WebCatalog
The Bash

The Bash

thebash.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Bash على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إن Bash (المعروف سابقًا باسم GigMasters) موجود هنا للمساعدة في الاحتفال بكل اللحظات الخاصة في الحياة - كبيرة كانت أم صغيرة. اجعل احتفالك ينبض بالحياة! احجز البائعين والفنانين المحليين، واعثر على الإلهام لكل مناسبة - كبيرة كانت أم صغيرة.

الموقع الإلكتروني: thebash.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Bash. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Diaro

Diaro

diaroapp.com

Shinesty

Shinesty

shinesty.com

Weeding Planner

Weeding Planner

planning.wedding

Betty Crocker

Betty Crocker

bettycrocker.com

Schedulicity

Schedulicity

schedulicity.com

Occasion

Occasion

app.getoccasion.com

Railway

Railway

railway.app

DIRECTV

DIRECTV

directv.com

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Kindred Tales

Kindred Tales

kindredtales.net

Yelp for Business

Yelp for Business

biz.yelp.com

InVintory

InVintory

app.invintorywines.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية