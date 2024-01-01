بدائل - Teneo Developers

Heyday AI

app.heyday.ai

Heyday هو أحد حلول الدردشة المباشرة من الجيل التالي الذي يجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والبشري لتقديم تجربة العملاء النهائية من خلال تمكين محادثات العملاء المخصصة للغاية. يعمل الذكاء الاصطناعي للمحادثة لدينا كحارس عملاء في الخط الأول يخدم نفسه بنفسه ويساعد العملاء على مساعدة أنفسهم، وكمساعد افتراضي...