app

Fohr

Fohr

fohr.co

CompetiSmart

CompetiSmart

nichefire.com

Valued Voice

Valued Voice

valuedvoice.com

Keymailer

Keymailer

keymailer.co

AppSamurai

AppSamurai

appsamurai.com

استكشاف

WebCatalog Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.