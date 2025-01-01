بدائل - TestGorilla

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed هو تطبيق للبحث عن وظائف، يجمع قوائم الوظائف من مصادر متعددة ويساعد المستخدمين في التقدم للوظائف وتحميل السير الذاتية.

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

Hackerrank هي منصة لتقييم مهارات المطورين وتوظيفهم، تضم تحديات برمجة ومشاريع حقيقية، وتدعم التقييم المباشر والمقابلات.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle هو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يوفر أدوات للتدريس والتعلم عبر الإنترنت، مع واجهة سهلة الاستخدام ودعم متعدد اللغات.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue هو تطبيق يتيح إجراء مقابلات فيديو وتقييمات للمتقدمين مع أدوات ذكاء اصطناعي، مما يسهل عملية التوظيف للمؤسسات.

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal هي منصة لتقييم مهارات المطورين من خلال تحديات برمجية عبر الإنترنت، تدعم أكثر من 70 لغة برمجة، وتساعد الشركات في اختيار المرشحين.

Metaview

Metaview

metaview.ai

تساعد تطبيق Metaview على تحسين جودة المقابلات من خلال تقديم بيانات وتعليقات قابلة للتنفيذ، مما يؤدي إلى عملية توظيف أكثر كفاءة.

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth هي منصة لتقييم الترميز عبر الإنترنت تساعد المؤسسات على تقييم مهارات المرشحين باستخدام مكتبة واسعة من الأسئلة في عدة لغات برمجة.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.

CoderPad

CoderPad

coderpad.io

CoderPad هو أداة للمقابلات الفنية تتيح للمرشحين كتابة وتشغيل البرامج بشكل تفاعلي في بيئة قريبة من الواقع.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR هو تطبيق لتبسيط عملية التوظيف وأتمتتها، مع أدوات لتتبع المرشحين، جدولة المقابلات، وتحليل البيانات.

iMocha

iMocha

imocha.io

تقدم iMocha منصة لتقييم المهارات التقنية ودعم تطوير المواهب داخل المؤسسات من خلال أدوات تقييم متعددة ودقيقة.

Codility

Codility

codility.com

Codility هو تطبيق يتيح تقييم مهارات البرمجة عبر اختبارات الترميز والمقابلات، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات توظيف موضوعية.

Karat

Karat

karat.com

تطبيق كارَت يساعد المؤسسات على تحسين جودة وكفاءة وعدالة عمليات التوظيف الفني من خلال مقابلات تقنية وتقديم بيانات موثوقة.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI هي منصة لتقييم وتوظيف المرشحين باستخدام اختبارات افتراضية، ومقابلات الفيديو، وأدوات تحليل الأداء.

Searchie

Searchie

searchie.io

Searchie هو تطبيق سهل الاستخدام يساعد على إنشاء وتنظيم ومشاركة المحتوى، مثل الدورات الرقمية ومواقع العضوية والتدريب.

Canditech

Canditech

canditech.io

تطبيق Canditech يسهل تقييم المهارات الفنية والشخصية للمرشحين عبر اختبارات محاكاة وظيفية مع تركيز على منع الغش.

Evalgator

Evalgator

evalgator.com

Evalgator هو منصة تقييم رقمية تسمح بتبسيط عملية التوظيف من خلال تقييم المرشحين لمناصب تقنية وغير تقنية عبر أسئلة متنوعة.

Mettl

Mettl

mettl.com

METTL هو تطبيق لتقييم المهارات التقنية والناعمة للمرشحين، يدعم عمليات التوظيف والتعلم والتطوير عبر اختبارات متنوعة.

Filtered

Filtered

filtered.ai

تطبيق Filtered يسهّل عملية التوظيف من خلال محاكاة وظائف مخصصة وتقييم تلقائي للمواهب التقنية لتحديد المرشحين المؤهلين بشكل أكثر فعالية.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR هو برنامج لإدارة الموارد البشرية يساعد في تبسيط العمليات، مثل كشوف المرتبات والحضور، مع توافق مع القوانين المحلية في الشرق الأوسط.

Interviewer.AI

Interviewer.AI

interviewer.ai

تطبيق Interviewer.AI يتيح إجراء مقابلات فيديو تلقائية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل تقييم المرشحين وتبسيط عملية التوظيف.

Hireflix

Hireflix

hireflix.com

Hireflix هو منصة للمقابلات عبر الفيديو بأسلوب أحادي الاتجاه، تسمح بإجراء مقابلات مرشحين بسرعة وسهولة، وتوفر تجربة مرشح ممتازة.

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

تطبيق HiPeople يسهل عملية التوظيف من خلال أدوات فحص شاملة وأتمتة المراجع، مما يساعد الشركات على تقييم المرشحين بشكل دقيق وفعال.

Vocal Video

Vocal Video

vocalvideo.com

تطبيق Vocal Video يساعد في جمع وتحرير ومشاركة مقاطع الفيديو الشهادات بسهولة، مما يجعله مناسباً للاستخدام في التسويق والتواصل الداخلي.

Spark Hire

Spark Hire

sparkhire.com

Spark Hire منصة مقابلة فيديو تسهل عملية التوظيف عبر مجموعة من الميزات، بما في ذلك المقابلات ذات الاتجاه الواحد والأدوات التعاونية.

Workable

Workable

workable.com

Workable هو تطبيق لتتبع المتقدمين يتيح للشركات تحسين عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة المرشحين بكفاءة.

Skillspace

Skillspace

skillspace.ai

Skillspace.ai هي منصة لتقييم المهارات، تهدف لمساعدة الشركات في توظيف المهندسين وعلماء البيانات من خلال تحديات برمجية وتقييمات آلية.

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

تطبيق فيزي يعيد تعريف عملية التوظيف للوظائف المبكرة، حيث يساعد الشركات في جذب المواهب من جيل ز عبر ملف شخصي تفاعلي وشامل للمرشحين.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter هو منصة لإجراء مقابلات فيديو، توفر مقابلات مسجلة وحية، تدعم الأتمتة وتحسين تجربة التوظيف عالميًا.

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