بدائل - TestGorilla

Indeed
indeed.com
Indeed هو تطبيق للبحث عن وظائف، يجمع قوائم الوظائف من مصادر متعددة ويساعد المستخدمين في التقدم للوظائف وتحميل السير الذاتية.
HackerRank
hackerrank.com
Hackerrank هي منصة لتقييم مهارات المطورين وتوظيفهم، تضم تحديات برمجة ومشاريع حقيقية، وتدعم التقييم المباشر والمقابلات.
Moodle
moodle.org
Moodle هو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يوفر أدوات للتدريس والتعلم عبر الإنترنت، مع واجهة سهلة الاستخدام ودعم متعدد اللغات.
HireVue
hirevue.com
HireVue هو تطبيق يتيح إجراء مقابلات فيديو وتقييمات للمتقدمين مع أدوات ذكاء اصطناعي، مما يسهل عملية التوظيف للمؤسسات.
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal هي منصة لتقييم مهارات المطورين من خلال تحديات برمجية عبر الإنترنت، تدعم أكثر من 70 لغة برمجة، وتساعد الشركات في اختيار المرشحين.
Metaview
metaview.ai
تساعد تطبيق Metaview على تحسين جودة المقابلات من خلال تقديم بيانات وتعليقات قابلة للتنفيذ، مما يؤدي إلى عملية توظيف أكثر كفاءة.
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth هي منصة لتقييم الترميز عبر الإنترنت تساعد المؤسسات على تقييم مهارات المرشحين باستخدام مكتبة واسعة من الأسئلة في عدة لغات برمجة.
Bob HR
hibob.com
تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.
Braintrust
usebraintrust.com
تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.
CoderPad
coderpad.io
CoderPad هو أداة للمقابلات الفنية تتيح للمرشحين كتابة وتشغيل البرامج بشكل تفاعلي في بيئة قريبة من الواقع.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR هو تطبيق لتبسيط عملية التوظيف وأتمتتها، مع أدوات لتتبع المرشحين، جدولة المقابلات، وتحليل البيانات.
iMocha
imocha.io
تقدم iMocha منصة لتقييم المهارات التقنية ودعم تطوير المواهب داخل المؤسسات من خلال أدوات تقييم متعددة ودقيقة.
Codility
codility.com
Codility هو تطبيق يتيح تقييم مهارات البرمجة عبر اختبارات الترميز والمقابلات، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات توظيف موضوعية.
Karat
karat.com
تطبيق كارَت يساعد المؤسسات على تحسين جودة وكفاءة وعدالة عمليات التوظيف الفني من خلال مقابلات تقنية وتقديم بيانات موثوقة.
Glider AI
glider.ai
Glider AI هي منصة لتقييم وتوظيف المرشحين باستخدام اختبارات افتراضية، ومقابلات الفيديو، وأدوات تحليل الأداء.
Searchie
searchie.io
Searchie هو تطبيق سهل الاستخدام يساعد على إنشاء وتنظيم ومشاركة المحتوى، مثل الدورات الرقمية ومواقع العضوية والتدريب.
Canditech
canditech.io
تطبيق Canditech يسهل تقييم المهارات الفنية والشخصية للمرشحين عبر اختبارات محاكاة وظيفية مع تركيز على منع الغش.
Evalgator
evalgator.com
Evalgator هو منصة تقييم رقمية تسمح بتبسيط عملية التوظيف من خلال تقييم المرشحين لمناصب تقنية وغير تقنية عبر أسئلة متنوعة.
Mettl
mettl.com
METTL هو تطبيق لتقييم المهارات التقنية والناعمة للمرشحين، يدعم عمليات التوظيف والتعلم والتطوير عبر اختبارات متنوعة.
Filtered
filtered.ai
تطبيق Filtered يسهّل عملية التوظيف من خلال محاكاة وظائف مخصصة وتقييم تلقائي للمواهب التقنية لتحديد المرشحين المؤهلين بشكل أكثر فعالية.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR هو برنامج لإدارة الموارد البشرية يساعد في تبسيط العمليات، مثل كشوف المرتبات والحضور، مع توافق مع القوانين المحلية في الشرق الأوسط.
Interviewer.AI
interviewer.ai
تطبيق Interviewer.AI يتيح إجراء مقابلات فيديو تلقائية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل تقييم المرشحين وتبسيط عملية التوظيف.
Hireflix
hireflix.com
Hireflix هو منصة للمقابلات عبر الفيديو بأسلوب أحادي الاتجاه، تسمح بإجراء مقابلات مرشحين بسرعة وسهولة، وتوفر تجربة مرشح ممتازة.
HiPeople
hipeople.io
تطبيق HiPeople يسهل عملية التوظيف من خلال أدوات فحص شاملة وأتمتة المراجع، مما يساعد الشركات على تقييم المرشحين بشكل دقيق وفعال.
Vocal Video
vocalvideo.com
تطبيق Vocal Video يساعد في جمع وتحرير ومشاركة مقاطع الفيديو الشهادات بسهولة، مما يجعله مناسباً للاستخدام في التسويق والتواصل الداخلي.
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire منصة مقابلة فيديو تسهل عملية التوظيف عبر مجموعة من الميزات، بما في ذلك المقابلات ذات الاتجاه الواحد والأدوات التعاونية.
Workable
workable.com
Workable هو تطبيق لتتبع المتقدمين يتيح للشركات تحسين عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة المرشحين بكفاءة.
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace.ai هي منصة لتقييم المهارات، تهدف لمساعدة الشركات في توظيف المهندسين وعلماء البيانات من خلال تحديات برمجية وتقييمات آلية.
Vizzy
vizzy.com
تطبيق فيزي يعيد تعريف عملية التوظيف للوظائف المبكرة، حيث يساعد الشركات في جذب المواهب من جيل ز عبر ملف شخصي تفاعلي وشامل للمرشحين.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter هو منصة لإجراء مقابلات فيديو، توفر مقابلات مسجلة وحية، تدعم الأتمتة وتحسين تجربة التوظيف عالميًا.
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