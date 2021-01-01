بدائل - Text-Em-All
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - وتتميز بأتمتة قوية للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
ManyChat
manychat.com
إعادة اختراع كيفية التواصل مع عملائك. يتيح لك ManyChat التفاعل مع عملائك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - الاستفادة من قوة أتمتة التسويق اليوم!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
Textline
textline.com
Textline هو تطبيق رسائل نصية للأعمال يتيح لك إرسال رسائل نصية للعملاء من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. الرسائل القصيرة هي قناة الاتصال الأكثر ملاءمة لفريقك.
EZ Texting
eztexting.com
توفر EZ Texting خدمات رسائل نصية جماعية سهلة الاستخدام وذاتية الخدمة لآلاف الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. نحن متخصصون في مساعدة الشركات المحلية على النمو والاحتفاظ بإيراداتها من خلال التواصل والمشاركة الاستباقية. حلول الرسائل النصية لدينا، بما في ذلك الكلمات الرئيسية والرسائل المصورة ...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Heymarket
heymarket.com
تعمل الرسائل النصية للأعمال من خلال Heymarket على تمكين الفرق من بناء اتصالات مخصصة. جرب الرسائل القصيرة للأعمال اليوم.
SimpleTexting
simpletexting.com
خدمة الرسائل النصية الشاملة والوحيدة. نحن نجعل من السهل والسريع وبأسعار معقولة إرسال حملات تسويق عبر الرسائل النصية القصيرة أو المشاركة في محادثات فردية مع العملاء.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
Salesmsg
salesmessage.com
يعمل برنامج الرسائل النصية التجارية ثنائي الاتجاه على تسهيل إرسال واستقبال الرسائل النصية عبر الإنترنت. قم بالتسجيل للحصول على النسخة التجريبية لمدة 14 يومًا.
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
Textdrip
textdrip.com
ابدأ مع Textdrip اليوم! استكشف ميزاتنا واكتشف لماذا نحن أفضل خدمة تسويق عبر الرسائل النصية القصيرة لتلبية احتياجاتك.
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
Text Request
textrequest.com
إشعال مشاركة العملاء منصة مراسلة الأعمال التي تتيح لك إرسال رسالة نصية من رقم هاتف مكتبك مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حتى تتمكن من الحصول على رد فعلي.
Omnisend
omnisend.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الآلية - قم بالتبديل إلى Omnisend وزيادة مبيعاتك دون زيادة عبء العمل لديك.
Postscript
postscript.io
Postscript عبارة عن منصة تسويق عبر الرسائل النصية القصيرة / رسائل الوسائط المتعددة لمتاجر Shopify. أرسل الحملات، وأنشئ عمليات التشغيل الآلي، وحقق إيرادات جديدة لمتجرك. عائد استثمار مضمون.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Trumpia
trumpia.com
Trumpia هو مزود برامج تسويق ومراسلة متعدد القنوات عبر الإنترنت، ويقدم التسويق عبر الهاتف المحمول والتسويق عبر البريد الإلكتروني والبث الصوتي والمراسلة الفورية وأدوات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشركات والمنظمات غير الربحية وأنواع مختلفة من منظمات العضوية. وقد احتلت Trumpia المرتبة 46 في شرك...
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
Listrak
listrak.com
Listrak يسلم النتائج. منصة التسويق الرقمي المتكاملة الوحيدة التي يثق بها أكثر من 1000 من تجار التجزئة والعلامات التجارية الرائدة للبريد الإلكتروني وتسويق الرسائل النصية وحل الهوية والمحفزات السلوكية والتنسيق عبر القنوات.
Privy
privy.com
Privy.com هو المصدر الأول للتعرف على تسويق التجارة الإلكترونية... تعلم من خبراء التجارة الإلكترونية حول كيفية نمو مبيعاتهم من 0 دولار إلى مليون دولار.
TextUs
textus.com
TextUs هي المنصة الرائدة لمشاركة المستهلكين للقائمين بالتوظيف والبائعين والتي تعمل على تحفيز إنشاء خطوط الأنابيب وتحسين معدلات التحويل. يحب المستخدمون TextUs لأنه يسمح لهم بالتواصل بشكل أكثر فعالية مع المرشحين والمحتملين والعملاء. قم بزيادة إنتاجية الوظيفة إلى الحد الأقصى من خلال الحصول على المزيد م...
Kixie
kixie.com
مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة الاستخدام لفرق المبيعات التي تعمل مع كبار مديري علاقات العملاء مثل HubSpot وSalesforce وPipedrive والمزيد.
Attentive
attentivemobile.com
منصة مبتكرة لتنمية مشتركي الهاتف المحمول وتوصيل الرسائل ذات الصلة.
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Tatango
tatango.com
Tatango هو برنامج التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة السياسي وغير الربحي رقم 1 في أمريكا، حيث يدعم حملات جمع التبرعات عبر الرسائل النصية القصيرة أكثر من أي برنامج آخر.
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
Reach customers at the right time with the easiest-to-use SMS marketing solution available. Mobile Text Alerts makes it easy to communicate with your customers, employees, and audience when it matters most. Drive sales, send alerts, and increase engagement easily and affordably. We’re trusted by 20,...
Sinch MessageMedia
messagemedia.com
Sinch MessageMedia is a mobile messaging service that helps businesses of all sizes better connect with their customers. Reach them via the channel of their choice and maximize ROI, effortlessly. Send bulk SMS. Create automated campaigns. Integrate with 85+ apps that you already use. Join over 70,00...
DialMyCalls
dialmycalls.com
See why over 40,000 organizations use DialMyCalls to easily send text messages, phone calls and/or e-mails to an entire group of people in seconds! For over 15 years DialMyCalls has been a leader in mass notifications sending millions of messages per year. Our platform is used by tens of thousands o...
Textla
textla.com
Textla is a no-code SMS messaging platform for SMBs and low-tech teams, enabling businesses to reach their customers via text messages. Schedule SMS campaigns, set up keyword opt-ins, communicate 1:1 via an SMS inbox, track analytics, and view deliverability with the simplest and most affordable SMS...
ProTexting
protexting.com
ProTexting helps communicate with contacts more efficiently through a suite of highly interactive SMS and MMS marketing campaigns. ProTexting provides the following service: 1. Sending of group SMS and MMS messages with emoji, track-able short URLs, data tags for better client experience. 2. ProText...
BulkSMS
bulksms.com
BulkSMS.com provides application-to-person (A2P) messaging services to large and small businesses, public benefit organisations and individuals. Using our platform, our clients are able to quickly deploy short and important SMS text messages. Our SMS platform allows for SMS API integration, SMS voti...
Mongoose
hellomongoose.com
From text-to-chat, make every message count. Trusted by 950+ institutions, Mongoose enables a 200% inquiry increase, and 98% student retention rate.
Emotive
emotive.io
Grow your business with SMS marketing software and agency-level text message marketing services. The only company to provide a 5X ROI guaranteed.
Sakari
sakari.io
Sakari هي خدمة رسائل نصية جماعية لإرسال الإعلانات والتذكيرات والتنبيهات والتأكيدات والحملات التسويقية.
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء و...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) بمثابة منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وتطب...
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...
SlickText
slicktext.com
خدمة التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة رقم 1. قم بإنشاء اتصالات قيمة مع عملائك من خلال الرسائل النصية المستهدفة والمحفزة للعمل.
Regal.io
regal.io
Regal.io هو حل مبيعات الهاتف والرسائل النصية القصيرة الصادر الذي تم تصميمه لجذب المزيد من المحادثات حتى تتمكن العلامات التجارية B2C من تحقيق أهداف نموها بشكل أسرع. أكثر من 100 علامة تجارية رائدة بما في ذلك SoFi وRo وAngi وThe Farmer's Dog وFidelity Life وCareer Karma وAAA تستخدم Regal.io لإشراك عملا...